Tối ưu các khoản chi thay vì cắt giảm

“Trong lần đưa mẹ đi khám bệnh gần đây, từ một triệu chứng tưởng như không đáng ngại, chúng tôi đã phải làm rất nhiều xét nghiệm chuyên sâu với mức phí cao mới có thể xác định ra bệnh. May là tôi dùng thẻ tín dụng, nên không rơi vào tình trạng bị động về tài chính”, chị N.Hằng, hiện sinh sống tại TPHCM, chia sẻ

Những tình huống như vậy không hiếm trong cuộc sống. Một lần đi khám bệnh, sửa xe, mua sắm đồ gia dụng hay một khoản chi bất ngờ cho gia đình đều có thể xuất hiện ngoài dự tính, trong khi tiền nhà, học phí, hóa đơn và những khoản sinh hoạt thường ngày vẫn đến đúng hạn.

“Tôi vẫn giữ một khoản riêng cho việc chăm sóc sức khỏe của gia đình, tuy nhiên khoản này đang được gửi tiết kiệm, không tiện tất toán ngay. Vì vậy tôi ưu tiên “quẹt thẻ” để ứng trước chi phí khám cho mẹ”, chị Hằng chia sẻ thêm.

Nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng không chỉ xuất phát từ việc thiếu tài chính. Nếu phải sử dụng toàn bộ tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản cho một mục chi phí phát sinh đột xuất, những khoản chi khác trong kế hoạch có thể phải điều chỉnh theo.

Một khoản chi lớn phát sinh ngoài kế hoạch có thế khiến dòng tài chính bị xáo trộn (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Chi tiêu thông minh là chi hiệu quả hơn

Hàng ngày, mọi người vẫn phải rút ví cho những khoản chi dùng như mua sắm, ăn uống hay thanh toán các dịch vụ thiết yếu. Đôi khi, để tiết kiệm chi phí, không ít khách hàng đang đưa ra kế hoạch về việc cắt giảm tiêu dùng. Nhưng đây không phải là phương án tài chính thông minh. Thay vào đó, người dùng nên tối ưu hóa các khoản chi và tìm kiếm thêm giá trị từ những khoản chi định kỳ này.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng về một giải pháp quản lý tài chính cá nhân và tiêu dùng thông minh, ABBank đã phát triển danh mục thẻ tín dụng phù hợp theo nhóm thói quen, sở thích chi tiêu của khách hàng, từ các dòng Visa Classic, Gold, Platinum, Travel, Cash Back đến Visa Priority...

Tùy dòng thẻ và điều kiện áp dụng, khách hàng có thể được hoàn tiền lên tới 5%, miễn lãi tối đa 45 ngày, chuyển đổi giao dịch trả góp với lãi suất 0,95%/tháng, cùng ưu đãi từ hệ thống đối tác dịch vụ lớn của ABBank và Visa trong các dịch vụ ăn uống, mua sắm, du lịch, chăm sóc sức khỏe, golf, khách sạn...

Với thẻ ABBank Cashback, mức hoàn tiền lên tới 2%, tối đa 50.000 đồng/giao dịch và 6 triệu đồng/năm theo chính sách áp dụng, phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu thường xuyên. Với thẻ ABBank Visa Priority, khách hàng có thể được hoàn tiền lên tới 5% theo chính sách của sản phẩm.

Danh mục thẻ tín dụng ABBank được phát triển đa dạng phù hợp theo nhóm thói quen, sở thích chi tiêu của khách hàng từ Travel, Cash Back đến Visa Priority… (Ảnh: Adobe Stock).

Với thẻ tín dụng, những khoản tiền vốn vẫn phải dành cho mua sắm, ăn uống, du lịch hay các nhu cầu thiết yếu có thể đồng thời mang lại quyền lợi hoàn tiền kèm theo nhiều ưu đãi.

Từ thanh toán linh hoạt đến chủ động quản lý chi tiêu

Cùng với yếu tố hoàn tiền và ưu đãi tại các đối tác dịch vụ của ngân hàng, khả năng quản lý giao dịch dễ dàng cũng là điểm cộng của thẻ tín dụng.

Với thẻ tín dụng ABBank Visa, khách hàng có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến hoặc tại các điểm giao dịch, dễ dàng kích hoạt và quản lý các giao dịch của thẻ, trạng thái thẻ cùng các dịch vụ liên quan… trên ứng dụng ngân hàng số ABBank.

Không chỉ tiện ích về thanh toán, thẻ tín dụng ABBank Visa còn được tích hợp các công nghệ hiện đại như chip EMV, thanh toán không tiếp xúc Contactless và xác thực giao dịch trực tuyến 3D Secure… giúp tăng tính an toàn và thuận tiện cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch với thẻ.

Thẻ tín dụng ngày nay không chỉ là công cụ “vay trước, trả sau”, mà còn có thể giúp người dùng quản lý dòng tiền và chi tiêu thông minh hơn (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Bên cạnh các quyền lợi thường xuyên, ABBank đang triển khai nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mở mới hoặc tái cấp thẻ, mang đến khách hàng những giá trị gia tăng ngay từ những giao dịch đầu tiên.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/1/2027, khách hàng mở thẻ thành công và phát sinh giao dịch chi tiêu hợp lệ có thể nhận khăn lụa Van Gogh phiên bản giới hạn, trị giá tới 500.000 đồng, theo điều kiện chương trình.

Với chương trình ưu đãi tích lũy trong 30 ngày, khách hàng sử dụng các dòng Visa Classic, Gold, Platinum, Travel, Cash Back đạt mức chi tiêu từ 5 triệu đồng có thể nhận túi tote Van Gogh trị giá 150.000 đồng; riêng chủ thẻ Visa Priority đạt từ 30 triệu đồng có thể nhận tai nghe Bluetooth trị giá tới 600.000 đồng.

Khách hàng mới đủ điều kiện còn có thể được hoàn 50% giá trị giao dịch đầu tiên, tối đa 100.000 đồng; riêng Visa Priority có ưu đãi tặng một lượt phòng chờ sân bay nội địa khi khách hàng đáp ứng điều kiện chi tiêu. Trong 365 ngày kể từ ngày mở thẻ, khách hàng đạt mức chi tiêu tích lũy từ 40 triệu đồng cũng có thể được hoàn 100% phí thường niên; với chủ thẻ Visa Priority, mức chi tiêu tương ứng là 80 triệu đồng, áp dụng kèm theo điều kiện chương trình.