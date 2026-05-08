Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên 7,9%/năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh biểu lãi suất huy động trong tháng 5. Nhà băng này bất ngờ tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 13 tháng từ 7%/năm lên 7,9%/năm. Đây không chỉ là mức lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết của Saigonbank mà còn là mức lãi suất huy động niêm yết cao nhất trên thị trường hiện nay.

Saigonbank cũng là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tiền gửi kể từ ngày 9/4 - thời điểm các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất sau cuộc họp với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.

Saigonbank đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn khác. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 7-11 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 6,2%/năm.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dài từ 18-36 tháng giảm 0,5%/năm. Theo biểu niêm yết mới, lãi suất kỳ hạn 18 tháng còn 6,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6,1%/năm.

Saigonbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 6,7%/năm.

Trước đó, trong tháng 4, ngân hàng này giảm lãi suất tiền gửi vào ngày 15/4 với mức giảm 0,1%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng, đồng thời giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng.

Sau 2 lần điều chỉnh gần nhất, lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng do Saigonbank niêm yết đã giảm tới 1%/năm chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Đây là mức điều chỉnh mạnh so với mặt bằng giảm phổ biến trên thị trường.

Kể từ tháng 4/2026 đến nay, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường 1 (thị trường huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế) ghi nhận tín hiệu hạ nhiệt nhất định. Hơn 30 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động trong tháng 4, mức giảm phổ biến từ 0,1-0,5%/năm, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 8/5 cho thấy mặt bằng lãi suất tại nhiều ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao ở các kỳ hạn trung và dài hạn, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có sự phân hóa giữa các nhóm nhà băng.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, lãi suất huy động nhìn chung ổn định và thấp hơn mặt bằng chung của thị trường. BIDV niêm yết lãi suất 5,8-5,9%/năm cho các kỳ hạn từ 6-18 tháng, trong khi Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 6,6-6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục duy trì mức lãi suất trên 7%/năm ở một số kỳ hạn.

Mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện thuộc về Saigonbank với 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng theo hình thức gửi trực tuyến. Ngoài ra, MBV niêm yết 7,2%/năm cho các kỳ hạn từ 6-18 tháng; ACB áp dụng mức 7,1-7,3%/năm cho các kỳ hạn 6-12 tháng; LPBank và PGBank cùng niêm yết 7-7,1%/năm ở các kỳ hạn dài.

Dữ liệu cũng cho thấy các ngân hàng có xu hướng duy trì lãi suất cao hơn ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong khi lãi suất ngắn hạn dưới 6 tháng phần lớn dao động quanh 4,5-4,75%/năm. Một số ngân hàng áp dụng mức thấp hơn đáng kể ở kỳ hạn ngắn như ABBank, GPBank, HDBank hay SeABank.

Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục là ngân hàng có mặt bằng lãi suất thấp nhất thị trường khi niêm yết chỉ 1,6-3,9%/năm tùy kỳ hạn.

Mặt bằng lãi suất hiện tại cho thấy sự phân hóa tương đối rõ giữa nhóm ngân hàng quy mô lớn và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn.