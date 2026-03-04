Khách Âu lỡ hẹn vì chiến sự, cước tàu tăng ảo bủa vây ngành gỗ

Khai mạc hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất TPHCM (HawaExpo 2026) diễn ra ngày 4/3, tại TPHCM cho thấy nhiều thông tin tích cực trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông đe dọa tăng trưởng của ngành trong thời gian tới.

Chiến sự Trung Đông bắt đầu ảnh hưởng ngành gỗ

Theo đó, ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đang trải qua giai đoạn phục hồi và tăng trưởng đầy ấn tượng. Năm 2025 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã ghi nhận cột mốc lịch sử khi cán đích 17,2 tỷ USD, tăng gần 6% so với năm 2024. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường chủ lực, đóng góp khoảng 9,46 tỷ USD (chiếm hơn 55% tổng giá trị toàn ngành).

Bước sang năm 2026, bức tranh xuất khẩu tiếp tục bừng sáng. Chỉ tính riêng tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của ngành ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Chánh Phương - Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (Hawa) - cho biết quy mô hội chợ năm nay tăng mạnh với hơn 3.000 lượt khách vào buổi sáng đầu tiên. Các doanh nghiệp trong nước theo đánh giá của ông có thiết kế đẹp hơn, tập trung hơn và đặc biệt là “xanh” hơn.

Dù vậy, lượng khách tham quan năm nay cũng bị ảnh hưởng một phần do căng thẳng Trung Đông, các khách hàng đến từ châu Âu, Trung Đông không tham dự được.

Ông Phương cũng cho hay, dù bức tranh tổng thể có nhiều điểm sáng, ngành gỗ vẫn đang đối mặt với hai lực cản lớn: Chính sách thuế quan của Mỹ và đà tăng vọt của cước vận tải biển.

Mặc dù mức thuế quan áp dụng cho đồ gỗ xuất sang Mỹ vừa được điều chỉnh giảm từ 20-25% xuống còn 10%, đại diện Hawa nhận định diễn biến này chưa đủ để tạo ra một "cú hích" thực sự cho xuất khẩu.

"Con số thuế quan này sẽ không cố định mà có thể đối mặt với nhiều biến động từ phía Mỹ trong thời gian tới. Sự thay đổi này chắc chắn sẽ khiến nhiều khách hàng Mỹ lo âu và dè dặt", ông Phương phân tích.

Bên cạnh đó, bài toán chi phí logistics đang ngày càng nan giải. Dù thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ (không đi qua điểm nóng Biển Đỏ), ông Phương tiết lộ một số hãng tàu quốc tế đang "mượn gió bẻ măng", vin vào cớ căng thẳng Trung Đông để tự ý tăng giá cước. Thực tế này đang ăn mòn lợi nhuận và đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu phải luôn trong tâm thế chủ động ứng phó để bảo vệ chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu tại sự kiện khai mạc ngày 4/3 (Ảnh: Hawa).

4 nhiệm vụ trọng tâm của ngành gỗ Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh vai trò đầu tàu của ngành gỗ khi đóng góp tới 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 92,7 tỷ USD của thành phố năm 2025.

Việc Hawa mở rộng quy mô lên hơn 1.000 doanh nghiệp hội viên (tính đến tháng 12/2025) cho thấy bước đi chiến lược trong việc kiến tạo hệ sinh thái liên kết vùng giữa TPHCM (tâm điểm đổi mới), Bình Dương (thủ phủ sản xuất) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cửa ngõ logistics).

Để duy trì đà tăng trưởng và chủ động trước các biến số toàn cầu, Chủ tịch UBND TPHCM giao phó 4 nhiệm vụ cấp thiết cho cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ.

Tiên phong chuyển dịch xanh: Đây là giải pháp căn cơ để đáp ứng các rào cản kỹ thuật khắt khe về "truy xuất nguồn gốc" và "chống mất rừng" từ thị trường EU, Mỹ. Thành phố đặt mục tiêu đạt 80% sản phẩm xanh để biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp thực hành tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Nâng tầm "Made in Vietnam" sang "Made by Vietnam": Doanh nghiệp cần thoát khỏi tư duy gia công thuần túy, chuyển hướng sang làm chủ khâu thiết kế và công nghệ để gia tăng biên lợi nhuận như định hướng của Bộ.

Dẫn dắt bằng chuyển đổi số: Ứng dụng công nghệ vào quản trị và quy trình sản xuất để tối ưu hóa chi phí.

Đa dạng hóa thị trường: Chủ động mở rộng thâm nhập các khu vực tiềm năng như Trung Đông, Nam Á, Mỹ Latinh nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống trước những biến động địa chính trị.