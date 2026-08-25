Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng 6 tháng lãi suất 9%/năm, bỏ xa gửi tiết kiệm

Theo niêm yết của Ngân hàng Vietcombank, chứng chỉ tiền gửi trực tuyến của ngân hàng hiện có các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong đó kỳ hạn 9 tháng có lãi suất 7,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng 7,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng 7,9%/năm. Sản phẩm có mệnh giá 100.000 đồng/chứng chỉ và được phát hành trên ngân hàng số VCB Digibank. Trong khi đó, lãi suất huy động trực tuyến thông thường kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng tại ngân hàng này là 6,6%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,8%/năm.

Tại MB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 6,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 7,1%/năm. Trong khi đó, MB niêm yết lãi suất huy động trực tuyến ở mức 4,7%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng; 5,8%/năm đối với kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,35%/năm đối với kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Tại VPBank, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lên tới 9%/năm với mệnh giá từ 100 triệu đồng. Mức này cao hơn 2,8 điểm % so với lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất cùng kỳ hạn của ngân hàng, hiện ở mức 6,2%/năm. Với mệnh giá tối thiểu 10 triệu đồng, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng cũng được niêm yết ở mức 7,8%/năm, cao hơn 1,6 điểm % so với gửi tiết kiệm thông thường.

Máy kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ở Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Tại Techcombank, chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc có lãi suất lên tới 8%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, cao hơn 1,45 điểm % so với mức 6,55%/năm mà ngân hàng đang niêm yết cho tiền gửi trực tuyến cùng kỳ hạn.

VietinBank cũng triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trên ứng dụng ngân hàng, với lãi suất lên tới 7,5%/năm tùy kỳ hạn và điều kiện áp dụng. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng của ngân hàng hiện ở mức 6,6%/năm. Như vậy, mức cao nhất của chứng chỉ tiền gửi cao hơn khoảng 0,9 điểm % so với gửi tiết kiệm thông thường.

Tại ACB, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng được niêm yết ở mức 7,2%/năm, thấp hơn mức 7,6%/năm mà ngân hàng đang áp dụng cho tiền gửi trực tuyến cùng kỳ hạn. Tuy nhiên, ở kỳ hạn 3 tháng, chứng chỉ tiền gửi cũng có lãi suất 7,2%/năm, cao hơn đáng kể so với mức 4,75%/năm của tiền gửi trực tuyến thông thường.

Trong khi đó, NCB cho biết khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi được ngân hàng cam kết hưởng lãi suất cao hơn 1 điểm %/năm so với lãi suất tiết kiệm thông thường. Với cách tính này, chứng chỉ tiền gửi tại NCB cũng tạo khoảng cách đáng kể về lợi suất so với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống.