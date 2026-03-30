Nhà máy C.P. Củ Chi: Tăng công suất 10 lần, đẩy mạnh “xanh hóa” sau một thập kỷ

Ngày 26/3, tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Củ Chi, TPHCM), Nhà máy chế biến thực phẩm C.P. Củ Chi đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động (2016-2026) với chủ đề “10 năm tận tâm đổi mới, phát triển bền vững từ trang trại đến bếp nhà”.

Nhà máy C.P. Củ Chi tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TPHCM (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Sự kiện có sự tham dự của bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Phạm Trung Kiên - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VI - cùng đại diện các đối tác và lãnh đạo cấp cao của C.P. Việt Nam.

Bước nhảy vọt về quy mô và công suất

Khởi đầu từ năm 2016 trên diện tích hơn 63.000m², nhà máy C.P. Củ Chi đã có hành trình bứt phá ấn tượng. Theo công bố tại sự kiện, đến năm 2026, công suất nhà máy dự kiến đạt khoảng 33.000 tấn mỗi năm, tăng trưởng gần 10 lần so với thời điểm mới đi vào hoạt động.

Từ một vài dòng sản phẩm ban đầu, đến nay danh mục của nhà máy đã mở rộng lên hơn 150 mặt hàng. Những cái tên như xúc xích thanh trùng, tiệt trùng, há cảo, bánh bao... mang thương hiệu C.P. đã trở nên quen thuộc trong bữa ăn của hàng triệu gia đình Việt.

Danh mục sản phẩm của nhà máy được mở rộng với nhiều dòng thực phẩm chế biến và tiện lợi (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Wirat Wongpornpakdee - Phó tổng giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam cho biết: “Cột mốc 10 năm không chỉ đánh dấu hành trình vận hành mà còn phản ánh nỗ lực liên tục của doanh nghiệp trong việc mang đến các giải pháp thực phẩm sáng tạo, bền vững. Đây chính là động lực để chúng tôi thực hiện cam kết sản xuất có trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng”.

Ông Wirat Wongpornpakdee, Phó tổng giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Tuân thủ tiêu chuẩn “3 an toàn”, tiên phong sản xuất xanh

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng khắt khe, C.P. Củ Chi khẳng định vị thế nhờ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như GMP, HACCP, ISO 9001 và ISO 22000.

Quy trình sản xuất được hệ thống hóa trong khuôn khổ “3 an toàn”, kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào, vận hành khép kín đến hệ thống kiểm định đa tầng trước khi xuất xưởng. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như máy dò kim loại, hệ thống X-ray giúp loại bỏ tối đa các rủi ro, đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc tối ưu.

Không chỉ tập trung vào con số tăng trưởng, C.P. Củ Chi còn là điểm sáng về sản xuất bền vững. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái hơn 9.100m² (công suất gần 1,9 MWp), giúp giảm 17% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Các cải tiến về bao bì, loại bỏ khay nhựa cũng được triển khai quyết liệt nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy được vận hành theo quy trình khép kín (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Nhờ những nỗ lực này, nhà máy đã nhận giải thưởng “Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp” của Bộ Công Thương (2022) và giải thưởng từ Sở Công Thương TPHCM (2023).

Về mặt xã hội, quy mô nhân sự tại đây đã tăng gấp 5 lần, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động địa phương. Doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo tay nghề và triển khai các chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống cho con em nhân viên, khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của khu vực.

Nhà máy C.P. Củ Chi tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng vận hành (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Khép lại hành trình một thập kỷ, ông Worachai Wunsasueb - Giám đốc nhà máy C.P. Củ Chi - khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực vận hành thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Đây là cách nhà máy duy trì vai trò mắt xích chiến lược trong chuỗi giá trị tích hợp Feed (thức ăn chăn nuôi) - Farm (trang trại) - Food (thực phẩm), thực hiện trọn vẹn cam kết mang thực phẩm an toàn từ trang trại đến bếp nhà cho người tiêu dùng.