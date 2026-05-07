Giá dầu tiếp tục lao dốc, thủng mốc 100 USD

Thị trường "vàng đen" vừa trải qua một phiên giao dịch rực lửa. Giá dầu tiếp tục lao dốc mạnh mẽ với mức giảm gần 8% trong bối cảnh những diễn biến mới nhất tại Trung Đông đang định hình lại kỳ vọng của giới đầu tư.

Dầu Brent hiện lùi về sát mốc 99 USD mỗi thùng. Cùng lúc đó, dầu WTI cũng trượt xuống quanh mức 93 USD mỗi thùng.

Theo Bloomberg, nguyên nhân cốt lõi của đợt giảm giá này đến từ một nỗ lực ngoại giao mới nhất giữa Mỹ và Iran. Washington vừa gửi cho Tehran một bản ghi nhớ dài một trang nhằm mở đường khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Phía Iran dự kiến đưa ra phản hồi trong vài ngày tới.

Eo biển Hormuz từ lâu được xem là yết hầu của thị trường năng lượng toàn cầu. Tuyến hàng hải chiến lược này gần như đóng băng từ cuối tháng 2 khiến chuỗi cung ứng bị đảo lộn.

Khu vực này đang chịu tình trạng phong tỏa kép đầy phức tạp. Lực lượng Iran cản trở tàu thuyền qua lại, trong khi Hải quân Mỹ cũng chặn các tàu tiếp cận hoặc rời cảng dầu của Iran nhằm gây sức ép lên ngành năng lượng nước này.

Bất chấp tín hiệu đàm phán, giới chủ tàu vẫn duy trì tâm lý thận trọng cao độ khiến lưu lượng vận tải gần như tê liệt. Bà Vandana Hari, nhà sáng lập hãng phân tích Vanda Insights nhận định đà giảm của dầu thô lúc này đang phản ánh sự lạc quan quá sớm. Thị trường chỉ quan tâm việc eo biển Hormuz được mở lại như thế nào, nhưng viễn cảnh đó thực tế vẫn còn rất xa.

Động thái xoa dịu từ Mỹ xuất hiện trong bối cảnh áp lực kinh tế nội địa ngày càng lớn. Giá năng lượng bán lẻ tại Mỹ tăng vọt làm dấy lên lo ngại sâu sắc về chi phí sinh hoạt.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự và dỡ bỏ phong tỏa nếu Iran đồng ý các điều khoản. Ngược lại, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo các cuộc ném bom sẽ bắt đầu nếu thỏa thuận đổ vỡ.

Sức ép thời gian cũng đến từ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 14-15/5. Ngoại trưởng Trung Quốc tuần này cũng đã hối thúc việc nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz.

Chuyên gia Will Todman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đánh giá ông Trump dường như rất muốn tránh để xung đột phá hỏng hội nghị quan trọng này. Việc thống nhất một khuôn khổ cơ bản sẽ giúp hai bên có thêm thời gian và hạ nhiệt căng thẳng.

Các nhà phân tích của RBC Capital Markets, trong đó có chuyên gia Helima Croft, cho rằng bản ghi nhớ 30 ngày là một bước tiến đáng kể. Dù vậy, họ cảnh báo hoạt động vận tải dầu mỏ hay sản xuất năng lượng khó có thể phục hồi ngay lập tức. Các cuộc đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tiến hành sau.

Trong lúc nguồn cung toàn cầu bị siết chặt, bản đồ năng lượng đang có sự dịch chuyển mạnh. Dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của nước này vừa tăng lên mức kỷ lục. Mỹ đang trở thành nguồn cung nhiên liệu thay thế quan trọng cho thế giới, kéo theo việc tồn kho dầu thô nội địa sụt giảm đáng kể.