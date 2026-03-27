Tăng trưởng 2 con số: Chủ tịch Viettel hiến kế mô hình tổng thầu quốc gia

Sáng 27/3, tại trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp", do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ bước vào giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng trung bình 10% trở lên, cộng đồng doanh nghiệp sẽ giữ vị trí trung tâm, chủ thể trong sự phát triển. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp phải đóng góp vào đổi mới, xây dựng thể chế, nhận thức rõ vai trò trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Hình thành các tổng thầu quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết ngay từ những ngày đầu năm, Viettel đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên tất cả lĩnh vực hoạt động để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo Viettel cho rằng vị thế Việt Nam đã được nâng tầm trên trường quốc tế, ngoại giao kinh tế đã trở thành mũi nhọn. Trong bối cảnh Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, ông đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng không gian kinh tế quốc gia thông qua hình thức đầu tư này.

Theo ông Thắng, Nhà nước cần xác định mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế là một trụ cột quan trọng của tăng trưởng quốc gia. Đầu tư ra nước ngoài không chỉ là "đi ra", mà là tổ chức nền kinh tế theo hướng hai chiều: vừa mở rộng ra bên ngoài, vừa thu hút nguồn lực toàn cầu vào Việt Nam.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, Nhà nước cần quan tâm thêm các thị trường đang phát triển tại ASEAN, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh - nơi phù hợp với năng lực triển khai của Việt Nam. Đồng thời, Nhà nước cần chủ động tiếp cận các thị trường phát triển để nâng cấp công nghệ và tiêu chuẩn, coi Việt Nam là điểm đến quốc tế để thu hút dòng giá trị toàn cầu.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Chủ tịch Viettel đề xuất tập trung vào các mũi nhọn như hạ tầng chiến lược, công nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ giá trị cao có khả năng thu hút dòng chi tiêu quốc tế.

Song song đó, Nhà nước phát huy tối đa những lợi thế cạnh tranh đặc thù như nguồn nhân lực có khả năng thích ứng cao, chi phí hợp lý và năng lực triển khai thực tiễn mạnh; kinh nghiệm phát triển hạ tầng và dịch vụ trên quy mô lớn, cho phép không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà có thể xuất khẩu mô hình; mạng lưới hội nhập sâu rộng cùng uy tín quốc gia ngày càng được nâng cao và đặc biệt là vị thế cân bằng trong quan hệ quốc tế.

Về tổ chức lực lượng, ông Tào Đức Thắng cho rằng cần hình thành các tập đoàn kinh tế chủ lực đóng vai trò dẫn dắt, tổ chức doanh nghiệp đi ra quốc tế theo mô hình hệ sinh thái. Các tổ chức này cần được xác định là tổng thầu quốc gia, có khả năng tích hợp, triển khai và dẫn dắt các doanh nghiệp khác tham gia theo chuỗi giá trị. Đây là mô hình mà Nhật Bản, Hàn Quốc đã thực hiện thành công và Trung Quốc đang triển khai ở quy mô lớn.

Đối với cơ chế chính sách, ông góp ý cần có cách tiếp cận ở tầm quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã xây dựng các tổ chức và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài một cách bài bản, hiệu quả như Nhật Bản có JETRO và JICA, Hàn Quốc có KOTRA và KOICA, Trung Quốc có chiến lược vành đai - con đường...

Qua đây, ông Thắng đề xuất xây dựng một chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế. Song song đó là thí điểm các cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro cho các tập đoàn chủ lực khi đầu tư vào các ngành công nghệ mới hoặc thị trường chiến lược. Nhà nước cũng cần hình thành cơ chế tài chính và bảo lãnh rủi ro cấp Chính phủ để bảo vệ doanh nghiệp trước các biến động địa chính trị toàn cầu.

Nếu không đầu tư 5 năm sau sẽ thiếu điện

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết hệ thống điện Việt Nam hiện có quy mô đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ 22 trên thế giới, với tổng công suất lắp đặt khoảng 87.600 MW.

Trong 5 năm qua, tập đoàn EVN đã duy trì mức đầu tư lớn nhằm phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, với tổng vốn gần 500.000 tỷ đồng. Đây là các dự án hạ tầng quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông An nhấn mạnh đặc thù của ngành điện là chu kỳ đầu tư dài, một dự án nguồn điện thường mất khoảng 5 năm để hoàn thành. Do đó, nếu không đầu tư từ hiện tại, nguy cơ thiếu điện trong tương lai là hiện hữu. Hiện EVN chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư của 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, tạo áp lực lớn nhưng cũng là trách nhiệm phải đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, EVN xác định mỗi năm cần đầu tư khoảng 5 tỷ USD, tương đương 25 tỷ USD trong 5 năm tới. Song song với đó, tập đoàn sẽ đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, hiện đại hóa các nhà máy hiện hữu và từng bước mở rộng danh mục sản phẩm nhằm nâng cao năng lực tự chủ thiết bị cho hệ thống lưới điện.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại Hội nghị (Ảnh VGP).

Cũng tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết năm 2026, mục tiêu tăng trưởng 2 con số do Chính phủ giao vừa là thách thức vừa là động lực bứt phá, bước đầu đơn vị đã ghi nhận kết quả tích cực trong quý đầu năm.

Theo ông Sơn, chiến lược tiếp theo là tập trung vào các dự án đầu tư trọng điểm của ngành như dự án Lô B - Ô Môn, nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đồng thời, tập đoàn tăng cường đầu tư để hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái và tổ hợp về điện khí LNG; cùng với đó là chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Song song, Petrovietnam định hướng thực hiện chiến lược chuyển dịch và đổi mới sáng tạo. Ông Sơn cho hay tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng không gian tăng trưởng xanh, sạch, bền vững, chủ động tham gia sâu vào xu thế chuyển dịch năng lượng và đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư vào điện gió ngoài khơi; tạo đột phá thực sự bằng việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản trị thông minh theo đúng tinh thần đột phá chiến lược quốc gia.