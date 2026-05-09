Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm mỏ sắt Thạch Khê

Đề xuất chấm dứt dự án hiện hữu, lập dự án đầu tư mới

Sáng 7/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp với tỉnh Hà Tĩnh, một số bộ, ngành, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), về thực trạng, khó khăn, vướng mắc của dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê - Hà Tĩnh.

Theo Phó Thủ tướng thường trực, tại Thông báo số 38, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Theo đó Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý dứt điểm các kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh về dự án trong tháng 5/2026.

Cũng tại Thông báo số 13105, Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan thực hiện phương án giải quyết theo quy định. Quá trình thực hiện không hợp thức hóa sai phạm, bảo đảm hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí tài sản, tài chính của Nhà nước.

Báo cáo về dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu ra những vấn đề liên quan đến đầu tư, đất đai, tài chính, hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội, môi trường, công nghệ khai thác, phương án vận chuyển, đổ thải…

Tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị chấm dứt dự án đã được phê duyệt để lập dự án đầu tư mới, đáp ứng yêu cầu khắc phục những tồn tại của dự án trước đây.

Nhà đầu tư mới phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Hà Tĩnh cũng chủ động xử lý những tồn tại của dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Lãnh đạo TKV, Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) báo cáo giải trình các tồn tại, bất cập, vi phạm đã được chỉ ra qua các cuộc kiểm tra, thanh tra. TKV và TIC đều bày tỏ mong muốn được tái cơ cấu dự án để tiếp tục thực hiện hoặc có phương án xử lý tài sản, tài chính đối với khoản chi phí đã đầu tư.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phương án tháo gỡ, giải quyết quyền lợi của các bên nếu tiếp tục thực hiện dự án, khắc phục được hết các tồn tại, sai phạm hoặc chấm dứt dự án để lập dự án đầu tư mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp (Ảnh: VGP).

Triển khai dự án chỉ được xem xét khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc kiến nghị tách việc xử lý dự án hiện hữu với phương án triển khai tiếp theo.

Đối với dự án hiện hữu, cần làm rõ các vấn đề pháp lý, chi phí, tài sản, nghĩa vụ, trách nhiệm và phương án chấm dứt hoặc chuyển tiếp. Việc triển khai dự án chỉ được xem xét khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về pháp lý, kỹ thuật, tài chính, môi trường, công nghệ và nhà đầu tư có đủ năng lực.

Đồng tình với quan điểm này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho rằng việc chấm dứt dự án, khắc phục các tồn tại, vi phạm được chỉ ra trong quá trình kiểm tra, thanh tra cần thực hiện đúng quy định pháp luật. Trường hợp lập dự án mới, tỉnh khẳng định sẽ tuân thủ đầy đủ quy định.

Kết luận, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án, nên cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận. Từ các ý kiến, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/5.

Tinh thần xử lý hiện nay cũng tương tự các dự án khó khăn, vướng mắc khác theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội. Đó là không hợp thức hóa sai phạm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, tiếp tục triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết.

Nếu theo phương án dừng dự án để lựa chọn nhà đầu tư mới thì cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu là có năng lực, có nhà máy chế biến sâu, bảo đảm công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu về môi trường, xử lý được những tồn tại cũ của dự án và giải quyết hài hòa quyền lợi các bên liên quan, nâng cao hiệu quả dự án, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng.