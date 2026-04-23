Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts ký kết hợp tác

Lễ ký kết hợp tác giữa Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts mở đường cho sự hiện diện của những tiêu chuẩn du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại khu đô thị biển.

Theo thỏa thuận, IHG sẽ phát triển 4 khách sạn quy mô hơn 1.000 phòng tại khu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, bao gồm InterContinental Saigon Can Gio với 400 phòng, Crowne Plaza Saigon Can Gio với 400 phòng, Holiday Inn Express Saigon Can Gio với 130 phòng và Garner Saigon Can Gio với 130 phòng.

Trong đó, InterContinental Saigon Can Gio - thương hiệu khách sạn hạng sang hàng đầu thế giới mang đến chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp, hướng tới nhóm khách quốc tế và khách hàng trong nước có nhu cầu lưu trú chất lượng cao.

Crowne Plaza Saigon Can Gio - một trong những thương hiệu khách sạn cao cấp lớn bậc nhất thế giới hướng tới nhóm khách thường xuyên, có nhu cầu nghỉ dưỡng hiện đại với các không gian được thiết kế linh hoạt để tối ưu hiệu quả làm việc và gia tăng kết nối.

Holiday Inn Express Saigon Can Gio và Garner Saigon Can Gio bổ sung các lựa chọn lưu trú chất lượng, hiệu quả, chú trọng giá trị sử dụng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của điểm đến với đa dạng nhóm khách hàng. Đây cũng là lần đầu tiên hai thương hiệu này chính thức hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Theo lộ trình, Holiday Inn Express Saigon Can Gio và Garner Saigon Can Gio dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028, tiếp đó là InterContinental Saigon Can Gio và Crowne Plaza Saigon Can Gio hoạt động vào năm 2030.

Trong hợp tác này, Vinpearl - đơn vị thành viên của Vingroup, đóng vai trò quản lý và trực tiếp triển khai hợp tác với IHG Hotels & Resorts, đồng thời phối hợp cùng các bên trong quá trình phát triển và vận hành dự án.

Cùng với thương hiệu Vinpearl, sự hiện diện của 4 khách sạn thuộc hệ thống IHG cao cấp góp phần hiện thực hóa chuỗi lưu trú 7.000 phòng tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đáp ứng nhu cầu du lịch dài ngày, đa trải nghiệm quanh năm tại Cần Giờ nói riêng và TPHCM nói chung.

Song hành với đó, những công trình vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng cao cấp chỉ có tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ như công viên chủ đề VinWonders quy mô 122ha sở hữu ngọn núi tuyết nhân tạo và gần 200 trò chơi, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800ha, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour, 2 sân golf 18 hố chuẩn quốc tế,… sẽ góp phần đưa Cần Giờ trở thành thủ phủ du lịch - nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế.

Những công trình này giúp Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tiến gần hơn với mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, sánh ngang với các thành phố du lịch nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới.

Song hành cùng chuỗi khách sạn quốc tế, các tiện ích đẳng cấp như nhà hát, sân golf, VinWonders,... tại Vinhomes Green Paradise sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng của cư dân và du khách.

Ông Rajit Sukumaran, Phó chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, IHG Hotels & Resorts, cho biết: “Thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa IHG và Vingroup.

Việc đưa bốn thương hiệu tiêu biểu của IHG đến Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ phản ánh sự đa dạng danh mục sản phẩm của chúng tôi, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Với hệ thống thương hiệu trải dài nhiều phân khúc, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần mang đến một hệ sinh thái lưu trú đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách tại một trong những dự án quy mô lớn bậc nhất Việt Nam hiện nay”.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl, cho biết: “Chúng tôi lựa chọn IHG không chỉ bởi danh mục thương hiệu toàn cầu, mà còn bởi năng lực vận hành đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường quốc tế. Việc đưa InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn Express và Garner đến Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cấu trúc dịch vụ và thiết lập chuẩn vận hành quốc tế cho hệ thống khách sạn tại khu đô thị.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng hợp tác này, Vinhomes Green Paradise sẽ từng bước hình thành một điểm đến hàng đầu thế giới, nơi hệ sinh thái được vận hành đồng bộ và ngày càng gia tăng sức hấp dẫn đối với cư dân, du khách trong nước và quốc tế”.

Vinhomes Green Paradise góp phần đưa Cần Giờ trở thành thủ phủ du lịch - nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế, dự kiến đón 40 triệu khách mỗi năm.

Khu đô thị Vinhomes Green Paradise nằm ở phía Đông Nam TPHCM, được khởi công ngày 19/04/2025 với quy mô 2.870 ha, 3 mặt giáp biển và kế cận khu dữ trữ sinh quyển rừng ngập mặt Cần Giờ (Rừng Sác) được UNESCO công nhận.

Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn ESG++ xanh - thông minh - sinh thái và tái sinh hàng đầu thế giới.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án đường sắt giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến dự án chỉ còn 13 phút, cầu Cần Giờ, nút giao đường rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành hay tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối 2 trung tâm du lịch trong 10 phút di chuyển.

Với đa dạng các loại hình lưu trú, hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế và các công trình văn hóa nghệ thuật - thể thao - vui chơi giải trí đáp ứng tiêu chí xanh - thông minh - thân thiện cộng đồng, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là khu đô thị hiếm hoi vừa kiến tạo chuẩn mực mới về ESG Living, vừa mang tới không gian nghỉ dưỡng và du lịch đẳng cấp hàng đầu thế giới.

