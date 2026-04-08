Mobifone hợp tác cùng Techcombank kiến tạo hệ sinh thái tài chính - công nghệ số

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp tài chính toàn diện cho cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời thúc đẩy các chương trình marketing, khách hàng thân thiết nhằm gia tăng khả năng tiếp cận và mức độ gắn kết với người dùng.

Việc tích hợp các dịch vụ tài chính trên nền tảng viễn thông được kỳ vọng sẽ tạo ra trải nghiệm liền mạch, thuận tiện, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tới nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Hợp tác sẽ tập trung phát triển các nền tảng tài chính số, trung gian thanh toán, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng lực phân tích, cá nhân hóa dịch vụ.

Hai bên đẩy mạnh kết nối hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, song hành với việc triển khai các giải pháp an ninh thông tin, xác thực danh tính điện tử và bảo mật giao dịch, đảm bảo nền tảng vận hành an toàn, bền vững và có khả năng mở rộng trong dài hạn.

Thỏa thuận giữa Techcombank và MobiFone còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - nơi công nghệ, dữ liệu và kết nối trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng.

Hai bên hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mở, tích hợp sâu các dịch vụ tài chính và viễn thông nhằm tạo ra những giá trị gia tăng vượt trội cho người dùng và doanh nghiệp.

Lễ ký kết hợp tác Mobifone và Techcombank (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ Ký kết, ông Trần Đức Thành - Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - nhấn mạnh: “Với sự bổ trợ thế mạnh lẫn nhau - giữa một bên là hạ tầng viễn thông, công nghệ, dữ liệu và một bên là năng lực tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro - MobiFone và Techcombank sẽ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và thị trường.

Việc ký kết ngày hôm nay không chỉ là sự khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của MobiFone và Techcombank trong việc đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế & xã hội số tại Việt Nam”.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thu Lan - Phó chủ tịch HĐQT Techcombank -chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự đồng điệu trong định hướng số hóa và dữ liệu sẽ giúp hai bên nhanh chóng hiện thực hóa hệ sinh thái toàn diện, để cùng tiếp tục dẫn dắt hành trình số hóa cũng như kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng và đối tác. Đây là nguồn động lực lớn thúc đẩy sự phát triển của Techcombank và MobiFone lên một tầm cao mới”.

Về MobiFone

Là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc an toàn, tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ quốc gia.

Với phương châm "Lấy khách hàng làm trung tâm", MobiFone cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ viễn và giải pháp số cho hàng chục triệu thuê bao cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc, thông qua hạ tầng mạng lưới phủ rộng và chất lượng dịch vụ uy tín.

MobiFone tích cực phát triển và triển khai các giải pháp số phục vụ Chính phủ và các cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số.

Doanh nghiệp cung cấp các nền tảng công nghệ và dịch vụ trong các lĩnh vực như quản lý dữ liệu, định danh điện tử, an toàn thông tin, đô thị thông minh và các hệ thống điều hành số, đáp ứng yêu cầu về bảo mật, ổn định và khả năng mở rộng ở quy mô quốc gia.

Thông qua việc tham gia vào các chương trình chuyển đổi số trọng điểm, MobiFone không chỉ hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước mà còn góp phần xây dựng hạ tầng số vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Với nền tảng công nghệ vững chắc và chiến lược đổi mới sáng tạo, MobiFone tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp viễn thông chủ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam.

Về Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á.

Theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 18 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường.

Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện được xếp hạng AA- bởi FiinRatings, Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.