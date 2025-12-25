Hé lộ "90 ngày thần tốc" giúp doanh nghiệp dệt may báo lãi đậm

Năm 2025 tiếp tục được ghi nhận là một năm "vượt khó" của ngành dệt may. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 46 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024.

Sản phẩm dệt may Việt Nam hiện đã có mặt tại 138 thị trường trên thế giới, trong đó Mỹ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt trên 18 tỷ USD, tăng khoảng 10%. Nhóm hàng may mặc tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm trên 38 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu.

Doanh nghiệp dệt may lãi lớn

Sự tăng trưởng cũng thể hiện qua chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Thống kê báo cáo tài chính các doanh nghiệp dệt may niêm yết cho thấy, nhiều tên tuổi lớn như Vinatex, TNG, Hanosimex… đồng loạt công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều tín hiệu khả quan.

Cụ thể, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã chứng khoán: VGT) ghi nhận doanh thu hợp nhất ước đạt 18.890 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng, mức cao thứ hai trong lịch sử chỉ sau năm 2021, vượt 49% mục tiêu đề ra. Vinatex cũng đã lên kế hoạch cho năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất dự kiến trong khoảng 1.200-1.500 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân công bố doanh thu cả năm vào khoảng 466 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 11 tỷ đồng, tăng 188%, vượt 110% kế hoạch. Theo lãnh đạo công ty, kết quả này nhờ lợi thế từ chuỗi cung ứng khép kín, bao gồm dệt vải, nhuộm hoàn tất và may. Năm 2026, Đông Xuân đặt mục tiêu doanh thu hơn 520 tỷ đồng - tăng 12%, lợi nhuận trước thuế kế hoạch trên 15 tỷ đồng - tăng 43% so với năm 2025.

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã chứng khoán: HTG) cũng tăng trưởng 2 chữ số với doanh thu hợp nhất ước đạt 5.537 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 400 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024, nhờ cải thiện đơn hàng. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tăng trưởng với doanh thu 5.550 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 269 triệu USD và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex, mã chứng khoán: HSM) thì ghi nhận “hồi sinh”, năm 2025 doanh nghiệp lãi trở lại 14 tỷ đồng sau giai đoạn thua lỗ 2023-2024. Năm 2026, Hanosimex đề kế hoạch doanh thu ổn định ở mức 1.270 tỷ đồng, tăng khoảng 5%, đồng thời nâng lợi nhuận trước thuế lên 20 tỷ đồng, tăng gần 44%.

Bất chấp thuế quan, thiên tai… doanh nghiệp dệt may về đích ngoạn mục (Ảnh: DT).

Những thử thách vẫn còn

Nói về kết quả trên, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) - cho biết năm qua đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của ngành, kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều thử thách.

Năm qua, các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với áp lực lớn khi giá bông, xơ, chi phí logistics biến động mạnh; yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe về tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trong khi đơn giá gia công có xu hướng giảm.

Đặc biệt, chính sách thuế quan của Mỹ đã tạo thêm sức ép lên chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, buộc các nhà sản xuất, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, phải chia sẻ chi phí tăng thêm, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia xuất khẩu giá rẻ như Bangladesh, Indonesia.

Cùng với đó, thiên tai dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Nhiều nhà máy phải tạm ngừng hoạt động do ngập lụt, công nhân nghỉ việc trong thời điểm cao điểm sản xuất cuối năm, khiến tiến độ giao hàng bị gián đoạn, phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp….

Dù vậy, nhờ sự chủ động thích ứng, doanh nghiệp trong ngành trong ngành vẫn về đích ngoạn mục. Đơn cử, ngay sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng, doanh nghiệp đã triển khai chiến dịch "90 ngày thần tốc" nhằm tối đa hóa sản lượng, hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ…

Sang năm 2026, những thử thách vẫn hiện hữu. Trong đó, mảng sợi dự kiến chịu thêm áp lực từ nhu cầu giảm tại Trung Quốc và Hàn Quốc, chuyên gia Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận trong báo cáo mới đây.

Ở phía doanh nghiệp, lãnh đạo Dệt may Hòa Thọ cũng cảnh báo rằng tổng cầu vẫn yếu và thị trường biến động mạnh do thay đổi chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các biện pháp thuế đối ứng từ Mỹ, EU và một số thị trường lớn.