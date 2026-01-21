Trường Đại học FPT và Gachon (Hàn Quốc) hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

TS. Hoàng Việt Hà (thứ hai từ phải sang), Giám đốc Viện Đại học (ĐH) Quốc tế, Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT; TS. Won Jung Yoon (thứ ba từ trái sang), Phó chủ tịch ĐH Gachon (Hàn Quốc) cùng các lãnh đạo hai bên tại buổi lễ ký kết MOA ngày 20/1 (Ảnh: FPT).

Khi lĩnh vực bán dẫn tiếp tục mở rộng nhanh chóng tại Hàn Quốc, châu Á và thế giới, trở thành một trong những nền tảng chiến lược của nền kinh tế số toàn cầu, thị trường lao động đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ kỹ sư không chỉ vững chuyên môn kỹ thuật mà còn có năng lực ứng dụng thực tiễn và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, sinh viên Việt Nam với nền tảng học thuật tốt và khả năng thích ứng cao được đánh giá có nhiều tiềm năng tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Mô hình hợp tác đào tạo quốc tế cho ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu

Chương trình được thiết kế theo mô hình liên kết quốc tế, kết hợp giữa đào tạo nền tảng tại Việt Nam và chuyên sâu tại Hàn Quốc. Cấu trúc này đảm bảo tính gắn kết chặt chẽ giữa học thuật với thực tiễn sản xuất, mở ra cơ hội làm việc trực tiếp trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Hàn Quốc.

Trong hai năm đầu, sinh viên học tập tại Hà Nội và TPHCM - hai trung tâm công nghệ lớn - nơi tích hợp hệ sinh thái giáo dục và doanh nghiệp của Tập đoàn FPT. Giai đoạn tiếp theo, sinh viên chuyển tiếp sang ĐH Gachon để tiếp cận môi trường học thuật và công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Hàn Quốc.

Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như thiết kế vi mạch, kỹ thuật bán dẫn và quy trình sản xuất. Sinh viên được thực hành tại hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tại cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Viện ĐH Quốc tế FPT, Tập đoàn FPT cho biết ngành bán dẫn là trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam, nhưng nhân lực chất lượng cao vẫn là bài toán thách thức.

Việc hợp tác kết hợp thế mạnh đào tạo công nghệ của Trường Đại học FPT cùng chuyên môn bán dẫn tiên tiến từ Đại học Gachon (Hàn Quốc), tạo ra lộ trình đào tạo theo chuẩn quốc tế với cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên.

Ông Won Jung Yoon, Phó chủ tịch ĐH Gachon (Hàn Quốc) nhận định: “Các doanh nghiệp hiện nay tìm kiếm kỹ sư không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn có năng lực toàn cầu. Chương trình hợp tác với Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và môi trường học tập quốc tế, từ đó chuẩn bị nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao”.

Bằng cấp quốc tế, học phí hợp lý và chương trình học bổng hấp dẫn

Chương trình Gachon Vietnam được chuyển giao học thuật trực tiếp và vận hành dưới hệ thống quản trị chất lượng nghiêm ngặt của Đại học Gachon.

Sinh viên có đặc quyền tham gia các hoạt động học thuật, dự án thực tế và kết nối với mạng lưới doanh nghiệp bán dẫn, viện nghiên cứu hàng đầu và trung tâm công nghệ quốc gia tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận bằng cử nhân công nghệ bán dẫn do Đại học Gachon (Hàn Quốc) cấp. Bên cạnh chuyên môn chuyên sâu, sinh viên đạt năng lực ngoại ngữ kép (Anh - Hàn) ở trình độ chuyên nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội khi tham gia thị trường lao động tại Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia có ngành công nghiệp bán dẫn phát triển.

Với sự đầu tư và hỗ trợ học bổng phát triển tài năng của Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT và ĐH Gachon (Hàn Quốc), sinh viên sẽ có mức học phí hợp lý tùy thuộc theo kết quả học tập, bình quân khoảng 40-50 triệu đồng/kỳ học cho toàn bộ lộ trình tại Việt Nam và Hàn Quốc. Chính sách này mở ra cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, cơ hội du học tại Hàn Quốc và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Trải nghiệm học tập quốc tế toàn diện

Bên cạnh giai đoạn tại Việt Nam, sinh viên Gachon Vietnam trực tiếp trải nghiệm môi trường học thuật và nghiên cứu tại Hàn Quốc - quốc gia hàng đầu châu Á về công nghệ cao. Quá trình sinh hoạt và học tập trong môi trường quốc tế giúp sinh viên rèn luyện tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng đa văn hóa và tâm thế sẵn sàng gia nhập ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. Đây là hành trình giáo dục toàn diện, kết hợp tối ưu giữa nền tảng trong nước và tinh hoa quốc tế.

Trường ĐH FPT (thuộc Tập đoàn FPT) là đơn vị tiên phong đào tạo công nghệ tại Việt Nam với thế mạnh về công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn. Trường xếp hạng Top 301-400 toàn cầu (THE Impact Rankings), khẳng định uy tín về đổi mới sáng tạo và đào tạo gắn liền với nhu cầu thị trường lao động.

ĐH Gachon là một trong những trường ĐH tư thục hàng đầu tại Hàn Quốc, được xếp hạng trong Top 500-600 thế giới theo Times Higher Education 2026, Top 278 châu Á theo CWUR 2025 và Top 1 Hàn Quốc về Cost-Benefit Management theo WURI 2025. Trường có thế mạnh nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu công nghệ bán dẫn, với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và mạng lưới hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, viện nghiên cứu.