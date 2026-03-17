Trái Đất đang quay chậm lại với tốc độ chưa từng có

Khi một lượng lớn băng tan hoặc nước di chuyển từ đất liền ra đại dương, sự cân bằng của Trái Đất thay đổi, khiến trục quay của Trái Đất dịch chuyển nhẹ - một chuyển động được gọi là chuyển động cực. Vì thế, ngày kéo dài ra một chút (ảnh: the_burtons/Getty Images).

Theo một nghiên cứu mới, mực nước biển dâng cao đang làm chậm sự quay của Trái Đất, kéo dài thời gian trung bình của một ngày. Và tốc độ tăng hiện tại của thời gian trung bình mỗi ngày, thêm 1,33 mili giây mỗi thế kỷ, là chưa từng có trong ít nhất 3,6 triệu năm qua.

Hầu hết mọi người đều cho rằng một ngày kéo dài 24 giờ, không hơn không kém một giây nào. Nhưng trên thực tế, độ dài của bất kỳ ngày nào cũng thay đổi vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm lực hấp dẫn của Mặt Trăng tác động lên Trái Đất và các quá trình địa vật lý bên trong và trên bề mặt Trái Đất, cũng như các điều kiện khí quyển.

Theo Giáo sư Benedikt Soja, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà địa vật lý học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Zurich, điều đáng kinh ngạc là biến đổi khí hậu dự kiến ​​sẽ có ảnh hưởng đến độ dài ngày nhiều hơn cả Mặt Trăng vào cuối thế kỷ này.

Ông nói rằng: “Mặc dù những thay đổi chỉ là vài mili giây, nhưng chúng có thể gây ra vấn đề trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như trong định vị không gian chính xác, vốn đòi hỏi thông tin chính xác về sự quay của Trái Đất".

Trước đây, nhóm nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến độ dài của ngày, vì mực nước biển dâng cao - do các sông băng tan chảy và các tảng băng ở hai cực thu hẹp - ảnh hưởng đến sự quay của Trái Đất.

Việc Trái Đất quay chậm lại có liên quan đến sự phân bố khối lượng từng tập trung ở hai cực về phía giữa hành tinh. Nhà địa chất học Mostafa Kiani Shahvandi ở Trường đại học Vienna, Áo, đã so sánh hiệu ứng này với “một vận động viên trượt băng nghệ thuật quay chậm hơn khi họ duỗi thẳng tay và nhanh hơn khi họ giữ tay sát vào cơ thể”.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ Trái Đất quay chậm khiến ngày dài ra hiện nay cao hơn so với hàng triệu năm trước.

Họ đã phân tích thành phần hóa học của hóa thạch để suy ra những thay đổi mực nước biển trong 3,6 triệu năm qua. Sau đó, họ tính toán những thay đổi tương ứng về độ dài của một ngày.

Sử dụng thuật toán học sâu xác suất để mô hình hóa tốt hơn các hiện tượng vật lý của mực nước biển dâng, họ phát hiện ra rằng khi băng trên hành tinh hình thành và tan chảy, độ dài ngày đã biến đổi theo. Nhưng theo nghiên cứu, tốc độ tăng độ dài ngày hiện nay là một ngoại lệ.

Nhà địa chất học Kiani Shahvandi cho biết “Chỉ có một lần duy nhất khoảng 2 triệu năm trước tốc độ thay đổi độ dài ngày gần như tương đương, nhưng chưa bao giờ trước hoặc sau đó, mực nước biển dâng lên nhanh như trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2020".