Hà Nội: Giám sát tiêu hủy lô thực phẩm nhập lậu trị giá 328 triệu đồng

Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 1/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội tổ chức giám sát việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nhập lậu của hộ kinh doanh do ông V.V.H. làm chủ.

Trước đó, ngày 9/4, Đội QLTT số 7 tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm của ông V.V.H. tại thôn Yên Mỹ, xã Thanh Trì, TP Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nhập lậu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Ảnh: QLTTHN).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm do nước ngoài sản xuất như mì ăn liền, bỏng gạo, dầu đỏ, dầu hào cay, các loại gia vị, thực phẩm chế biến sẵn, xúc xích, kẹo trái cây, thạch trái cây và nhiều sản phẩm khác có xuất xứ Trung Quốc.

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Qua xác minh, Đội QLTT số 7 xác định ông V.V.H. thực hiện hai hành vi vi phạm hành chính gồm: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định và kinh doanh thực phẩm nhập lậu.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định theo giá niêm yết tại cơ sở là hơn 328 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng đã bị lập biên bản, tạm giữ và niêm phong để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.H. với tổng số tiền 97,5 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nhập lậu vi phạm.

Thực hiện quyết định xử phạt, Đội QLTT số 7 đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa tại khu xử lý rác thải của Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên. Quá trình tiêu hủy được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh môi trường và dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Theo Chi cục QLTT TP Hà Nội, việc xử lý nghiêm và buộc tiêu hủy toàn bộ lô thực phẩm nhập lậu không chỉ thể hiện sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn nguy cơ các sản phẩm không bảo đảm chất lượng thâm nhập thị trường.

Thời gian gần đây, tình trạng nhập lậu thực phẩm trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp với số lượng lớn, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi và có xu hướng dịch chuyển từ các kênh phân phối truyền thống sang môi trường thương mại điện tử. Lực lượng chức năng liên tục phát hiện, thu giữ và tiêu hủy nhiều lô thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chỉ tính riêng trong tháng 5, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng QLTT phát hiện và xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, thực phẩm tiếp tục là một trong những nhóm hàng hóa trọng điểm có số vụ vi phạm cao nhất, đòi hỏi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Châu Anh