MSB: Dữ liệu là nền tảng, công nghệ là động lực để phục vụ khách hàng tốt hơn

Khi hành vi người dùng ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, các ngân hàng buộc phải thay đổi cách vận hành từ cung cấp sản phẩm đại trà sang kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa. Dữ liệu trở thành chìa khóa của hành trình đó.

MSB cũng không nằm ngoài xu hướng khi xác định cách xử lý dữ liệu thông minh sẽ không chỉ phục vụ tốt hơn, mà còn có thể chinh phục mục tiêu “ngân hàng của từng khách hàng”. Bên cạnh chiến lược dữ liệu thông minh, MSB còn chú trọng đầu tư vào công nghệ bảo mật hiện đại, như một lá chắn số bảo vệ dữ liệu người dùng.

Biến dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh

Tại MSB, dữ liệu được xem là nền tảng cốt lõi để định hình chiến lược kinh doanh và đổi mới trải nghiệm khách hàng. Việc ứng dụng dữ liệu xuyên suốt toàn hệ thống giúp ngân hàng không chỉ rút ngắn quy trình mà còn mở rộng khả năng sáng tạo sản phẩm, dịch vụ theo hướng cá nhân hóa sâu sắc.

Theo đó, khách hàng cá nhân có thể mở thẻ tín dụng MSB trực tuyến chỉ bằng một vài thao tác đơn giản. Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu tự động dựa trên mô hình học máy và trả ra kết quả phê duyệt chỉ trong 5 phút với hạn mức thẻ lên đến 100 triệu đồng. Đây là bước tiến tạo nên trải nghiệm tức thì, minh bạch và an toàn, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng hiện đại.

Với giải pháp phát hành thẻ tín dụng siêu tốc trực tuyến, khách hàng đăng ký và sử dụng thẻ chỉ trong vài phút (Ảnh: MSB).

Đối với khách hàng doanh nghiệp, sản phẩm M-Flex đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng dữ liệu để nâng cao hiệu suất phục vụ. Dựa trên các thuật toán phân tích, MSB có thể phê duyệt khoản vay thế chấp trực tuyến lên tới 15 tỷ đồng chỉ trong 4 giờ làm việc.

Toàn bộ quy trình từ đăng ký, xét duyệt đến giải ngân đều được thực hiện online (trực tuyến), giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro cho ngân hàng.

Riêng hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng, dữ liệu được MSB xác định là chìa khóa cho việc cá nhân hóa trải nghiệm. MSB đã đầu tư bài bản vào hạ tầng dữ liệu và các nền tảng martech (kết hợp giữa công nghệ và marketing) tiên tiến để hiểu sâu hành vi khách hàng tại mọi điểm chạm.

Hệ thống phân tích dữ liệu đa tầng cho phép ngân hàng nhận diện những “khoảnh khắc vàng” trong hành trình sử dụng dịch vụ - thời điểm mà một ưu đãi hoặc sản phẩm phù hợp có thể tạo một “cú hích” trong sự lựa chọn của khách hàng và mang đến sự hài lòng vượt kỳ vọng.

Song song đó, hệ thống lắng nghe khách hàng đa kênh của MSB đang ghi nhận hơn 80.000 phản hồi được phân tích và chuyển hóa thành dữ liệu phục vụ việc cải tiến dịch vụ. Việc “nghe, hiểu và đáp ứng” trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn, giúp MSB điều chỉnh quy trình, cập nhật chính sách và mang đến những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Công nghệ là nền tảng thúc đẩy giá trị dữ liệu

Dữ liệu là nền tảng để MSB sáng tạo các giải pháp tài chính cá nhân hóa và siêu tốc (Ảnh: MSB).

Để dữ liệu phát huy đầy đủ giá trị, cách thức quản trị và khai thác hiệu quả luôn là yếu tố được MSB chú trọng. Ngân hàng đầu tư và đưa vào sử dụng bộ giải pháp IBM Cloud Pak for Data - một trong những nền tảng dữ liệu lớn hiện đại hàng đầu hiện nay.

Trong đó, IBM Knowledge Catalog đóng vai trò trung tâm, là bộ não hiểu biết tài sản dữ liệu mà ngân hàng sở hữu, đồng thời cung cấp các tính năng quản trị bộ chính sách dữ liệu một cách chặt chẽ như quyền truy cập, quyền riêng tư, chất lượng dữ liệu… và các tiện ích giúp tăng tốc độ thu thập, làm giàu từ điển dữ liệu một cách chủ động.

Bên cạnh đó, các giải pháp khác như IBM Watsonx.Data, IBM Watson.AI cũng đang được MSB ứng dụng đồng bộ nhằm tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất. Hệ thống này cho phép tự động hóa quá trình làm sạch, đồng bộ, lưu trữ và phân tích dữ liệu chỉ trong thời gian ngắn.

Nhờ đó, MSB đã đạt bước tiến lớn về tốc độ chuẩn hóa và chất lượng dữ liệu. Hàng nghìn điểm dữ liệu mới được cập nhật liên tục, “làm sạch” và đóng gói thành các sản phẩm dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho các ứng dụng kinh doanh, nghiên cứu thị trường hay mô hình phân tích dự báo.

“Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp dữ liệu trở thành “tài sản sống”, được khai thác chủ động, liên tục và linh hoạt trong mọi hoạt động, từ đó thúc đẩy văn hóa ra quyết định dựa trên dữ liệu, khi mọi hành động đều được dẫn dắt bởi góc nhìn số và số liệu thực tế.

Với MSB, dữ liệu là công cụ để thấu hiểu, dự đoán và đồng hành cùng khách hàng trong từng quyết định tài chính. MSB đang tiến gần tới mong muốn xây dựng một ngân hàng “hiểu khách hàng trước khi họ nói ra”, nơi mỗi sản phẩm, mỗi tương tác đều mang dấu ấn cá nhân hóa sâu sắc. Đó là cách ngân hàng biến dữ liệu thành giá trị thực, và đưa công nghệ thành động lực cho một trải nghiệm ngân hàng khác biệt”, đại diện ngân hàng cho hay.