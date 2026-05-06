Chuyên gia: Kinh tế tư nhân cần vốn, môi trường minh bạch để tăng trưởng

Ngày 6/5, hội thảo "Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Người Quan Sát tổ chức đã thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Kinh tế tư nhân cần gì?

Chia sẻ tại hội thảo, TS Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - nhận định Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là một bước ngoặt quan trọng bởi cách tiếp cận toàn diện và mang tính hệ thống.

Doanh nghiệp hiện không chỉ quan tâm đến chi phí kinh doanh mà còn đặc biệt chú trọng tới rủi ro và tính ổn định của chính sách. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không chỉ là "ít thủ tục hơn", mà là môi trường đủ ổn định để yên tâm đầu tư dài hạn và được bảo vệ tốt hơn về mặt pháp lý.

TS Phan Đức Hiếu chỉ ra nhiều thách thức mà khu vực kinh tế tư nhân đang phải đối mặt.

TS Phan Đức Hiếu chỉ ra nhiều thách thức mà khu vực kinh tế tư nhân đang phải đối mặt. Một trong những vấn đề lớn là môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trong khi năng lực của phần lớn doanh nghiệp tư nhân vẫn còn hạn chế về quy mô, công nghệ và quản trị.

Ông cũng lưu ý rằng dù nhiều rào cản thể chế đã được tháo gỡ nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện các rào cản mới dưới hình thức khác nếu thiếu cơ chế giám sát hiệu quả. Vì vậy, quá trình thực thi Nghị quyết 68 không thể chỉ dựa vào nỗ lực của Nhà nước mà cần sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và toàn xã hội.

Do đó, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực nội tại, thích ứng với môi trường cạnh tranh mới và tận dụng cơ hội từ cải cách thể chế. "Đây là quá trình hai chiều, trong đó Nhà nước tạo lập môi trường, còn doanh nghiệp phải chủ động thích ứng và phát triển", ông Hiếu nhấn mạnh.

Tầm quan trọng của thị trường vốn

Ở góc độ ngân hàng, ông Trần Hoài Nam - Phó tổng giám đốc Thường trực HDBank - cho rằng lời giải cho bài toán vốn không thể tiếp tục dựa vào việc mở rộng tín dụng theo cách truyền thống, mà cần hướng tới xây dựng hệ sinh thái vốn bền vững và kỷ luật hơn.

Theo ông Nam, trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ dần thu hẹp, nền kinh tế cần chuyển sang cách tiếp cận đa kênh trong huy động vốn. Khi đó, vai trò của ngân hàng không chỉ là cung ứng tín dụng mà còn phải trở thành trung tâm kết nối và dẫn dắt dòng vốn.

Dưới góc độ cơ quan quản lý, bà Lê Thị Việt Nga - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò huy động vốn cho doanh nghiệp.

Năm 2023, giá trị huy động vốn đạt khoảng 404.000 tỷ đồng, tăng 22% và tiếp tục duy trì đà tăng. Đến năm 2025, quy mô huy động có thể đạt 744.400 tỷ đồng, tăng 42%.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ, theo định hướng phát triển thời gian tới, để phát huy vai trò về vốn cho doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tập trung vào bốn trụ cột gồm: phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh; thúc đẩy chào bán cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng gắn với niêm yết; đa dạng hóa sản phẩm tài chính và nâng cao tính minh bạch hướng tới phát triển bền vững.

Các giải pháp trọng tâm được đưa ra gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế, sửa đổi Luật Chứng khoán theo hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh; tháo gỡ vướng mắc cho thị trường trái phiếu riêng lẻ trong nước và quốc tế; đồng thời thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh và trái phiếu bền vững từ năm 2026.