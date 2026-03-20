Hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ Masan tăng tốc phát triển ngay 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo cập nhật kinh doanh, WinCommerce (đơn vị vận hành chuỗi WinMart/WinMart+) ghi nhận doanh thu thuần 7.872 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2026, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với kịch bản cơ sở ở mức cao năm 2026 của WCM là 15-21%, cho thấy mảng bán lẻ của Masan đang khởi đầu năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Song song, Masan Consumer (công ty sở hữu các thương hiệu tiêu dùng lớn như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Tam Thái Tử, Wakeup 247…) ghi nhận doanh thu 5.160 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này của MCH cũng nằm ở mức cao của kịch bản cơ sở (11-15%), phản ánh sức phục hồi của nhu cầu tiêu dùng cũng như hiệu quả của chiến lược phát triển thương hiệu và phân phối.

WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 63,4% so với cùng kỳ

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của hệ sinh thái Masan là việc tăng tốc mở rộng hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMar+/WiN.

Tính đến cuối tháng 2, WinCommerce vận hành 4.737 điểm bán trên toàn quốc. Chỉ trong hai tháng đầu năm, hệ thống đã mở mới 145 cửa hàng, vượt tiến độ đề ra. Việc mở rộng mạng lưới diễn ra trong bối cảnh WinCommerce đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ở cả khu vực đô thị và nông thôn.

Mô hình WinMart+ nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 63,4% so với cùng kỳ, trở thành động lực tăng trưởng mạnh nhất của WinCommerce.

Sự bùng nổ của mô hình này phản ánh xu hướng tiêu dùng đang mở rộng ra ngoài các thành phố lớn, đồng thời cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể của thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Việc mở rộng quy mô hệ thống cũng giúp WinCommerce tiếp tục củng cố vị thế là chuỗi bán lẻ nhu yếu phẩm hiện đại có mạng lưới hàng đầu Việt Nam.

Masan Consumer: Retail Supreme dự kiến đóng góp 30-40% vào tăng trưởng doanh thu cả năm 2026

Song song với sự mở rộng của mạng lưới bán lẻ, các ngành hàng chủ lực của Masan Consumer cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực trong hai tháng đầu năm. Theo báo cáo của doanh nghiệp, ngành hàng gia vị tăng trưởng 22,8% so với cùng kỳ, trong đó nước mắm đóng góp gần 90% mức tăng trưởng của ngành hàng này. Thực phẩm tiện lợi tăng 10,3%. Hóa mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân tăng 27,7%.

Bên cạnh đó, Masan Consumer cũng đang đẩy mạnh mô hình phân phối Retail Supreme nhằm kết nối hệ sinh thái bán lẻ hiện đại với kênh bán lẻ truyền thống. Tính đến đầu năm 2026, mô hình này đã bao phủ khoảng 420.000 điểm bán, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Khoảng 33.000 điểm bán trong hệ thống đã phân phối đầy đủ danh mục sản phẩm của Masan Consumer, với số lượng sản phẩm trung bình trên mỗi đơn hàng đạt khoảng 5,5 SKU. Theo doanh nghiệp, Retail Supreme dự kiến đóng góp 30-40% tăng trưởng doanh thu của Masan Consumer trong năm 2026, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của công ty.

Hiệu ứng cộng hưởng giữa mảng kinh doanh tiêu dùng và bán lẻ

Các kết quả kinh doanh đầu năm cho thấy chiến lược tích hợp giữa thương hiệu tiêu dùng và hạ tầng bán lẻ của Masan đang tạo ra hiệu ứng cộng hưởng.

Trong mô hình này, WinCommerce đóng vai trò là hạ tầng bán lẻ, giúp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua mạng lưới hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc.

Ngược lại, các thương hiệu của Masan Consumer đóng vai trò tạo lưu lượng mua sắm và giá trị giỏ hàng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu tại các điểm bán. Ngoài ra, hệ thống bán lẻ cũng trở thành kênh thử nghiệm và ra mắt sản phẩm mới của Masan Consumer trước khi mở rộng ra thị trường rộng lớn hơn.

Việc kết hợp dữ liệu tiêu dùng từ hệ thống bán lẻ với năng lực phát triển sản phẩm của Masan Consumer cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ đổi mới sản phẩm, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Với kết quả tăng trưởng vượt kế hoạch ngay trong hai tháng đầu năm, hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Masan được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) là doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WiN, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).