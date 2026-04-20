Chợ truyền thống sẽ có ki ốt tự động, livestream bán hàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện pháp luật về thương mại; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, chất lượng cho thị trường trong nước.

Cơ quan này được giao phối hợp địa phương nâng cấp, cải tạo chợ truyền thống đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để vận hành an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy; ứng dụng công nghệ số trong quản lý và kết hợp mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị nhỏ (siêu thị mini), ki ốt bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi vào các chợ quy mô lớn.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ và logistics; phát triển hạ tầng thương mại, hệ thống phân phối hiện đại gắn với kênh truyền thống; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, AI, blockchain, IoT để tối ưu chuỗi cung ứng.

Ngoài ra hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất đưa sản phẩm lên nền tảng số; các chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận hiệu quả với người tiêu dùng; xây dựng “Gian hàng Việt chuẩn số”; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Chợ Thành Công B ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cùng với đó, cơ quan này được giao hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, chính sách thuế phí; ưu tiên doanh nghiệp có tỷ lệ nội địa hóa cao, tiêu chuẩn xanh, ESG; phát triển mạng lưới bán lẻ đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, xa.

Định kỳ tổ chức “Tuần khuyến mại mua hàng Việt Nam”, các chương trình giảm giá cuối tuần và đợt giảm giá sâu dịp lễ, Tết nhằm kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại liên kết vùng, ứng dụng thương mại điện tử, phát triển hội chợ xanh, tiêu dùng bền vững. Đồng thời, theo dõi sát thị trường, bình ổn giá, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bộ cũng được giao triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường truyền thông, phổ biến pháp luật, bảo vệ người tiêu dùng; xây dựng đề án phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy "kinh tế đêm", "kinh tế bạc".

Đồng thời hỗ trợ nâng tầm thương hiệu Việt và thực hiện chương trình Go Global đưa hàng Việt ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, Bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai truyền thông gắn với văn hóa, thể thao, du lịch; đưa nông sản, sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối; thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, nâng cao khả năng đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ngoài ra, Bộ Tài chính được giao tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người tiêu dùng thực hiện các chính sách thuế, phí ưu đãi; phối hợp đẩy nhanh giải ngân kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó cơ quan này được giao theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, để kịp thời phối hợp điều hành, bình ổn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng bảo đảm cung ứng vốn kịp thời cho sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu dùng, đặc biệt trong các dịp cao điểm.

Đồng thời phải đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với an toàn hệ thống ngân hàng.