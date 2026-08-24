Chứng khoán lên 21 điểm, VIC, PNJ tăng mạnh

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng gần 21 điểm, dừng tại 1.788,78 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm nhẹ xuống 283,19 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,23 điểm lên 127,75 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt, giá trị giao dịch tổng ba sàn đạt 20.500 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, bất động sản là nhóm dẫn dắt đà tăng chính của thị trường, tăng gần 3,4%. Trong đó, mã VIC của Vingroup tăng 4,63%, mã VHM của Vinhomes tăng 2,37%. Hai mã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đó đóng góp đến 18 điểm cho chỉ số chung.

Nhà đầu tư theo dõi bảng điện (Ảnh: DT)

Ngoài ra, loạt cổ phiếu công ty địa ốc cũng tăng tốt, nổi bật có TCH của Hoàng Huy Group tăng trần, mã NVL của Novaland, mã CEO của Tập đoàn C.E.O hay PDR của Bất động sản Phát Đạt đều tăng trên 2%.

Nhóm năng lượng cũng duy trì đà tăng, đơn cử mã BSR tăng hơn 2%. Các cổ phiếu của công ty dầu khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cùng tăng tốt, kể tên có mã PVD tăng hơn 4%, mã PVS tăng 2,7%, mã PVT tăng gần 1% hay mã GAS cũng tăng 1,8%.

Phiên hôm nay, giao dịch đáng chú ý còn có mã PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Cổ phiếu này tiếp tục tăng hết biên độ, lên 42.650 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 11 triệu đơn vị. Cổ phiếu PNJ tăng tốt sau kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia. Trong đó, Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số kim cương trong vụ buôn lậu không đưa vào hệ thống bán lẻ của công ty PNJ.

Ở nhóm tài chính, chứng kiến sự phân hóa. Trong khi cổ phiếu các công ty chứng khoán như VIX của Chứng khoán VIX tăng 2,22%, SSI của Chứng khoán SSI tăng 2,41%; hay nhóm ngân hàng có VPB của VPBank tăng 2,53%, SHB của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội tăng 1,68%... Ngược lại, không ít mã giảm điểm như LPB của LPBank, CTG của VietinBank, MBB của Ngân hàng MB, TPB của TPBank...

Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 167 tỷ đồng phiên hôm nay. Đà mua mạnh diễn ra ở mã HPG của Hòa Phát (mua hơn 106 tỷ đồng), mã VIC mua ròng hơn 82 tỷ đồng, mã VPB được mua ròng gần 67 tỷ đồng...

Trong khi đó, mã VCB của Vietcombank bất ngờ bị khối ngoại bán ròng 58 tỷ đồng, mã DCM của Đạm Cà Mau cũng bị bán hơn 41 tỷ đồng...