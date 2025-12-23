Gửi tiết kiệm tại Ngân hàng MBV: Nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, nhiều ưu đãi

Gửi tiết kiệm ngân hàng - Sinh lời ổn định, ưu đãi hấp dẫn

Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm mà người dân quan tâm đến việc quản lý và gia tăng nguồn tiền nhàn rỗi. Thay vì để tiền “nằm im” hay mạo hiểm rót vốn vào những kênh đầu tư nhiều rủi ro, nhiều người tìm kiếm kênh tích lũy an toàn, sinh lời ổn định, an tâm trước biến động của thị trường.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm tại quầy truyền thống, sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số đã mang đến lựa chọn linh hoạt hơn: gửi tiết kiệm online. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng điện thoại, người dùng có thể mở tài khoản, thực hiện gửi tiết kiệm, mọi lúc mọi nơi.

Cuối năm là thời điểm thích hợp để gia tăng giá trị tài sản, bởi các ngân hàng đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng không chỉ được hưởng mức lãi suất cạnh tranh, mà còn có cơ hội nhận thêm quà tặng, voucher hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Sự kết hợp giữa tiện ích số hóa và ưu đãi cuối năm thể hiện rõ tính tiện lợi, linh hoạt của dịch vụ ngân hàng hiện đại. Gửi tiết kiệm không chỉ đơn thuần là cất giữ tiền, mà đã trở thành giải pháp tối ưu để khách hàng vừa bảo toàn, vừa gia tăng giá trị nguồn tiền nhàn rỗi trong giai đoạn cuối năm.

MBV - Ngân hàng trẻ đổi mới mạnh mẽ, tối ưu trải nghiệm người gửi tiền

Năm 2025, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) ghi dấu những bước đột phá mạnh mẽ nhờ chiến lược đổi mới tập trung vào tối ưu trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp ngân hàng số và ứng dụng MBV Bank, MBV còn triển khai các ưu đãi lãi suất hấp dẫn, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, tiện lợi và hiệu quả cho người gửi tiền.

MBV tập trung tối ưu trải nghiệm khách hàng gửi tiền (Ảnh: MBV).

Vừa qua, MBV triển khai chương trình ưu đãi mừng sinh nhật diễn ra đến 28/2/2026 dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, với tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Theo đó, khi gửi tiền tại quầy và trực tuyến qua ứng dụng MBV Bank, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe ô tô VinFast VF8, xe ô tô VinFast VF3, xe máy điện VinFast Feliz Lite, chuyến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) và quà tặng 5 triệu đồng vào thẻ MBV. Đây là cơ hội để khách hàng vừa tích lũy tài chính, vừa nhận được những phần quà giá trị từ MBV.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, với tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 2 tỷ đồng (Ảnh: MBV).

Trong năm 2025, MBV cũng đã triển khai nhiều chương trình gửi tiết kiệm với ưu đãi hấp dẫn đến khách hàng như: “Tặng túi xinh - Săn vàng đỉnh”; chương trình “Tiến bước vững vàng - Gửi niềm tin vững chắc” tặng voucher khi gửi tiết kiệm; “Số đẹp trao tay - Nhận ngay quà khủng” với tài khoản số đẹp trị giá tới 300 triệu đồng, cộng lãi suất ưu đãi lên tới 0,7%...

Những chương trình này thể hiện cam kết của MBV trong việc mang lại lợi ích thiết thực và quà tặng giá trị cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Các chương trình và sản phẩm gửi tiết kiệm tại MBV đáp ứng đầy đủ ba yếu tố quan trọng mà khách hàng quan tâm nhất: nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh và nhiều ưu đãi. Gửi gắm niềm tin tại MBV, khách hàng không chỉ nhận về lãi suất ưu việt mà còn được tận hưởng dịch vụ gửi tiết kiệm số hóa, an toàn hàng đầu.

Tham khảo thêm thông tin về chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm https://www.mbv.com.vn/tin-tuc/UuDaiSinhNhatMBV.