Vietcap tiếp tục trao tặng 8.000 cây, thành công khép lại Go Green Go Up mùa 2

Kết nối giao dịch đầu tư với hoạt động trồng và phục hồi rừng

Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, suy giảm rừng và xói mòn đất, phục hồi hệ sinh thái đòi hỏi nguồn lực dài hạn và sự chung tay của nhiều bên. Trong bối cảnh đó, Vietcap tiếp tục triển khai Go Green Go Up 2026 với thông điệp “Chung tay xanh rừng - Vững thêm chắn lũ”, kết nối hoạt động giao dịch của nhà đầu tư với các dự án trồng và phục hồi rừng.

Tại mùa 2, chương trình tiếp tục được hiện thực hóa tại những khu vực có nhu cầu phục hồi hệ sinh thái. Mỗi giao dịch đủ điều kiện trên Vietcap được ghi nhận và quy đổi thành số cây tương ứng, giúp nhà đầu tư theo dõi đóng góp của mình. Phương thức này thể hiện cách Vietcap đưa yếu tố ESG vào trải nghiệm đầu tư, kết nối hoạt động giao dịch với những hành động cụ thể cho môi trường và cộng đồng.

Để những đóng góp này được chuyển hóa thành các hoạt động thực tế, Vietcap tài trợ toàn bộ chi phí và nguồn lực triển khai Go Green Go Up, bảo đảm chương trình được thực hiện xuyên suốt theo mục tiêu đã đề ra.

Từ cơ chế này, Vietcap phối hợp với các tổ chức chuyên môn, đơn vị quản lý rừng và chính quyền địa phương để triển khai các dự án phù hợp với đặc điểm từng hệ sinh thái.

Giao diện Go Green Go Up trên Vietcap App ghi nhận số cây được quy đổi từ hoạt động giao dịch của nhà đầu tư (Ảnh: Vietcap).

Cách tiếp cận này đã được Vietcap khởi xướng từ mùa đầu tiên của Go Green Go Up vào năm 2025. Với quy mô ngày càng mở rộng qua từng năm, Vietcap tiếp tục tiên phong trong việc tích hợp các giá trị bền vững vào hành trình đầu tư.

Hai hệ sinh thái, chung mục tiêu “Chung tay xanh rừng - Vững thêm chắn lũ”

Trong 8.000 cây của mùa thứ hai, tại xã Tương Dương, thuộc vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, Vietcap đã trao tặng 3.500 cây cho TreeBank (Ngân hàng cây xanh) thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển trong khuôn khổ dự án “Tre chống lũ”. Hoạt động có sự tham gia của các cơ quan quản lý và đơn vị liên quan tại địa phương.

Đại diện Vietcap trao tặng 3.500 cây đến TreeBank và chính quyền địa phương (Ảnh: Vietcap).

Tre được lựa chọn phù hợp với đặc điểm khu vực nhờ khả năng giữ đất, hạn chế xói mòn và tăng cường chức năng phòng hộ tại nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Lễ trao tặng 4.500 cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, ngày 22/8 (Ảnh: Vietcap).

Tiếp đó, Vietcap trao tặng 4.500 cây cho dự án “Vườn rừng” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, với sự đồng hành của Doanh nghiệp xã hội JOY Foundation và Ban quản lý khu bảo tồn. Hoạt động hướng đến phục hồi những khu vực rừng suy thoái, bổ sung thảm thực vật và hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái bản địa.

Đại diện Vietcap, JOY Foundation và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tại lễ trao tặng 4.500 cây ngày 22/8 (Ảnh: Vietcap).

Hoạt động tại hai địa điểm góp phần bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong hành trình hướng tới Net Zero 2050, Vietcap tiên phong kết nối giao dịch với các đóng góp xanh, góp phần phát triển bền vững và cùng cộng đồng chung tay vì một tương lai xanh.

Nối dài hành trình “Vững xanh tài chính - Phủ xanh Việt Nam”

Từ rừng phòng hộ Dầu Tiếng ở mùa đầu tiên đến miền Tây Nghệ An và Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông trong mùa thứ hai, Go Green Go Up được Vietcap duy trì theo một định hướng xuyên suốt nhưng linh hoạt theo đặc điểm của từng khu vực.

Sau hai mùa, chương trình đã trao tặng tổng cộng 14.000 cây tại ba địa điểm, với các mục tiêu từ tăng độ che phủ, củng cố chức năng phòng hộ đến phục hồi thảm thực vật và hỗ trợ đa dạng sinh học.

Đại diện Vietcap chia sẻ: “Go Green Go Up là cách Vietcap kết nối những giao dịch của nhà đầu tư với các đóng góp cụ thể cho xã hội và môi trường. Khi những đóng góp riêng lẻ được cộng hưởng, chúng có thể tạo nên giá trị thiết thực mang giá trị dài lâu tại các khu vực cần phục hồi và bảo tồn. Chúng tôi mong muốn cùng khách hàng mở rộng ý nghĩa của hành trình đầu tư, chung tay cùng nhau góp thêm một phần cho cộng đồng và tương lai Việt Nam”.

Đại diện Vietcap tham gia trồng rừng cùng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (Ảnh: Vietcap).

Từ những kết quả đã đạt được, Go Green Go Up hướng đến hành trình dài hạn, tiếp tục lựa chọn các mô hình phù hợp với nhu cầu bảo tồn và phục hồi tại từng khu vực, qua đó mở rộng giá trị của trải nghiệm đầu tư từ hiệu quả tài chính đến những đóng góp cho phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết chương trình xem tại: https://www.vietcap.com.vn/chien-dich/go-green-go-up.