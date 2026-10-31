Kính mắt Anna xác lập kỷ lục Việt Nam với hệ thống 75 cửa hàng

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ kính mắt ngày càng cạnh tranh, quy mô hệ thống phân phối đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp thương hiệu gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Tháng 8, Kính mắt Anna (thuộc Công ty Cổ phần ALC Phú Quý) chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng chứng nhận với danh hiệu “Thương hiệu kính mắt có hệ thống cửa hàng lớn nhất Việt Nam”.

Kính mắt Anna nhận Bằng chứng nhận Kỷ lục từ Tổ chức VietKings (Ảnh: Kính mắt Anna).

Theo thông tin từ doanh nghiệp, tính đến tháng 8/2026, Kính mắt Anna đã phát triển mạng lưới lên 75 cửa hàng tại 27/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cột mốc này ghi nhận quá trình mở rộng hệ thống của thương hiệu, đồng thời cho thấy nỗ lực đưa các sản phẩm kính mắt thời trang và dịch vụ chăm sóc thị lực đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Từ mở rộng hệ thống đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đồng bộ

Trong ngành bán lẻ kính mắt, phát triển mạng lưới cửa hàng không chỉ giúp gia tăng độ phủ thương hiệu mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận các dịch vụ đo mắt, tư vấn lựa chọn tròng kính và điều chỉnh gọng kính thuận tiện hơn.

Theo định hướng phát triển của Kính mắt Anna, mỗi cửa hàng được xây dựng như một điểm tiếp xúc giữa thương hiệu và khách hàng, kết hợp không gian mua sắm hiện đại với danh mục sản phẩm đa dạng. Thương hiệu tập trung vào các dòng kính mắt thời trang, cập nhật xu hướng, đồng thời chú trọng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm tư vấn tại điểm bán.

Không gian mua sắm hiện đại, trẻ trung tại Kính mắt Anna (Ảnh: Kính mắt Anna).

Bên cạnh yếu tố thiết kế, quy trình đo khám mắt và tư vấn lựa chọn kính cũng là những nội dung được doanh nghiệp chú trọng. Đội ngũ nhân sự được đào tạo về quy trình phục vụ và kỹ thuật chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đây cũng là hướng tiếp cận cho thấy sự chuyển dịch của thị trường kính mắt bán lẻ: từ việc cung cấp một sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng trải nghiệm mua sắm gắn với nhu cầu chăm sóc thị lực lâu dài.

Mạng lưới 75 cửa hàng mở rộng khả năng phục vụ khách hàng

Với hệ thống hiện diện tại 27 tỉnh, thành phố, Kính mắt Anna hướng đến việc giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, không chỉ tại các đô thị lớn mà còn ở nhiều địa phương khác.

Một trong những lợi ích của mô hình chuỗi là khả năng triển khai chính sách chăm sóc khách hàng thống nhất giữa các điểm bán. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, khách hàng của Kính mắt Anna được hưởng dịch vụ đo khám mắt miễn phí, vệ sinh và nắn chỉnh kính trọn đời. Chính sách bảo hành 1 đổi 1 cũng được áp dụng đối với các sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất theo điều kiện bảo hành của thương hiệu.

Khách hàng của Kính mắt Anna được hưởng dịch vụ đo khám mắt miễn phí (Ảnh: Kính mắt Anna).

Việc đồng bộ các chính sách trên toàn hệ thống góp phần giảm bớt bất tiện trong quá trình sử dụng kính, đặc biệt với những khách hàng thường xuyên di chuyển hoặc sinh sống tại các địa phương có nhiều chi nhánh trong hệ thống.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch vụ sau mua, những yếu tố như khả năng hỗ trợ kỹ thuật, tính nhất quán trong chính sách bảo hành và sự thuận tiện khi tiếp cận cửa hàng đang trở thành một phần quan trọng trong quyết định lựa chọn thương hiệu.

Hướng tới mục tiêu 150 cửa hàng vào năm 2028

Danh hiệu do VietKings trao tặng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của Kính mắt Anna. Tuy nhiên, theo định hướng của doanh nghiệp, việc mở rộng hệ thống vẫn sẽ tiếp tục gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và đưa các giải pháp chăm sóc thị lực đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong giai đoạn tiếp theo, Kính mắt Anna đặt mục tiêu nâng số lượng cửa hàng lên 150 vào năm 2028. Kế hoạch này thể hiện tham vọng tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng khả năng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ trên phạm vi toàn quốc.

Để hiện thực hóa mục tiêu, bài toán đặt ra không chỉ là phát triển thêm điểm bán mà còn là duy trì tính đồng bộ trong vận hành, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng khi quy mô hệ thống tăng lên.

Chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng luôn được Anna chú trọng hàng đầu (Ảnh: Kính mắt Anna).

Đại diện Kính mắt Anna cho biết dấu mốc kỷ lục là nguồn động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện trải nghiệm mua sắm. Thành quả này cũng là sự ghi nhận dành cho sự đồng hành của khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân sự trong suốt quá trình phát triển thương hiệu.

Với cột mốc 75 cửa hàng và kế hoạch hướng tới 150 cửa hàng vào năm 2028, Kính mắt Anna tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển chuỗi bán lẻ kính mắt hiện đại, kết hợp sản phẩm thời trang với dịch vụ chăm sóc thị lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt.

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