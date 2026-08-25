Giải bài toán chọn cà phê chất lượng giữa thị trường đa dạng

Từ nỗi lo về chất lượng đến nhu cầu minh bạch

Cà phê là một trong những thức uống quen thuộc của người Việt. Tuy nhiên, người tiêu dùng không dễ nhận biết bằng mắt thường về nguồn gốc hay chất lượng của hạt cà phê sau khi đã rang, xay và pha chế.

Sự xuất hiện của nhiều loại cà phê trên thị trường cũng khiến việc lựa chọn trở nên phức tạp hơn. Một sản phẩm có thể khác nhau về giống, vùng trồng, phương pháp sơ chế, mức độ rang và cách bảo quản. Trong khi đó, những thông tin này không phải lúc nào cũng được thể hiện đầy đủ hoặc dễ tiếp cận đối với người mua.

Cung cấp đầy đủ thông tin nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến là một trong những yếu tố giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm. Đây cũng là xu hướng phù hợp với sự phát triển của thị trường thực phẩm, khi người mua ngày càng quan tâm tới câu chuyện phía sau sản phẩm thay vì chỉ dựa vào bao bì hoặc hương vị.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm nguồn gốc cà phê (Ảnh: Lopha Coffee).

Tiêu chuẩn từ nguyên liệu đến công nghệ

Chất lượng cà phê được quyết định bởi nhiều công đoạn, từ giống, vùng trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế đến bảo quản và rang. Vì vậy, bên cạnh kiểm soát nguyên liệu, một số doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ mới để hỗ trợ quá trình chế biến.

Điển hình là công nghệ siêu âm sử dụng sóng tần số cao khoảng 20-50kHz trong môi trường nước, tạo ra các bọt khí vi mô giúp hỗ trợ tách bụi mịn, màng bám và cặn trên bề mặt hạt. Công nghệ này có thể được ứng dụng ở giai đoạn làm sạch hạt cà phê nhân xanh trước khi rang, không sử dụng hóa chất tẩy rửa.

Tuy nhiên, siêu âm chỉ là một công đoạn hỗ trợ. Chất lượng thành phẩm vẫn phụ thuộc vào tổng thể nguyên liệu, sơ chế, bảo quản và kỹ thuật rang.

Công nghệ siêu âm hỗ trợ làm sạch hạt cà phê (Ảnh: Lopha Coffee).

Lopha theo đuổi hướng cà phê nguyên bản

Theo đại diện Lopha, ý tưởng xây dựng thương hiệu bắt đầu từ một câu hỏi về chất lượng của loại cà phê mà người Việt sử dụng hàng ngày.

Thương hiệu dành nhiều năm phát triển theo hướng giữ lại đặc tính tự nhiên của hạt cà phê. Lopha xác định ba yếu tố gồm thiên nhiên, con người và chất lượng là nền tảng trong quá trình phát triển.

Ở khâu nguyên liệu, Lopha chú trọng mối liên hệ giữa vùng đất, khí hậu, giống cà phê và hướng tới hợp tác lâu dài với người nông dân.

Chất lượng cà phê bắt đầu từ vùng nguyên liệu (Ảnh: Lopha Coffee).

Một điểm được Lopha nhấn mạnh là việc ứng dụng công nghệ siêu âm trong làm sạch hạt cà phê nhân xanh trước khi rang.

"Chúng tôi sử dụng sóng siêu âm tần số cao trong môi trường nước để hỗ trợ làm sạch hạt trước khi rang. Mục tiêu là giảm những thành phần bám trên hạt trong quá trình canh tác, thu hoạch và sơ chế, đồng thời không sử dụng hóa chất tẩy rửa ở công đoạn này", đại diện Lopha cho biết.

Theo doanh nghiệp, công nghệ được tích hợp như một bước bổ sung trong quy trình, bên cạnh việc kiểm soát nguyên liệu và kỹ thuật rang. Lopha gọi đây là hướng "cà phê tinh khiết nhờ công nghệ siêu âm", trong đó công nghệ đóng vai trò hỗ trợ quá trình làm sạch, còn chất lượng cuối cùng vẫn được quyết định bởi tổng thể chuỗi sản xuất.

Quy trình chế biến góp phần giữ chất lượng hạt cà phê (Ảnh: Lopha Coffee).

Khi người tiêu dùng muốn biết nhiều hơn về ly cà phê

Lopha hiện cung cấp các dòng Robusta, Arabica và Blend Robusta - Arabica tỷ lệ 8:2 dưới dạng cà phê hạt rang và cà phê rang xay, với quy cách 250g và 500g.

Các sản phẩm được thương hiệu định hướng theo dòng cà phê nguyên chất, không trộn, không tẩm hương liệu và rang mộc. Theo Lopha, cách làm này nhằm giữ lại đặc tính riêng của từng loại hạt, thay vì tạo mùi thơm mạnh bằng hương liệu.

Khi thưởng thức, cà phê Lopha có hương vị rõ nét, hậu vị ngọt tự nhiên, mang đến cảm giác cân bằng, dễ chịu với vị đặc trưng gắn với vùng trồng và đặc tính tự nhiên của nguyên liệu.

Cà phê Robusta, Arabica được Lopha phát triển theo hướng nguyên bản (Ảnh: Lopha Coffee).

Theo đại diện Lopha, việc đầu tư vào quy trình cũng khiến cơ cấu giá sản phẩm có sự phân hóa. Để hoàn thiện một sản phẩm, hạt cà phê trải qua nhiều bước từ sơ chế, sàng lọc, làm sạch đến xử lý bằng công nghệ siêu âm trước khi rang. Quá trình này đòi hỏi thêm thời gian, nhân lực, thiết bị và phát sinh tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, qua đó làm tăng chi phí sản xuất.

"Đây cũng là bài toán chúng tôi phải cân đối trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, định hướng của Lopha là ưu tiên chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của người tiêu dùng, sau đó mới tính đến bài toán tối ưu chi phí", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Sự xuất hiện của những mô hình như Lopha cho thấy câu chuyện chất lượng cà phê đang dần được tiếp cận ở góc độ rộng hơn. Không chỉ là một thức uống có vị đậm hay hương thơm, cà phê còn được nhìn nhận qua nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, công nghệ chế biến và mức độ minh bạch thông tin.

Với ngành cà phê, đó cũng có thể là bước tiến để giá trị của hạt cà phê được đánh giá từ chính chất lượng nguyên bản, thay vì những yếu tố tạo cảm giác bên ngoài.