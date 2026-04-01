Mở tài khoản tại Ngân hàng Shinhan không cần thẻ căn cước

Động thái này là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng, đồng thời mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người dùng trong đời sống hằng ngày.

Bắt kịp xu hướng định danh điện tử, nâng cao trải nghiệm người dùng

Trong những năm gần đây, định danh điện tử đang trở thành nền tảng quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ số và xã hội số. Ứng dụng VNeID không chỉ được sử dụng trong các thủ tục hành chính, mà còn từng bước được kết nối với các dịch vụ tài chính, y tế, an sinh xã hội…

Theo các chuyên gia, việc đưa VNeID vào hoạt động ngân hàng giúp giảm thủ tục giấy tờ, tăng độ chính xác trong xác thực thông tin và hạn chế rủi ro gian lận. Đây cũng là xu hướng mà nhiều tổ chức tài chính đang hướng tới.

Với việc tích hợp VNeID vào quy trình eKYC trên ứng dụng SOL, Ngân hàng Shinhan trở thành một trong những ngân hàng nước ngoài tiên phong triển khai giải pháp này tại Việt Nam.

Thông qua kết nối trực tiếp với hệ thống định danh điện tử quốc gia, ngân hàng có thể xác thực thông tin và sinh trắc học của khách hàng nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Ngân hàng Shinhan là một trong những ngân hàng nước ngoài tiên phong tích hợp VNeID vào quy trình eKYC trên Ứng dụng SOL (Ảnh: Ngân hàng Shinhan).

Trước đây, khi mở tài khoản online (trực tuyến), người dùng thường phải chụp ảnh giấy tờ, quét mã, xác thực nhiều bước khác nhau. Trong trường hợp quên mang theo căn cước, việc đăng ký gần như không thể thực hiện.

Giờ đây, chỉ với một chiếc điện thoại có cài đặt VNeID và ứng dụng SOL, khách hàng có thể hoàn tất định danh trong thời gian ngắn. Dữ liệu được tự động đối chiếu với hệ thống quốc gia, giúp giảm thiểu sai sót và tăng độ tin cậy.

Bên cạnh yếu tố thuận tiện, việc xác thực thông qua VNeID còn góp phần nâng cao bảo mật, hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính và gian lận tài chính - vấn đề ngày càng được người dùng quan tâm trong môi trường số.

Mở tài khoản nhanh chóng, không cần căn cước vật lý

Với tính năng mới trên ứng dụng SOL, việc mở tài khoản ngân hàng trở nên đơn giản hơn. Khách hàng chỉ cần thực hiện ba bước cơ bản.

Bước 1: Tải ứng dụng SOL, đăng ký tạo tài khoản và tiến hành xác thực thiết bị.

Bước 2: Nhập số căn cước. Chọn phương thức xác thực thông tin qua VNeID. Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang ứng dụng VNeID để khách hàng xác nhận chia sẻ thông tin và thực hiện xác nhận theo yêu cầu trên VneID.

Bước 3: Quay trở lại ứng dụng SOL và thực hiện các bước còn lại để hoàn tất quy trình mở tài khoản eKYC.

Không chỉ dừng lại ở việc mở tài khoản, Ngân hàng Shinhan còn cho phép khách hàng liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản nhận an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó, các khoản trợ cấp có thể được chuyển trực tiếp vào tài khoản một cách nhanh chóng, an toàn và minh bạch.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan hoàn thành tích hợp tính năng thanh toán thuế, phí điện tử cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục Thuế triển khai.

Việc tích hợp này giúp khách hàng có thể nộp thuế, lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trực tuyến một cách thuận tiện, giảm thời gian đi lại, hạn chế thủ tục giấy tờ và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực dịch vụ công.

Ngân hàng Shinhan cũng là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam tích hợp tính năng thanh toán thuế, phí điện tử cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile (Ảnh: Ngân hàng Shinhan).

Những giải pháp này góp phần giúp người dân và người thụ hưởng chính sách tiếp cận các dịch vụ tài chính và nguồn trợ cấp thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng tối ưu quy trình chi trả, quản lý và nâng cao tính minh bạch trong các giao dịch tài chính công.

Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, hướng tới ngân hàng số thân thiện

Việc tích hợp VNeID vào quy trình eKYC không chỉ là một bước cải tiến về mặt công nghệ, mà còn thể hiện rõ chiến lược chuyển đổi số dài hạn mà Ngân hàng Shinhan kiên định theo đuổi tại Việt Nam.

Thông qua việc liên tục đầu tư nâng cấp nền tảng số, tối ưu giao diện và nâng cao trải nghiệm người dùng, ngân hàng hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại, thân thiện và dễ tiếp cận với mọi khách hàng.

Song song với quá trình chuyển đổi số, Ngân hàng Shinhan cũng đang đẩy mạnh mảng cho vay tiêu dùng với các sản phẩm linh hoạt, lãi suất cạnh tranh.

Hiện nay, các gói vay tiêu dùng có lãi suất chỉ từ 11,5%, hạn mức vay lên đến 1,2 tỷ đồng với thời hạn tối đa 60 tháng; bên cạnh đó, Shinhan cũng triển khai các gói vay mua ô tô điện với lãi suất ưu đãi 5-7% theo từng dòng xe, góp phần khuyến khích tiêu dùng xanh và thân thiện với môi trường.

Hạn mức vay tiêu dùng lên đến 1,2 tỷ đồng, đáp ứng tối ưu nhu cầu tài chính cá nhân đa dạng (Ảnh: Ngân hàng Shinhan).

Từ thiết kế ứng dụng, quy trình đăng ký đến các lớp bảo mật, mọi cải tiến đều được triển khai theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách đơn giản, an toàn và hiệu quả hơn.

Việc chủ động kết nối với nền tảng định danh điện tử quốc gia thông qua VNeID tiếp tục khẳng định cam kết của Ngân hàng Shinhan trong việc mang các dịch vụ tài chính số đến gần hơn với đời sống người dân, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam.