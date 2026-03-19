Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác tại Đà Nẵng

Tham dự buổi lễ, về phía Ngân hàng Nhà nước có ông Lê Anh Xuân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9.

Về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên; bà Phùng Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc.

Bên cạnh đó, sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo các ban, trung tâm tại trụ sở chính, Văn phòng đại diện khu vực miền Trung, các chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nam Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).

Về phía Tập đoàn Amaccao có ông Tô Văn Năm - Chủ tịch sáng lập; ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc tập đoàn.

Dự án Nhà máy điện rác Khánh Sơn có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng, được triển khai tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, với quy mô gần 9,4ha.

Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến của Đức (Martin), có công suất xử lý khoảng 1.100 tấn rác/ngày đêm và phát điện khoảng 18MW. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức xử lý rác thải từ chôn lấp sang đốt phát điện, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 theo định hướng của Chính phủ.

Tại buổi lễ, Agribank đã ký kết cấp tín dụng tối đa 1.500 tỷ đồng để tài trợ dự án. Chi nhánh Bắc Yên Bái đóng vai trò đầu mối thu xếp vốn, phối hợp cùng Chi nhánh Nam Đà Nẵng triển khai cho vay.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cũng ký kết hợp đồng bảo hiểm với vai trò nhà bảo hiểm đứng đầu, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai dự án.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng giám đốc Agribank nhấn mạnh: “Việc tài trợ Dự án điện rác Khánh Sơn là bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững của Thành phố Đà Nẵng cũng như chủ trương tăng trưởng xanh của Đảng và Chính phủ.

Thông qua việc cấp tín dụng cho dự án, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong đồng hành với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án môi trường có tác động tích cực đến cộng đồng. Dự án là minh chứng cho định hướng "xanh hóa nguồn vốn" mà Agribank kiên định theo đuổi.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Agribank tin tưởng với triết lý kinh doanh, quy mô và kinh nghiệm của Agribank và Tập đoàn Amaccao, dự án sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần tạo giá trị bền vững cho xã hội”.

Về phía Tập đoàn Amaccao, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, đưa nhà máy vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, chiều 18/3, đoàn công tác của Agribank đã trực tiếp khảo sát thực tế tại công trường, đánh giá cao sự chuẩn bị của chủ đầu tư, đồng thời khẳng định đây không chỉ là dự án kinh tế mà còn mang ý nghĩa môi trường - xã hội sâu sắc, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn tiêu biểu tại khu vực miền Trung.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy điện rác Khánh Sơn sẽ góp phần tăng sản lượng điện cho lưới điện quốc gia; giải quyết các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng của Thành phố Đà Nẵng; đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận chính đáng cho chủ đầu tư.

Qua đó, dự án tạo ra giá trị tổng hợp về kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, hiện đại.

Sự kiện ký kết tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Agribank trong việc dẫn dắt dòng vốn phục vụ phát triển xanh và bền vững.

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn kiên định điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các dự án có tác động lan tỏa tích cực đến kinh tế - xã hội, giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực của nền kinh tế.

Bước vào năm 2026 - giai đoạn phát triển mới, Agribank tiếp tục phát huy tinh thần “Phụng sự - Đổi mới - Phát triển bền vững”, lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh tín dụng xanh, tín dụng cho các động lực tăng trưởng mới và các dự án thân thiện với môi trường.

Trong định hướng đó, việc đồng hành cùng Dự án Nhà máy điện rác Khánh Sơn không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề môi trường cấp thiết, mà còn thể hiện rõ cam kết của Agribank trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính xanh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và một Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.