TH Group tính bán 30% cổ phần, định giá ngang ngửa Vinamilk

TH Group - tập đoàn sở hữu thương hiệu sữa TH true MILK - đang trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để chuyển nhượng khoảng 30% cổ phần, theo thông tin từ DealStreetAsia. Quy mô thương vụ có thể lên tới 1 tỷ USD, đưa mức định giá toàn tập đoàn lên khoảng 3,3 tỷ USD - con số tiệm cận vốn hóa thị trường của Vinamilk, doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam hiện đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Thông tin xuất hiện sau khi bà Thái Hương - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch TH Group - từng tiết lộ tại Đại hội đồng cổ đông Bac A Bank rằng tập đoàn đã làm việc với các đơn vị tư vấn quốc tế và đang thăm dò sự quan tâm từ nhà đầu tư nước ngoài. Phía doanh nghiệp từ chối xác nhận thông tin về thương vụ.

Phía doanh nghiệp từ chối đưa thông tin về thương vụ trên. Nếu diễn ra thành công, đây có thể trở thành một trong những thương vụ gọi vốn tư nhân lớn nhất thị trường Việt Nam trong những năm gần đây.

Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK trên dây chuyền sản xuất (Ảnh: DT).

Thành lập năm 2009, TH Group khởi đầu với mô hình trang trại bò sữa công nghệ cao và nhanh chóng trở thành tên tuổi đứng đầu phân khúc sữa tươi sạch tại Việt Nam. Từ nền tảng đó, tập đoàn mở rộng sang nhiều lĩnh vực gồm thực phẩm, dược phẩm, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời phát triển hệ thống trang trại tại Việt Nam, Nga và Australia.

Mới đây, TH Group tiếp tục gây chú ý khi khởi công tổ hợp chế biến thực phẩm trị giá 230 triệu USD tại khu vực miền Nam.

Thị trường sữa Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại trong bối cảnh tăng trưởng mạnh.

Theo hãng phân tích Mordor Intelligence, ngành sữa Việt Nam đạt tổng giá trị 4,2 tỷ USD vào năm 2024 và được dự báo tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 8,65% đến năm 2029 - thuộc nhóm thị trường thực phẩm - đồ uống phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Trong đó, nhiều thương hiệu sữa nội địa đã và đang tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược. Sữa Quốc tế (IDP) hiện được hậu thuẫn bởi quỹ Growtheum Capital Partners. Nutifood những năm qua cũng bắt tay với loạt đối tác quốc tế để phát triển sản phẩm. VitaDairy từng lên kế hoạch bán cổ phần thiểu số nhằm huy động ít nhất 100 triệu USD vào năm 2023 với EY làm tư vấn, song đến nay vẫn chưa tìm được bên mua phù hợp.