CEO một ngân hàng được trả lương đến 2,3 tỷ đồng/tháng, gấp 10 lần Big 4

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được công bố đã hé lộ thù lao lãnh đạo các ngân hàng Việt Nam. Bức tranh chung cho thấy tổng giám đốc - người điều hành và triển khai các chiến lược từ Hội đồng quản trị (HĐQT) sao cho hiệu quả - là người nhận thu nhập cao nhất trong ban lãnh đạo các ngân hàng.

Nhận thu nhập cao nổi trội là tổng giám đốc tại Techcombank (mã chứng khoán: TCB). Năm 2025, CEO Jens Lottner nhận hơn 27,5 tỷ đồng tiền lương, tăng gần 2 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng tăng khoảng 7,4%. Tương đương mỗi tháng ông Jens Lottner nhận 2,3 tỷ đồng - là mức cao nhất trong ban lãnh đạo và gấp 6 lần thù lao của Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh.

Các vị trí còn lại tại nhà băng này như ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT - nhận hơn 4,46 tỷ đồng trong năm 2025, tăng nhẹ khoảng 2,2% so với năm trước. Các phó chủ tịch và thành viên HĐQT có mức thù lao phổ biến từ 2,3 đến 4 tỷ đồng, trong đó một số vị trí ghi nhận mức tăng hai chữ số như ông Nguyễn Thiều Quang đạt hơn 2,37 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với năm trước.

Con số này cao gấp 10 lần mức thu nhập của các CEO ngân hàng khác hiện nay, thậm chí cao hơn cả khối ngân hàng quốc doanh với 4 ngân hàng TMCP vốn Nhà nước lớn (Big 4).

Tổng Giám đốc Jens Lottner tại Techcombank có thu nhập hơn 2 tỷ đồng/tháng (Ảnh: TCB)

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2025 của Vietcombank (mã chứng khoán: VCB), Tổng giám đốc Lê Quang Vinh nhận thù lao 2,6 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Thanh Tùng nhận 3 tỷ đồng/năm, trong khi các thành viên HĐQT khác dao động 2-2,5 tỷ đồng năm qua.

Tại VietinBank, Tổng giám đốc Trần Mạnh Trung nhận thù lao 2,5 tỷ đồng năm qua. HĐQT gồm chủ tịch nhận 2,7 tỷ đồng, các thành viên HĐQT nhận 2,2 tỷ đồng. Con số tại một số ngân hàng còn lại thuộc nhóm Big 4 tương tự.

Ở khối các ngân hàng tư nhân khác, mặt bằng thù lao lãnh đạo không có nhiều chênh lệch. Đơn cử, tại VPBank, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cũng có thu nhập cao nhất với hơn 11 tỷ đồng trong năm qua, tương đương 933 triệu đồng/tháng. Chủ tịch HĐQT là ông Ngô Chí Dũng nhận thu nhập 3,36 tỷ đồng cả năm, hai phó chủ tịch nhận 3,12 tỷ đồng.

Hay với Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB), Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) nhận cao nhất cũng chỉ hơn 4,2 tỷ đồng cho cả năm 2025. Các thành viên HĐQT dao động 2,3-2,6 tỷ đồng/năm. Lương tổng giám đốc SHB không được tiết lộ.