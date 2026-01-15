Dược phẩm Hoa Linh tiếp tục được vinh danh "Top 5 công ty đông dược uy tín"

Trong hành trình hơn hai thập kỷ, Dược phẩm Hoa Linh từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp dược uy tín hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm gắn bó mật thiết với đời sống nhiều gia đình như dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, Nguyên Vương…

Đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Linh nhận chứng nhận Top 5 công ty đông dược uy tín năm 2025 (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Từ nền tảng đó, những nỗ lực không ngừng của Hoa Linh đã được thị trường, giới chuyên môn và người tiêu dùng ghi nhận. Điều này thể hiện rõ nét qua việc doanh nghiệp lần thứ tư được vinh danh “Top 5 công ty đông dược uy tín”, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững suốt một phần tư thế kỷ của Dược phẩm Hoa Linh.

Dược phẩm Hoa Linh năm thứ 4 được xướng tên tại giải thưởng này (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Hành trình kiên định với triết lý “Uy tín chất lượng để bền vững”

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Dược phẩm Hoa Linh đã lựa chọn con đường lấy uy tín và chất lượng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, coi đó là kim chỉ nam cho mọi quyết định trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Trước những biến động của ngành dược phẩm và sự thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu, kỳ vọng của người tiêu dùng, việc kiên định với triết lý cốt lõi đã giúp Hoa Linh giữ vững định hướng phát triển: không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn xây dựng niềm tin và sự gắn kết bền chặt với trái tim khách hàng và cộng đồng.

Trên nền tảng triết lý đó, Dược phẩm Hoa Linh tập trung phát triển hệ sinh thái sản phẩm chất lượng, an toàn, hiệu quả; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng chủ động của người Việt.

Song song với hoạt động kinh doanh, Hoa Linh bền bỉ triển khai các chương trình giáo dục, hoạt động nhân văn, thiện nguyện và bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Mỗi thương hiệu không chỉ là một giải pháp chăm sóc sức khỏe, mà còn mang theo sứ mệnh lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.

Dược phẩm Hoa Linh chú trọng lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Những nỗ lực bền bỉ đó đã được phản ánh qua nhiều ghi nhận từ các tổ chức uy tín khi nhiều năm liên tục lọt Top 5 công ty đông dược uy tín nhất Việt Nam năm 2023, theo Vietnam Report, và nằm trong Top 10 công ty Việt Nam tăng trưởng tốt nhất ngành hàng chăm sóc cá nhân năm giai đoạn 2019-2023 (Euromonitor).

Đặc biệt, tại Lễ công bố “Thương hiệu quốc gia 2024” do Bộ Công Thương và Hội đồng Thương hiệu quốc gia tổ chức, Dược phẩm Hoa Linh đã được vinh danh là doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2024 với 3 thương hiệu thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân và dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương.

Năm 2024, Dược phẩm Hoa Linh được vinh danh là doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Bước sang năm 2026, dấu mốc kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển không chỉ là dịp để Dược phẩm Hoa Linh nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xác lập tầm nhìn và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chia sẻ về chặng đường phía trước, đại diện doanh nghiệp cho biết Dược phẩm Hoa Linh sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh “Nâng tầm chất sống Việt” thông qua việc hoàn thiện và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm chất lượng, tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.