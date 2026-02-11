Nhẹ gánh nợ xấu, dư địa tăng trưởng VPBank được mở rộng

Sự cộng hưởng giữa năng lực xử lý nợ và trợ lực từ việc luật hóa Nghị quyết 42 giúp ngân hàng giải quyết các điểm nghẽn tồn đọng, củng cố nền tảng tài chính lành mạnh.

Không chỉ là một cú bứt phá mang tính thời điểm, sự cải thiện rõ nét trong chất lượng tài sản của VPBank trong năm 2025 là kết quả của một quá trình tích lũy dài hạn, được xây dựng qua nhiều năm kiên định tái cấu trúc danh mục tín dụng và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

“Năm 2025 chứng kiến sự chuyển mình quyết liệt và sự cải thiện đáng kể về chất lượng tài sản của ngân hàng mẹ VPBank, cũng như các công ty thành viên trong hệ sinh thái, kể cả GPBank”, bà Lưu Thị Thảo, Phó tổng giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank, cho biết trong buổi gặp mặt nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025.

VPBank ghi nhận dư địa tăng trưởng được mở rộng (Ảnh: VPBank).

Hết năm 2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 của VPBank quay trở lại ngưỡng dưới 3% sau nhiều năm, trong khi NPL riêng lẻ giảm về quanh mức 2%. Song song đó, chi phí tín dụng riêng lẻ được kiểm soát chặt chẽ, giảm về 1,5%, phù hợp với định hướng đặt ra từ đầu năm là duy trì dưới 2%.

Nợ nhóm 2 tại ngân hàng mẹ, nhóm nợ tiềm ẩn rủi ro chuyển biến xấu, nối tiếp xu hướng cải thiện những năm gần đây. Tại thời điểm cuối năm 2025, quy mô nợ nhóm 2 ở mức hơn 24.000 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với đầu năm, phản ánh hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng và quản trị chất lượng tài sản được triển khai trong suốt năm.

“Đây đều là những con số thấp nhất VPBank ghi nhận sau khi trải qua giai đoạn khó khăn do Covid-19 và khủng hoảng thị trường bất động sản. Điểm tích cực hơn là sự cải thiện ghi nhận đồng đều ở cả phía ngân hàng mẹ và FE Credit”, nhóm phân tích từ Chứng khoán BIDV (BSC) viết trong báo cáo cập nhật VPBank cuối tháng 1.

Đồng thời, các tỷ lệ an toàn như cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt được kiểm soát ở mức 81,7% và 27,5%, luôn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất của VPBank đến cuối năm 2025 duy trì trong nhóm dẫn đầu, đạt hơn 14%.

VPBank nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, từ đó tạo nền tảng cho sự cải thiện chất lượng tài sản một cách bền vững và có chiều sâu (Ảnh: VPBank).

Lực đẩy cho hoạt động kinh doanh

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện chất lượng tài sản của VPBank là việc luật hóa Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu, qua đó hình thành một khung pháp lý ổn định, minh bạch và có tính thực thi cao hơn cho hoạt động thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm.

Trên nền tảng hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện đó, những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025 cũng đồng thời phản ánh sự chuẩn bị chủ động và tư duy chiến lược của VPBank.

Từ năm 2024, VPBank đã sớm thành lập Khối Thu hồi và Xử lý nợ (DCD) nhằm chuyên môn hóa công tác xử lý nợ. Trong bối cảnh quy mô tín dụng không ngừng mở rộng, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng và tệp khách hàng ngày càng rộng mở, bước đi này giúp VPBank nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, từ đó tạo nền tảng cho sự cải thiện chất lượng tài sản một cách bền vững và có chiều sâu.

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), việc luật hóa Nghị quyết 42 sẽ tạo ra những lợi ích đáng kể cho toàn ngành, đặc biệt với những ngân hàng có tỷ trọng tín dụng bán lẻ cao như VPBank… Lý do là quá trình thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của các khoản vay bán lẻ thường ít phức tạp hơn so với phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Riêng trong quý IV/2025, ngân hàng mẹ VPBank ghi nhận 1.400 tỷ đồng thu từ nợ đã xử lý, tăng gấp đôi so với quý trước. Cả năm 2025, thu nợ đã xử lý hợp nhất đạt 5.713 tỷ đồng. Kết quả này không chỉ củng cố chất lượng bảng cân đối mà còn đóng góp tích cực vào bức tranh kinh doanh chung, trong bối cảnh năm 2025 được xem là năm bứt phá của VPBank khi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch.

Lũy kế 2025, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất của VPBank đạt gần 75.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lên mức cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra.

Các chỉ tiêu sinh lời ghi nhận sự cải thiện đáng kể, với ROE, ROA hợp nhất lần lượt đạt gần 16% và 2,2%. Ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận hơn 26.300 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 44,4% so với năm 2024.

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị vừa công bố, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất năm 2026 đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với quy mô cuối năm 2025 (theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

Trong đó, dư nợ cấp tín dụng hợp nhất kỳ vọng tăng trưởng 34% lên hơn 1,29 triệu tỷ đồng. Ở khía cạnh chất lượng tài sản, VPBank đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ, duy trì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ theo Thông tư 11 dưới 2,5%.