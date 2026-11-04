Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (chỉ số thiên về cổ phiếu công nghệ) giảm 0,4%.

Mức giảm đã thu hẹp lại do có thông tin một số nhà đầu tư đang mua vào bắt đáy. Đồng đô la Mỹ suy yếu so với toàn bộ các đồng tiền còn lại trong nhóm G10, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống còn 4,93%. Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương (theo dõi chứng khoán khu vực) giảm nhẹ 0,2%; Bitcoin mất 1,6%.

Vì sao thị trường phản ứng như vậy?

Giới đầu tư cho rằng khi Đảng Dân chủ thắng lớn trong bầu cử giữa kỳ, xu hướng chính sách sẽ là siết chặt giám sát doanh nghiệp, nhất là với các công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng trưởng nhanh. Điều này không tốt cho giá cổ phiếu và đồng USD.

Viễn cảnh một Washington chia rẽ đang thúc đẩy nhà đầu tư xem xét lại các chiến lược giao dịch vốn được xây dựng xoay quanh chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump – ưu tiên nới lỏng quản lý và xây dựng nhanh hạ tầng AI. Việc Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội được dự báo sẽ kéo theo các cuộc điều tra và giám sát chặt hơn đối với kế hoạch chi tiêu của Nhà Trắng, ngay cả khi quyền phủ quyết của Tổng thống hạn chế khả năng các nghị sĩ thông qua những thay đổi luật pháp sâu rộng.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu tại Riverdale, bang Maryland (Ảnh: Reuters).

“Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát cùng các bang do đảng Dân chủ điều hành đồng nghĩa với việc các trung tâm dữ liệu, mức tiêu thụ điện và quy trình cấp phép ở địa phương sẽ bị soi xét kỹ hơn”, bà Anna Wu, chiến lược gia đầu tư kiêm nhà sáng lập Floodlines Research, nhận định.

Theo bà Anna Wu, “tâm lý thị trường hiện rất mong manh và tự khuếch đại, nên nhà đầu tư cứ bán cổ phiếu AI trước rồi mới tìm hiểu sau”

Bà Dilin Wu, chiến lược gia tại Pepperstone Group (Melbourne), cho rằng trong bối cảnh định giá cổ phiếu công nghệ vốn đã chịu áp lực, cuộc bầu cử chỉ khuếch đại những lo ngại sẵn có chứ không tự mình gây ra đợt bán tháo.

Với trái phiếu Kho bạc Mỹ thì ngược lại: Tài sản này có thể hưởng lợi nếu bế tắc chính trị hạn chế việc cắt giảm thuế và tăng chi tiêu thêm nữa. Chính phủ chi tiêu ít hơn thì phải vay ít hơn, tức phát hành ít trái phiếu hơn, làm dịu lo ngại của nhà đầu tư về núi nợ của Mỹ.

Dù vậy, biến động của cổ phiếu và trái phiếu Mỹ trong ngày thứ tư (4/11) chỉ là sự đảo chiều nhỏ so với xu hướng từ đầu năm: S&P 500 vẫn tăng khoảng 10% trong năm, còn lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng hơn nửa điểm phần trăm.

Làn sóng đầu tư vào AI

Làn sóng đầu tư vào AI toàn cầu lại chịu áp lực, khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 sụt giảm báo hiệu thêm một phiên ảm đạm cho cổ phiếu công nghệ Mỹ. Cổ phiếu Nvidia giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ trên nền tảng Blue Ocean, kéo dài đợt bán tháo đã giáng mạnh vào các hãng chip châu Á.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc có lúc giảm tới 4%, với Samsung Electronics và SK Hynix mỗi mã mất hơn 5%, trước khi thu hẹp đà giảm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (thiên về công nghệ) lao dốc gần 5%, còn chỉ số chuẩn của Đài Loan (Trung Quốc) có lúc trượt tới 3,4%.

Nhà đầu tư đang cân nhắc khả năng ngành công nghệ bị giám sát chặt hơn và việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể bị trì hoãn. Ứng viên của cả hai đảng đều biến trung tâm dữ liệu thành một chủ đề tranh cử, làm tăng thêm những lo ngại vốn có về quy mô chi tiêu cho AI và hiệu quả sinh lời của khoản đầu tư này.

“Làn sóng xanh (Đảng Dân chủ) có thể đã được dự đoán trước, nhưng quy mô của nó buộc thị trường phải đánh giá lại rủi ro”, ông Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, nhận định. Theo ông, hiện tại, thị trường cổ phiếu đang gánh phần lớn chia rẽ chính trị, với công nghệ và AI nằm ở tâm điểm của đợt điều chỉnh.

Thị trường trái phiếu

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, dẫn đầu là kỳ hạn 5 năm với mức giảm tới 9 điểm cơ bản xuống 4,68%.

Việc đảng Dân chủ nắm Hạ viện sẽ làm giảm khả năng thông qua thêm các đạo luật làm phình thêm thâm hụt của Nhà Trắng. Nhà đầu tư trái phiếu vốn bất an về quỹ đạo tài khóa của Mỹ, với tổng nợ quốc gia khoảng 40.000 tỷ USD; bế tắc chính trị có thể giảm rủi ro chi tiêu hoặc cắt giảm thuế thêm – những thứ sẽ đòi hỏi phát hành thêm trái phiếu.

Ông Brij Khurana, nhà quản lý danh mục tại Wellington Management, cho rằng bối cảnh tổng thống và quốc hội thuộc hai đảng khác nhau đồng nghĩa với chi tiêu tài khóa sẽ ít hơn so với vài năm gần đây, và trong lịch sử, tình trạng này thường khá có lợi cho trái phiếu Kho bạc.

Thị trường tiền tệ

Đồng franc Thụy Sĩ tăng mạnh nhất so với USD (+0,7%), tiếp theo là yên Nhật (+0,6%) và euro (+0,4%).

Ông David Forrester, chiến lược gia cấp cao tại Credit Agricole CIB (Singapore), cho rằng “gót chân Achilles” của đồng USD đang lộ rõ vì nó gắn liền với cơn sốt AI.

Theo ông, nếu làn sóng xanh của đảng Dân chủ kìm hãm việc xây dựng trung tâm dữ liệu và làm chững lại cơn sốt AI, đồng USD sẽ chịu áp lực.

Năng lượng xanh

Cổ phiếu điện mặt trời tăng vọt khi nhà đầu tư đặt cược rằng việc đảng Dân chủ thắng toàn diện có thể làm chậm lại hoặc đảo ngược một số biện pháp của Tổng thống Donald Trump nhắm vào các dự án năng lượng sạch, qua đó có lợi cho các nhà cung cấp pin mặt trời, pin lưu trữ và thiết bị lưới điện ở châu Á có hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Cổ phiếu Hanwha Solutions của Hàn Quốc có lúc tăng tới 17%, trong khi HD Hyundai Energy Solutions và OCI Holdings cũng tăng ít nhất 8% mỗi mã.

Tiền mã hóa

Tiền mã hóa giảm cùng các tài sản rủi ro khác, khi kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ đặt dấu hỏi về tương lai của các dự luật được ngành này ủng hộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người ủng hộ mạnh mẽ lĩnh vực này, từng cam kết đưa Mỹ thành “thủ đô tiền mã hóa của thế giới”, lập kho dự trữ Bitcoin chiến lược và giảm áp lực quản lý – tạo môi trường thân thiện hơn cho tài sản số.

Bitcoin có lúc giảm tới 2,8% xuống dưới 76.000 USD khi kết quả bầu cử dần rõ, trong khi Ether và Solana cũng giảm. Tiền mã hóa vốn đã chịu áp lực từ trước do dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và hậu quả của vụ hack Binance kỷ lục tuần trước.

Giá dầu

Giá dầu tiếp tục giảm khi nhà đầu tư cân nhắc nỗ lực hòa đàm mới giữa Mỹ và Iran. Dầu Brent giao dịch quanh mức 103 USD/thùng, mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho các nền kinh tế châu Á nhập khẩu năng lượng sau nhiều tuần giá ở mức cao.

Hoạt động ngoại giao mới giữa Washington và Tehran là nguyên nhân của đợt giảm giá mới nhất, dù nguy cơ Mỹ nối lại các cuộc không kích sau bầu cử giữa kỳ vẫn tiếp tục phủ bóng lên thị trường.

Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát có thể gia tăng sức ép lên Nhà Trắng về xung đột Trung Đông, nhưng với các thẩm quyền của Tổng thống Mỹ về chính sách quân sự hay đối ngoại, giá dầu mỏ vẫn là một ẩn số lớn đối với thị trường.

Đồng và vàng

Giá đồng tiếp tục đà giảm gần đây, khi kết quả bầu cử làm tăng tâm lý né tránh rủi ro và đặt dấu hỏi lên hai trụ cột của đợt tăng giá năm nay: Cơn sốt đầu tư AI và kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kim loại này có lúc giảm tới 1,5% trong ngày thứ tư (4/11), khi nhà đầu tư đánh giá lại làn sóng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và lưới điện. Giới giao dịch cũng cân nhắc triển vọng của mức thuế Nhà Trắng đề xuất áp lên đồng tinh luyện – chính sách đã hút lượng kim loại khổng lồ vào Mỹ và góp phần đẩy giá lên mức kỷ lục trong năm nay.

Trong khi đó, giới giao dịch vàng đang đánh giá liệu việc đảng Dân chủ thắng thế có kìm hãm chương trình tài khóa của chính quyền Tổng thống Donald Trump và làm giảm kỳ vọng về chi tiêu thêm hay không. Lo ngại về thâm hụt ngày càng lớn và tình hình tài chính của chính phủ Mỹ là động lực chính cho đợt tăng giá của vàng. Giá vàng chiều nay (4/11) vượt 4.020 USD/ounce, xóa sạch mức giảm nhẹ của phiên trước.