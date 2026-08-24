Doppelherz được vinh danh “Thương hiệu được tin dùng nhất năm 2026” tại Đức

Khẳng định vị thế hàng đầu trong lòng người tiêu dùng Đức

Nghiên cứu Trusted Brands 2026 được thực hiện bởi Tạp chí Reader’s Digest - một trong những cuộc khảo sát quy mô bậc nhất tại châu Âu nhằm đo lường mức độ tin tưởng của người tiêu dùng đối với các thương hiệu trên thị trường.

Trong cuộc khảo sát này, các tham gia nghiên cứu đưa ra câu trả lời hoàn toàn tự nguyện (không qua danh sách gợi ý sẵn) để chọn ra nhãn hiệu mà họ tin tưởng nhất trong từng ngành hàng. Doppelherz một lần nữa vượt qua nhiều đối thủ để đứng đầu bảng xếp hạng ở hạng mục vitamin và khoáng chất (Vitamins & Dietary Supplements).

Doppelherz tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu về độ tin cậy trong ngành hàng Vitamin và Thực phẩm bổ sung tại Đức năm 2026 (Ảnh: Doppelherz).

Việc duy trì vị thế hàng đầu trong 3 năm liên tiếp ( 2024-2026) không chỉ thể hiện sức hút của một thương hiệu có lịch sử hơn 120 năm, mà còn là minh chứng rõ nét cho chất lượng ổn định, sự minh bạch và cam kết bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Queisser Pharma.

"Chìa khóa" tạo nên niềm tin hơn 120 năm

Được sáng lập từ năm 1897 và phát triển dòng sản phẩm Doppelherz đầu tiên vào năm 1919, thương hiệu hai trái tim (Doppelherz) đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của hàng triệu gia đình tại Đức, tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bí quyết để Doppelherz nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ người tiêu dùng Đức nằm ở 3 trụ cột chính.

Chuẩn mực chất lượng khắt khe: Mỗi sản phẩm của Doppelherz trước khi đến tay người tiêu dùng đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Dược phẩm châu Âu, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào cho đến khâu đóng gói thành phẩm

Công thức tối ưu dựa trên cơ sở khoa học: Các dòng sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất, vi chất dinh dưỡng của Doppelherz được nghiên cứu và phát triển dựa trên các phát minh khoa học hiện đại, đáp ứng chính xác nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của từng lứa tuổi trong gia đình

Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội: Doppelherz liên tục cải tiến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu lượng phát thải carbon và sử dụng bao bì có thể tái chế, hướng tới mục tiêu bảo vệ hành tinh xanh.

Các sản phẩm Doppelherz được sản xuất trên dây chuyền hiện đại chuẩn châu Âu, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao (Ảnh: Doppelherz).

Hành trình chinh phục và chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Không chỉ giữ vị trí hàng đầu tại thị trường nội địa Đức và châu Âu, Doppelherz còn ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam thông qua đại diện phân phối chính thức - Công ty Cổ phần Mastertran.

Nhờ sự đa dạng trong danh mục sản phẩm: từ chăm sóc sức khỏe tim mạch, xương khớp, mắt, não bộ cho đến các dòng sản phẩm dành riêng cho phụ nữ mang thai, trẻ em và người cao tuổi - Doppelherz trở thành thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu được các chuyên gia y tế và người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn.

Công ty Cổ phần Mastertran là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu Doppelherz tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Doppelherz).

Báo cáo danh hiệu Most Trusted Brand 2026 khẳng định vị thế thương hiệu của Doppelherz, đồng thời tiếp thêm động lực để hãng nâng cao chất lượng, mang đến những giải pháp sức khỏe toàn diện và an toàn cho cộng đồng trên toàn thế giới.

Doppelherz là thương hiệu thuộc Tập đoàn Queisser Pharma (CHLB Đức) với lịch sử hơn 120 năm phát triển. Doppelherz sở hữu danh mục hàng trăm sản phẩm vitamin, khoáng chất và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, các sản phẩm Doppelherz được phân phối chính thức và độc quyền bởi Công ty Cổ phần Mastertran.

Hotline tư vấn: 1800 1770

Website chính thức: https://doppelherz.vn