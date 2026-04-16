52 tập đoàn Mỹ đến Việt Nam, dòng vốn tỷ USD đang chờ bến đỗ?

Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao thường niên do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức đang diễn ra. Không chỉ mang tính chất ngoại giao thông thường, quy mô của phái đoàn lần này phát đi một tín hiệu rõ nét về sự dịch chuyển của các dòng vốn lớn.

Theo thông tin từ USABC, 52 tập đoàn góp mặt lần này không chỉ là những tên tuổi lớn của Mỹ mà còn là các "ông lớn" dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu. Giữa bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến số, bước đi này cho thấy một sự đặt cược lớn vào triển vọng tăng trưởng của thị trường Việt Nam.

Bộ Công Thương làm việc với đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (Ảnh: Bộ Công thương).

Nếu như trước đây, dòng vốn FDI thường tìm đến các thị trường mới nổi vì lợi thế nhân công giá rẻ thì danh sách các doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này cho thấy một "khẩu vị" hoàn toàn khác.

Theo Bộ Công Thương, trọng tâm của các cuộc thảo luận tập trung vào những lĩnh vực mang tính lõi của nền kinh tế tương lai. Các đại diện doanh nghiệp Mỹ đặc biệt quan tâm đến năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ tài chính và y tế.

Đáng chú ý, những đề xuất cụ thể đã được đưa ra ngay trên bàn làm việc, nổi bật là việc phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo và đặc biệt là cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Đây là những mảnh ghép hạ tầng quan trọng nhất để phục vụ cho các ngành công nghiệp "đốt tiền" và tiêu thụ năng lượng khổng lồ như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn hay điện toán đám mây. Việc các tập đoàn Mỹ thúc đẩy cơ chế DPPA cho thấy họ đang chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng xanh để đáp ứng các tiêu chuẩn ESG khắt khe trước khi thực sự rót những khoản vốn dài hạn.

Ông Brian McFeeters, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc USABC, khẳng định các tập đoàn toàn cầu này có khả năng mang tới công nghệ tiên tiến và nguồn vốn dài hạn. Mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ nền kinh tế sở tại bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới mức tăng trưởng 2 con số. Tuy nhiên, dòng vốn tỷ USD không tự nhiên chảy vào nếu thiếu đi một "bộ lọc" quan trọng, đó là thể chế.

Tại cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chiều 15/4, thông điệp từ các đại diện doanh nghiệp Mỹ được đưa ra rất rõ ràng. Họ đánh giá cao môi trường đầu tư, nhưng đồng thời kiến nghị trực diện về việc hoàn thiện thể chế. Yêu cầu cốt lõi được nhấn mạnh là việc cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và tính ổn định của hệ thống pháp luật...

Nhìn rộng ra khỏi khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn USABC, sự kỳ vọng về một môi trường pháp lý minh bạch cũng là mẫu số chung của các doanh nghiệp Mỹ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Chia sẻ về chiến lược mở rộng, ông Ankur Modi, Phó tổng giám đốc Phụ trách Khu vực Nam Á & Đông Dương của Philip Morris International (PMI), nhấn mạnh tập đoàn sẵn sàng mang đến nguồn đầu tư, kinh nghiệm quản lý, công nghệ mới và sự kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Các khoản đầu tư này có thể hiện diện dưới nhiều hình thức đa dạng, từ việc xây dựng nhà máy, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cho đến việc phát triển các thiết bị điện tử có khả năng hỗ trợ xuất khẩu.

Ông Bryan Ty, Tổng giám đốc Philip Morris Việt Nam (Ảnh: VCCI).

Đồng quan điểm, ông Bryan Ty, Tổng giám đốc Philip Morris Việt Nam, cho rằng việc cho phép đầu tư và quản lý phù hợp không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp nâng cao kỹ năng cho người lao động khi họ được tiếp cận với công nghệ và khoa học mới. Điều này hoàn toàn trùng khớp với định hướng thu hút FDI thế hệ mới của Việt Nam, đó là tập trung vào chuyển đổi số và xây dựng năng lực con người.

Trước sự chực chờ của dòng vốn tỷ USD và những kỳ vọng thiết thực từ doanh nghiệp, lãnh đạo Quốc hội và Bộ Công Thương khẳng định cam kết duy trì cơ chế đối thoại chính sách cởi mở, thực chất, đồng thời nỗ lực tạo dựng một khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch.

Đây không chỉ là lời khẳng định mạnh mẽ về việc đồng hành cùng các nhà đầu tư, mà còn là bước đệm vững chắc để nền kinh tế gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.