Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự nghi thức đánh cồng khởi động HOSE

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, UBND TPHCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng đại diện các sở giao dịch, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và doanh nghiệp niêm yết lớn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank - hai công ty niêm yết trên HOSE thuộc VN30 - đã tham dự lễ đánh cồng.

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán xuân Bính Ngọ ngày 24/2 (Ảnh: HDBank).

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh năm 2026 là năm mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đồng thời là giai đoạn củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng ổn định, minh bạch và bền vững, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.

Lễ đánh cồng đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa khởi động năm giao dịch mới theo phong tục truyền thống mà còn thể hiện quyết tâm phát triển thị trường chứng khoán song hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (thứ 3 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (thứ 2 từ trái sang) cùng các khách mời chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: HDBank).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo chụp ảnh tại linh vật Bò tót mới của HOSE (Ảnh: HDBank).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, chỉ số VN-Index tăng 7,48 điểm, đóng cửa ở 1.867,62 điểm.

Trước đó, năm 2025, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã có các chuyến công tác thăm và dự các nghi thức khai trương phiên giao dịch các thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới tại New York, London.

Ngày 22/9/2025, tại sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới tại New York (NYSE), với khoảng 2.400 công ty niêm yết với tổng giá trị vốn hóa gần 29.000 tỷ USD, trong sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch NYSE - bà Lynn Martin, Chủ tịch Vietjet cũng tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h. Kết thúc phiên, thị trường chứng khoán Mỹ hôm đó bật tăng 48 điểm.

Chủ tịch NYSE Lynn Martin (váy đen) chào mừng Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo thăm NYSE (Ảnh: HDBank).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng linh vật Bò tót tại thị trường chứng khoán New York (Ảnh: HDBank).

Trong ngày, bà Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSE). Đến 31/10/2025, chỉ số FTSE 100 tăng 0,6%, lập đỉnh mới ở 9.750 điểm. LSE hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế đang niêm yết, là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô thị trường khoảng 34.000 tỷ USD.

Nữ tỷ phú thăm Sàn giao dịch Chứng khoán London trong phiên chỉ số FTSE 100 lập đỉnh mới (Ảnh: HDBank).

Trong khi đêm trước, thị trường New York vừa có phiên giảm điểm, thì tại HOSE, các nhà đầu tư càng lạc quan hơn khi thị trường phủ sắc xanh.

Kết quả tích cực trong phiên giao dịch ngày đầu năm mới đã mang tới sự phấn khích cho các nhà đầu tư, các thành viên tham dự thị trường chứng khoán.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới những khởi sắc mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường tài chính Việt Nam, tiếp tục là kênh huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.