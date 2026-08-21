Giá bạc tăng vọt cùng vàng, bitcoin, nhà đầu tư vẫn thấp thỏm

Đêm 20/8, rạng sáng 21/8, giá bạc thế giới tăng thêm 2% lên vượt 68,2 USD/ounce. Đà tăng liên tiếp của bạc, cùng chiều đi lên với giá vàng và bitcoin, giúp kim loại quý này leo lên mốc cao nhất trong 2 tháng qua.

Giá bạc tăng nhanh hơn giá vàng

Giá vàng hôm nay vượt 4.500 USD/ounce, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Bitcoin cũng gây bất ngờ hơn khi có thời diểm leo lên cao hơn 72.600 USD, trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Chỉ số đồng USD (DXY) hiện được giao dịch quanh 98,8 điểm, thấp nhất kể từ giữa tháng 5 tới nay.

Thậm chí trong nhiều thời điểm, bạc còn tăng giá nhanh và cao hơn so với vàng. Dữ liệu mới nhất từ biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cho thấy một số quan chức sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh 4,7%. Thị trường đang hướng sự chú ý tới các số liệu PMI sơ bộ của Mỹ công bố vào cuối tuần này. Nếu Fed tăng lãi suất, vàng và bạc sẽ gặp bất lợi.

Với bạc, giới phân tích cho rằng kim loại này đang diễn biến tích cực hơn không chỉ được hỗ trợ bởi lãi suất mà còn hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp và xu hướng bứt phá chung của nhóm kim loại quý.

Giá bạc lên cao nhất trong 2 tháng qua (ảnh chụp màn hình).

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá bạc ngoài chịu tác động từ môi trường vĩ mô, còn có câu chuyện riêng đến từ nhu cầu công nghiệp. Nhu cầu của ngành công nghệ và AI tiếp tục được quan tâm trong bối cảnh thị trường bạc bước sang năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung. Moody’s dự báo tổng chi tiêu của ngành AI có thể đạt 785 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 1.000 tỷ USD vào năm 2027.

Với thị trường trong nước, tính tới cuối ngày 20/8, giá bạc miếng các loại được nhiều thương hiệu như SACOMBANK-SBJ, Phú Quý, Ancarat, DOJI giao dịch quanh 2,31 triệu đồng/lượng mua vào, 2,38 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 60.000 đồng/lượng so với phiên trước.

J.P. Morgan Global Research hạ dự báo giá bạc thời gian tới (nguồn: JP)

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại cũng được nhiều công ty niêm yết quanh 617 triệu đồng/kg mua vào, 63,68 triệu đồng/kg bán ra, tăng 1,6 triệu đồng mỗi kg so với phiên trước. Dù vậy, mức tăng của giá bạc trong nước không bằng giá thế giới.

Trong vòng 1 tháng qua, giá bạc trong nước tăng không đáng kể dù giá thế giới phục hồi mạnh. Chênh lệch giá bạc trong nước và thế giới duy trì ở mức cao khoảng 10-11%. Diễn biến này được lý giải bởi nhu cầu mua bạc tích lũy thời gian qua trầm lắng trở lại - sau giai đoạn tăng nóng hồi đầu năm.

Thực tế, nhiều người mua bạc miếng, bạc thỏi các loại ở vùng đỉnh kỷ lục lên tới 4,5 triệu đồng/lượng với bạc miếng và 120 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi, thời điểm này vẫn lỗ tới 48%. Hồi cuối tháng 1, giá bạc thế giới từng lập đỉnh ở vùng quanh 121 USD/ounce.

“Đến giờ, khoảng đầu tư 1,5 tỷ đồng mua bạc miếng các thương hiệu của tôi chỉ còn chưa tới 770 triệu đồng. Tôi mua “bạc giấy” hồi đầu năm, tới giờ mới nhận hàng về nhưng băn khoăn chưa biết nên cầm tiếp hay cắt lỗ?”, anh Nhật Thịnh (ngụ TPHCM) kể.

"Bạc giấy" là cách gọi mang tính khẩu ngữ cho việc mua bạc nhưng chưa nhận bạc vật chất ngay, mà thỏa thuận qua giấy tờ và nhận bạc vật chất sau một thời gian nhất định.

Dự báo mới nhất

Trong khi dự báo mới nhất của giới phân tích, giá bạc đang tăng trở lại nhưng rất khó để lấy lại vùng đỉnh kỷ lục trong năm nay. Chia sẻ trên The Wall Street Journal, các chuyên gia của Citi kỳ vọng nhu cầu đầu tư tiếp tục phục hồi giúp giá bạc đi lên, cộng với khả năng căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt và Fed có lập trường ít cứng rắn hơn.

Theo Citi, bạc sẽ tiếp tục đi cùng xu hướng với vàng nhưng với mức độ biến động cao hơn, qua đó trở thành một kênh đầu tư có tiềm năng tăng giá đáng chú ý nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz nhanh chóng được giải quyết.

Citi dự báo giá bạc có thể tăng lên 95 USD/ounce vào năm tới, nhưng đồng thời vẫn duy trì xác suất 20% giá bạc giảm xuống 50 USD/ounce.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại J.P. Morgan Global Research vừa đã hạ dự báo giá bạc so với các mức đưa ra trước đó. Từ mức bình quân 84 USD/ounce trong năm 2026 được đưa ra hồi tháng 5 xuống còn 70 USD/ounce hiện tại.