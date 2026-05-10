Hoàn tất mua vào, nhóm cổ đông Âu Lạc nắm giữ 6% vốn tại ACB

Theo thông báo mới nhất về giao dịch cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB), bà Nguyễn Thiên Hương Jenny ngày 4/5 vừa qua đã hoàn tất mua vào hơn 8,3 triệu cổ phiếu ACB, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 118 triệu đơn vị, tương ứng 2,3% vốn điều lệ ngân hàng.

Tạm tính theo thị giá ACB tại phiên giao dịch ngày 4/5 ở mức 23.100 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Jenny đã chi khoảng 192 tỷ đồng cho giao dịch này nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,14% lên 2,3%.

Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là con gái của bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Âu Lạc và ông Nguyễn Đức Hinh. Âu Lạc là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, tập trung vào mảng vận chuyển xăng dầu.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Jenny hiện cũng đang nắm giữ khoảng 190,1 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 3,7% vốn điều lệ. Qua đó, nhóm nhà đầu tư liên quan tới bà Jenny hiện sở hữu tổng cộng hơn 308,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6% vốn của ACB.

Nhóm cổ đông liên quan Âu Lạc gồm bà Ngô Thu Thúy sở hữu hơn 57,6 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 1,122% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm gần 58,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,142%; ông Nguyễn Đức Hinh sở hữu 0,95%; bà Mai Phi Lan nắm 0,13%; CTCP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương sở hữu 0,14% và CTCP ICON nắm 0,16%.

Tại cuộc họp cổ đông tháng 4 vừa qua, lãnh đạo ACB là ông Trần Hùng Huy cũng đã thông tin về nhóm cổ đông Âu Lạc. Ông cho biết nhóm này đã có hơn 20 năm đồng hành với ngân hàng. ACB kỳ vọng cổ đông lớn này sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo tìm hiểu, bà Ngô Thu Thúy (Rosie Ngô) cùng chồng Nguyễn Đức Hinh là doanh nhân có tiếng trên thương trường, gắn liền với Âu Lạc (ra đời năm 2002). Âu Lạc hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu 8 chiếc tàu dầu, đáp ứng năng lực quản lý và khai thác theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, bà Thúy còn là một trong 3 cổ đông sáng lập (cùng chồng và con trai) của Tập đoàn KCN Việt Nam - đơn vị có vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cuối năm qua, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Âu Lạc với mã cổ phiếu ALC. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là gần 56,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, Âu Lạc từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 350 triệu đồng do trở thành công ty đại chúng từ năm 2007 nhưng không thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.