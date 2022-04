VINADIC M&E - Tổng thầu cơ điện và cơ hội vượt bão hậu Covid-19

Đội ngũ nhân viên VINADIC M&E.

Thách thức kép chưa từng thấy

Năm 2020 - 2021, thị trường bất động sản Việt Nam trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng thấy. Nguồn cung sụt giảm mạnh do tác động của đại dịch và các biện pháp giãn cách xã hội, giao dịch trên thị trường thường xuyên đối mặt với tình trạng đứt gãy, gián đoạn. Tình trạng mất cân đối cung - cầu diễn ra ở nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, TPHCM và các thành phố vệ tinh xung quanh hai cực phát triển này.

Kể từ cuối năm 2021, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục trở lại với tín hiệu tốt từ ngành bất động sản, khi nhiều công trình đình trệ xây dựng trong thời gian trước trở lại đường đua hoàn thiện. Tuy nhiên, khó khăn tiếp tục bủa vây các nhà thầu khi giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép, xi măng leo thang, do nhu cầu xây dựng tăng cao mà nguồn cung toàn cầu chưa đáp ứng kịp.

Sang đến đầu năm 2022, tình trạng tăng giá diễn ra với tất cả các loại hàng hóa, nguyên vật liệu. Dưới tác động của chiến sự giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển nguyên vật liệu càng đẩy mức giá cao hơn.

Theo ước tính của nhiều nhà thầu, tổng chi phí xây dựng một công trình nhà ở thấp tầng tăng tới 15% so với năm trước, trong khi với các công trình khách sạn, chung cư và tháp văn phòng, tỷ lệ tăng chi phí cũng ở mức 2 con số. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành đầu ra của thị trường dưới tác động chi phí tăng cao khiến cả chủ đầu tư và nhà thầu đều khó khăn cho việc tính toán hiệu quả đầu tư và xây dựng.

VINADIC M&E thực hiện nhiều công trình cho khách hàng.

Vượt bão với tâm thế chủ động

Giữa những khó khăn kép chưa từng có trong lịch sử, VINADIC M&E đã chứng tỏ dù là doanh nghiệp trẻ trong ngành cơ điện nhưng luôn chủ động trước những biến động thị trường. Nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp ngành xây dựng của AMACCAO, VINADIC M&E nhanh chóng nắm bắt được tình hình biến động giá nguyên vật liệu của các vật tư đầu vào. Do đó, công ty ngay lập tức xây dựng nhiều phương án hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư trên cơ sở thấu hiểu và hài hòa lợi ích cho cả hai bên.

Tổng giám đốc VINADIC M&E biểu dương Phòng Kinh doanh và Đấu thầu đã liên tục ký nhiều hợp đồng dự án lớn.

Phía sau sự chủ động tài chính của VINADIC M&E chính là hiệu quả kinh doanh ấn tượng của doanh nghiệp. Đại diện doanh nghiệp cho biết, kể cả trong năm khó khăn nhất của đại dịch 2021, VINADIC M&E cũng đạt tăng trưởng doanh thu rất tốt, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đưa doanh thu thực tế của doanh nghiệp thuộc Tập đoàn AMACCAO chỉ đứng sau một số ông lớn đã có thâm niêm hàng chục năm trong ngành. Khi đấu thầu dự án, chủ đầu tư mời 5 nhà thầu tham gia thì trong đó luôn luôn có VINADIC M&E, cho thấy công ty đã giành được niềm tin rất lớn từ các nhà đầu tư bất động sản Việt Nam.

Hiện VINADIC M&E trong top 10 nhà thầu cơ điện tại Việt Nam, trở thành tổng thầu M&E các dự án lớn như Dự án Nhà máy điện rác SERAPHIN với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, Dự án Nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị với tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, Dự án Khách sạn Dân Tộc - Khách sạn 6 sao tiêu chuẩn Nhật, Dự án The Nine - Tổ hợp căn hộ cao cấp chuẩn Mỹ tại Hà Nội, Dự án The Zei - Tổ hợp căn hộ cao cấp cho phong cách sống hàng đầu tại Mỹ Đình, Dự án Green Park - Tổ hợp căn hộ cao cấp với không gian sống trong lành…

VINADIC M&E - Tổng thầu cơ điện nhà máy điện rác Seraphin có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

VINADIC M&E tiên phong trong xu thế mới ngành cơ điện

Không chỉ nỗ lực làm tốt những hợp đồng với tiêu chuẩn chất lượng như cam kết, VINADIC M&E cho thấy khả năng học hỏi nhanh và năng động tiếp nhận xu thế mới.

Hiện ngành cơ điện Việt Nam bước rất nhanh để đi cùng tốc độ với thế giới, trong đó có việc nâng cao hàng loạt tiêu chuẩn về sản phẩm, quản lý và dịch vụ. Việc tăng tiêu chuẩn này phù hợp với thực tế Việt Nam ngày càng có nhiều công trình đạt chất lượng 5 sao. Do đó, các nhà thầu, từ xây dựng đến cơ điện đều đang nỗ lực trong cuộc đua mới về chất lượng nhằm đảm bảo yêu cầu ngày càng khắt khe đến từ chủ đầu tư. Và VINADIC M&E không để mình đi sau trong cuộc đua mới này.

Đại diện ban lãnh đạo và đội ngũ VINADIC M&E tại Lễ khánh thành tòa nhà The Nine

VINADIC M&E đã áp dụng hiệu quả mô hình BIM vào trong các dự án. Building Information Modeling (BIM) là mô hình chứa thông tin công trình, phục vụ các bộ môn như kiến trúc, kết cấu và cơ điện từ giai đoạn thiết kế ý tưởng đến giai đoạn thi công và vận hành công trình…

Doanh nghiệp sử dụng BIM với mô hình 3D phát hiện xung đột, giao cắt giữa các bộ môn và thông tin dự án. Sử dụng mô hình BIM có thể thống kê chính xác số lượng cũng như thông số của vật tư thiết bị. Chính vì vậy làm giảm chi phí lắp đặt, vận hành và bảo trì của hệ thống, làm tăng tính hiệu quả của dự án cho chủ đầu tư.

Để áp dụng hiệu quả BIM, yêu cầu tiên quyết là các nhà thầu phải có nền tảng về kinh nghiệm quản lý và đội ngũ chuyên gia, kỹ sư lành nghề. Với VINADIC M&E, việc kế thừa năng lực về cơ sở vật chất, năng lực sản xuất, đội ngũ kỹ sư, nhân sự kinh nghiệm quản lý từ Tập đoàn mẹ AMACCAO đã giúp ích rất nhiều cho VINADIC M&E xây dựng cơ sở vững chắc để chủ động đảm đương các gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện trong xu thế mới với việc ứng dụng BIM vào triển khai dự án.

Bên cạnh đó, phát triển cơ điện kỹ thuật cao tại Việt Nam liên quan đến các xu thế công trình với chứng nhận chất lượng xanh như chứng chỉ LEED, LOTUS…, VINADIC M&E đang đồng hành tư vấn giải pháp cho chủ đầu tư để đạt được những chứng chỉ quốc tế này cho công trình.

Lĩnh vực này có sự tham gia và phát triển mạnh mẽ của các đơn vị cung cấp sản phẩm cơ điện nước ngoài tại Việt Nam cũng như sự phát triển không ngừng về chất lượng và quy mô của các đơn vị sản xuất lớn trong nước như EUROPIPE, VONTA, NOVO-VIỆT TIỆP đã nâng tầm chất lượng cho các hạng mục cơ điện. Hiện nay, VINADIC M&E phối hợp với Nhà sản xuất LED và Thiết bị điện hàng đầu là VONTA để phát triển các sản phẩm điện thông minh cho các công trình.

VINADIC M&E xây dựng cơ sở vững chắc để chủ động đảm đương các gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện trong xu thế mới.

2 năm khó khăn dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mang đến nhiều thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội, là lúc để khẳng định doanh nghiệp nào có tiềm lực thực sự, mạnh, bền vững. Quá trình đầu tư bài bản đã cho thấy những thành công ngay cả trong thời kỳ Covid-19 cũng sẽ là bàn đạp quan trọng để VINADIC M&E phát triển mạnh hơn, nâng tầm chất lượng, hoàn thành mục tiêu top 3 tổng thầu cơ điện tốt nhất miền bắc và top 5 trên cả nước.