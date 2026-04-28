TPBank LiveBank 24/7 tiên phong tích hợp với Trạm công dân số

TPBank vừa phối hợp cùng GoTrust - đơn vị công nghệ trực thuộc C06, Bộ Công an, chuyên phát triển các giải pháp định danh điện tử, xác thực số và hạ tầng dịch vụ công đưa vào triển khai Trạm công dân số tích hợp LiveBank 24/7.

Mô hình này đánh dấu bước đi tiên phong trong việc kết nối trực tiếp dịch vụ ngân hàng số với hệ thống dịch vụ công, hướng tới một hệ sinh thái số liên thông, thuận tiện và lấy người dân làm trung tâm.

Trải nghiệm số liền mạch - nơi dịch vụ công và tài chính được kết nối

Các dịch vụ thiết yếu trong đời sống - từ thủ tục hành chính, giao dịch tài chính đến tiện ích dân sinh vì thế được tái cấu trúc theo hướng đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn.

Được triển khai ngay tại các khu dân cư, Trạm công dân số khi tích hợp cùng LiveBank 24/7 trở thành một điểm giao dịch đa chức năng vận hành liên tục, cho phép người dân xử lý nhiều nhu cầu chỉ trong một lần tiếp cận.

Từ nộp hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu tiến độ xử lý thủ tục hành chính đến mở tài khoản, phát hành thẻ ngân hàng hay thực hiện các giao dịch tài chính ngoài giờ hành chính, toàn bộ trải nghiệm được kết nối liền mạch tại một điểm.

Song song với đó, các tiện ích đời sống như thanh toán điện, nước, internet, đăng ký dịch vụ viễn thông, bảo hiểm hay đo các chỉ số sức khỏe cơ bản, kết nối tư vấn y tế từ xa cũng được tích hợp. Toàn bộ quy trình được xác thực bằng CCCD gắn chip, VNeID và công nghệ sinh trắc học, giúp đảm bảo an toàn, bảo mật đồng thời tối giản thao tác cho người sử dụng.

Điểm nổi bật của mô hình nằm ở khả năng kết nối các dịch vụ thiết yếu trong một hệ sinh thái thống nhất, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển và hạn chế phải làm việc với nhiều đầu mối khác nhau. Việc vận hành 24/7 cũng tạo ra sự linh hoạt đáng kể, đặc biệt với những người bận rộn hoặc khó sắp xếp thời gian trong giờ hành chính.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo, Dân vận Trung ương và Bộ Công an thăm mô hình Trạm công dân số tích hợp LiveBank 24/7 chiều 16/4 (Ảnh: TPBank).

Từ nền tảng ngân hàng số đến hạ tầng công dân số liên thông

Sự kết hợp giữa LiveBank 24/7 và Trạm công dân số đồng thời cho thấy bước chuyển trong vai trò của TPBank từ một ngân hàng số cung cấp dịch vụ tài chính sang tham gia xây dựng hạ tầng số phục vụ công dân.

Với nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng qua nhiều năm, LiveBank 24/7 trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái này, nơi công nghệ được thiết kế để vận hành phía sau, mang lại trải nghiệm liền mạch và tự nhiên cho người dùng.

Đây cũng là bước tiếp nối trong hành trình TPBank đồng hành cùng C06 - Bộ Công an trong việc triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử vào lĩnh vực ngân hàng.

Trước đó, TPBank là một trong những đơn vị tiên phong kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai xác thực bằng CCCD gắn chip, tích hợp VNeID trong giao dịch và thúc đẩy ký số trong nhiều quy trình dịch vụ.

Những nền tảng này góp phần tạo nên sự liên thông dữ liệu giữa ngân hàng và khu vực công, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành cũng như trải nghiệm của người dân.

Ở góc độ quản lý, mô hình Trạm công dân số tích hợp LiveBank 24/7 góp phần giảm tải cho bộ phận một cửa, chuẩn hóa quy trình xử lý và tăng tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ công, đồng thời hỗ trợ hình thành dòng dữ liệu số xuyên suốt phục vụ công tác điều hành và hoạch định chính sách.

Trong thời gian tới, TPBank sẽ tiếp tục phối hợp cùng C06 và các đối tác liên quan để mở rộng mô hình tại các đô thị lớn và khu dân cư, đồng thời bổ sung thêm các tiện ích mới gắn với hệ sinh thái công dân số.

Hướng đi này không chỉ đưa dịch vụ công và tài chính số đến gần hơn với người dân, mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của ngân hàng trong việc đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo hạ tầng số hiện đại, phục vụ thiết thực cho đời sống xã hội.