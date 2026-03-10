Việt Nam nổi lên như mắt xích quan trọng trong chuỗi bán dẫn toàn cầu

Doanh nghiệp Việt từng bước tham gia chuỗi giá trị bán dẫn

Chiều 10/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, các bộ, ngành đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn; trong đó đã tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, hoàn thiện khung pháp lý.

Đồng thời, kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo hướng hài hòa lợi ích, cân bằng quan hệ với các đối tác lớn, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, gắn với nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp trong nước.

Đến nay, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các khâu lắp ráp, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực bán dẫn; một dự án nhà máy sản xuất chip đã được khởi công triển khai.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ rất khó khăn với nhiều thách thức (Ảnh: VGP).

Phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái bán dẫn

Cũng tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và tình hình thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cũng trình bày về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh... phát biểu về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn tại địa phương. Đại diện các trường đại học, doanh nghiệp cho ý kiến về đầu tư phát triển phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian vừa qua nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn như hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước chưa phát triển đồng bộ và đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế hệ thống, nghiên cứu, quản lý sản xuất bán dẫn…

Phó Thủ tướng đề nghị thống nhất phương châm hành động năm 2026 của Ban Chỉ đạo là: “Quyết liệt triển khai - Phối hợp đồng bộ - Tập trung trọng điểm - Tạo kết quả thực chất”.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - tiếp tục phát huy vai trò cơ quan nòng cốt trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Chủ trì điều phối, theo dõi và đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.

Bộ chủ trì, phối hợp các bộ rà soát lại các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư và cơ chế sử dụng chung phòng thí nghiệm, không phân biệt công - tư, với giải pháp mạnh mẽ hơn; nghiên cứu phòng thí nghiệm mẫu để các trường có cơ sở dựa vào đó triển khai.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao; phối hợp với các bộ, ngành liên quan bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn; tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn; đẩy mạnh mô hình liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp; thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm nhanh chóng mở rộng lực lượng kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn; bảo đảm các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao; thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.

Các địa phương cần chủ động chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu; phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đã được đầu tư.

Các doanh nghiệp công nghệ trong nước chủ động nâng cao năng lực công nghệ, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, tích cực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.