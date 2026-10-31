California ra thông báo mới: Hội viên phản ứng vì phải đóng thêm tiền

Ngày 31/10, California Fitness & Yoga thông báo lấy ý kiến hội viên về phương án triển khai gói tập tạm thời với mức phí 599.000 đồng/tháng, nhằm từng bước khôi phục hoạt động sau khi hàng loạt cơ sở phải đóng cửa.

Trước đó, từ ngày 25/10, chuỗi phòng tập này đã tạm dừng hoạt động toàn bộ cơ sở tại Hà Nội đến hết ngày 31/10. Cơ sở duy nhất tại Nha Trang cũng ngừng hoạt động, sau các địa điểm ở Biên Hòa và Đà Nẵng.

Hiện hệ thống chỉ còn 3 cơ sở hoạt động trên cả nước, đều thuộc địa bàn TPHCM, gồm Cali Ba Tháng Hai, Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square.

California Fitness & Yoga xem xét phương án mở lại một số cơ sở, hội viên cũ cần đóng thêm 599.000 đồng/tháng

Theo phương án đang được lấy ý kiến, California Fitness & Yoga dự kiến áp dụng gói tập tạm thời với mức phí 599.000 đồng/tháng dành cho hội viên hiện tại, trong khi khách hàng mới phải trả 999.000 đồng/tháng.

Khác với các gói tập trước đây, hội viên sẽ thanh toán theo từng tháng thay vì phải đóng trước toàn bộ chi phí cho 12 tháng.

Đối với những quyền lợi chưa sử dụng theo hợp đồng cũ, doanh nghiệp đưa ra 3 phương án xử lý. Hội viên có thể bảo lưu quyền lợi hiện tại hoặc chuyển đổi giá trị còn lại sang các dịch vụ khác của California Fitness & Yoga. Cả hai phương án đều được thực hiện theo điều kiện và lộ trình do hai bên thống nhất.

Trường hợp chưa đồng ý với các đề xuất trên, hội viên có thể lựa chọn tiếp tục chờ doanh nghiệp cập nhật phương án giải quyết quyền lợi.

Đáng chú ý, kế hoạch lấy ý kiến lần này chỉ tập trung vào 3 địa điểm, gồm Cali Ba Tháng Hai (TPHCM), Cali Trần Duy Hưng và Cali Times City (Hà Nội), thay vì toàn bộ hệ thống phòng tập. Doanh nghiệp đặt mục tiêu khảo sát đạt 3.000 hội viên sẵn sàng tham gia tại mỗi địa điểm, qua đó đánh giá khả năng khôi phục hoạt động.

Tuy nhiên, California Fitness & Yoga lưu ý, ngay cả khi đạt được số lượng hội viên nói trên, các câu lạc bộ cũng chưa chắc chắn được mở cửa trở lại. Quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào tình hình tài chính, năng lực vận hành và các điều kiện liên quan.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định việc tham gia khảo sát không làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán hay thay đổi các điều khoản trong hợp đồng hội viên hiện tại. California Fitness & Yoga cũng gửi lời xin lỗi khách hàng, thừa nhận việc hàng loạt cơ sở ngừng hoạt động thời gian qua đã ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, quyền lợi và niềm tin của hội viên.

Thông báo từ California Fitness & Yoga (Ảnh: Hội viên cung cấp).

Thực tế, không phải tất cả hội viên đều nhận được thông báo từ California Fitness & Yoga. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyên (TPHCM), từng tập luyện tại cơ sở Landmark đã ngừng hoạt động, cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ doanh nghiệp.

Theo anh Nguyên, anh đã đóng 12 triệu đồng cho gói tập 24 tháng, hiện còn một năm sử dụng theo hợp đồng.

Nhiều hội viên không đồng ý

Phương án thu thêm phí của California Fitness & Yoga đang vấp phải sự phản đối từ nhiều hội viên, đặc biệt là những người đã thanh toán trước các gói tập dài hạn.

Anh Hoàng Đức (Hà Nội), một khách hàng từng mua thẻ tập trọn đời tại California Fitness & Yoga, cho biết không chấp nhận phương án đóng thêm 599.000 đồng/tháng và dự định chuyển sang thương hiệu khác.

"So với California Fitness & Yoga hiện tại, các phòng tập khác có nhiều ưu điểm hơn. Các phòng tập nhỏ không quá đông đúc, thái độ nhân viên cũng lịch sự hơn", anh Đức chia sẻ.

Theo anh, quyền lợi tập luyện còn lại có thời hạn khoảng 4 năm, tương ứng giá trị 20 triệu đồng. Ngoài tiền mua thẻ tập, anh và nhiều hội viên còn nạp tiền vào tài khoản để sử dụng dịch vụ ăn uống tại phòng tập. Chẳng hạn, khách hàng nạp 1 triệu đồng sẽ được ghi nhận số dư 1,3 triệu đồng để mua sinh tố, trái cây và các sản phẩm tại quầy.

Trên các cộng đồng hội viên California Fitness & Yoga, nhiều khách hàng cũng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc yêu cầu đóng thêm tiền trong khi các hợp đồng cũ chưa được thực hiện đầy đủ là khó chấp nhận.

"Tôi cực kỳ phẫn nộ, ai đóng được thì cứ đóng, xin lỗi tôi không bao giờ đóng!", một hội viên phản ứng.

Theo người này, hội viên đã thanh toán đầy đủ và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp. Việc các phòng tập ngừng hoạt động khiến khách hàng không thể tiếp tục sử dụng những quyền lợi đã mua.

"Tôi đã thực hiện đúng phần quyền và nghĩa vụ của bên B, vậy tại sao khi bên A không cung cấp dịch vụ thì tôi lại phải tiếp tục đóng tiền cho bên A?", người này đặt vấn đề.

Ông Dane Fort - đại diện California Fitness & Yoga - trực tiếp đến phòng tập chắp tay xin lỗi khách hàng chỉ vài hôm trước khi đóng cửa hàng loạt (Ảnh: Chụp màn hình).

Dưới góc độ pháp lý, các luật sư cho rằng hội viên có cơ sở để yêu cầu chấm dứt hợp đồng và hoàn trả khoản tiền tương ứng với thời gian chưa được sử dụng dịch vụ, tùy theo nội dung hợp đồng và tình trạng thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Theo khoản 3 Điều 42 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục và chỉ phải thanh toán cho phần dịch vụ đã sử dụng.

Việc California Fitness & Yoga tạm ngừng hoạt động hoặc đóng cửa các cơ sở, khiến hội viên không thể tiếp tục tập luyện theo thỏa thuận, là một trong những căn cứ để khách hàng yêu cầu doanh nghiệp giải quyết quyền lợi.

Các luật sư khuyến nghị hội viên gửi yêu cầu bằng văn bản, kèm hợp đồng, chứng từ thanh toán và tài liệu chứng minh việc gián đoạn cung cấp dịch vụ. Trường hợp không đạt được thỏa thuận với doanh nghiệp, khách hàng có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hỗ trợ hoặc khởi kiện tại tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.