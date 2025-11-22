Hải quan khu vực I tăng cường kiểm soát, xử lý mạnh hành vi vi phạm

Để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trên địa bàn quản lý, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm dễ phát sinh vi phạm.

Hải quan khu vực I đặc biệt chú trọng kiểm soát nhóm hàng cấm và nhạy cảm như ma túy, vũ khí, thuốc lá nhập lậu, động vật hoang dã, vàng, ngoại tệ, điện thoại di động, hàng điện tử đã qua sử dụng; đồng thời tăng cường xử lý các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm kém chất lượng và thực phẩm chức năng giả.

Làm thủ tục hải quan quan tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Ảnh: CHKQT Nội Bài).

Theo Chi cục Hải quan khu vực I, đây là những nhóm hàng có nguy cơ cao bị lợi dụng để gian lận xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc đưa vào tiêu thụ trái phép khi chưa được cơ quan chuyên ngành kiểm soát, cấp phép. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung đấu tranh với các thủ đoạn gian lận thương mại tinh vi như giả mạo xuất xứ, ghi nhãn sai lệch, chuyển tải bất hợp pháp - những hành vi thường được sử dụng để né tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gây thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Theo báo cáo tháng 11/2025, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã kiểm tra 2.498 vụ vi phạm, xử lý 2.447 vụ; trong đó có 249 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu; 183 vụ hàng giả và 2.015 vụ gian lận thương mại. Cơ quan chức năng đã khởi tố 14 vụ với 21 bị can. Tổng số thu nộp ngân sách đạt 331,037 tỷ đồng, gồm 107,245 tỷ đồng tiền phạt hành chính; 223,100 tỷ đồng truy thu thuế và phạt bổ sung; 692 triệu đồng từ bán hàng tịch thu.

Cụ thể, Sở Công Thương kiểm tra và xử lý 502 vụ, chuyển điều tra 2 vụ, tổng số tiền xử phạt và truy thu đạt 6,487 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội xử lý 302/307 vụ kiểm tra, khởi tố 14 vụ với 21 đối tượng, số tiền xử phạt 134,767 tỷ đồng. Chi cục Hải quan khu vực I xử lý 123 vụ, phạt hành chính 44,6 tỷ đồng; trị giá hàng vi phạm 7,539 tỷ đồng. Cục Thuế Hà Nội kiểm tra 1.474 vụ, thu ngân sách 274,413 tỷ đồng, gồm 51,313 tỷ đồng tiền phạt và 223,1 tỷ đồng tiền truy thu thuế.

Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không và khu vực nội địa.

Trong thời gian tới, Hải quan khu vực I sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để phát hiện, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp.

Đức Hưng