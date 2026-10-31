Tổng công ty Khoáng sản TKV thông tin bất thường về ông Trịnh Văn Tuệ

Ngày 30/10, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã chứng khoán: KSV) công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc tổng công ty. Theo nội dung công bố, ông Tuệ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, HĐQT Vimico thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10. Thay thế ông Tuệ, ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc, được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và làm người đại diện theo pháp luật của tổng công ty.

Ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, có trình độ kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện. Ông bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và Công ty Luyện đồng Lào Cai.

Tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Vimico, sau đó giữ chức Tổng giám đốc từ tháng 3/2018. Đến tháng 4/2025, ông tiếp tục được bầu làm thành viên HĐQT KSV nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng giám đốc Vimico (Ảnh: Vimico).

Ngoài việc thay đổi nhân sự cấp cao, ngày 30/10, HĐQT Vimico cũng thông qua nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/11, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 15/12 tại trụ sở tổng công ty, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Nội dung đại hội dự kiến xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổng công ty. Tuy nhiên, Vimico chưa công bố cụ thể các nội dung sẽ trình cổ đông tại cuộc họp.

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, sản xuất kim loại màu, kim loại quý.

Doanh nghiệp có các hoạt động chính như khai thác quặng đồng, sắt, kẽm, vàng, đất hiếm; tuyển và chế biến khoáng sản, luyện kim, sản xuất đồng cathode và các sản phẩm kim loại.