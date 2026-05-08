Những nữ võ sĩ samurai của Nhật Bản

Bức ảnh từ năm 1750 tả cảnh Tomoe Gozen, một nữ samurai sống vào thế kỷ 12, đang giết chết kẻ thù (ảnh: Heritage Images via Getty Images).

Trong văn hóa đại chúng và nhiều bảo tàng, samurai thường được khắc họa là nam giới, làm dấy lên câu hỏi liệu có tồn tại nữ samurai hay không.

Theo nhiều học giả, nữ samurai thực sự tồn tại và có bằng chứng cho thấy một số người từng tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của hiện tượng này vẫn gây tranh cãi. Một số nhà nghiên cứu cho rằng phụ nữ cầm vũ khí là trường hợp hiếm hoi, trong khi những người khác nhận định điều đó xảy ra thường xuyên hơn.

Một điểm quan trọng là “samurai” vốn chỉ một tầng lớp xã hội, còn gọi là tầng lớp “bushi”. Vì vậy, bất kỳ ai sinh ra trong tầng lớp này đều được xem là samurai, bất kể có tham chiến hay luyện võ hay không.

Sean O'Reilly cho biết mọi phụ nữ sinh ra trong tầng lớp samurai đều có thể được xem là “nữ samurai”, ngay cả khi chưa từng cầm vũ khí.

Tuy nhiên, giới sử học vẫn chưa thống nhất về việc phụ nữ samurai tham chiến phổ biến đến đâu. Những phụ nữ trực tiếp chiến đấu đôi khi được gọi là Onna-musha.

Theo Giáo sư O'Reilly, hình tượng onna-musha có thể không phổ biến hoặc giữ vai trò quân sự lớn như nhiều người hiện nay hình dung.

Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về nữ samurai tham chiến xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, giai đoạn tầng lớp samurai sắp bị xóa bỏ. Diana Wright cho biết điều này được ghi nhận trong các tài liệu về Chiến tranh Boshin.

Cuộc chiến diễn ra giữa lực lượng trung thành với Mạc phủ Tokugawa và phe muốn khôi phục quyền lực cho Thiên hoàng. Xung đột kéo dài từ tháng 1/1868 đến tháng 6/1869.

Trong cuộc chiến này, một số nữ samurai được ghi nhận đã chiến đấu về phía Mạc phủ. Tại lãnh địa Aizu, trong cuộc vây hãm thành Aizu-Wakamatsu, một nhóm nữ samurai đã lập nên đơn vị riêng mang tên Joshigun.

Theo các ghi chép lịch sử, đơn vị này có khoảng 20-30 phụ nữ tham gia, dù danh tính chỉ khoảng 10 người được biết đến. Người lãnh đạo không chính thức của nhóm là Nakano Takeko khi mới 22 tuổi.

Một bản khắc gỗ thế kỷ 19 mô tả một nữ chiến binh mặc áo giáp (ảnh: Bộ sưu tập H. O. Havemeyer, di tặng của bà H. O. Havemeyer, năm 1929, Bảo tàng Metropolitan; Thuộc phạm vi công cộng).

Giáo sư Wright giải thích rằng, chỉ với kiếm và naginata (vũ khí cán dài có lưỡi cong, vừa đâm vừa chém), họ đã chiến đấu trong một trận đánh tại cầu Yanagi chống lại một lực lượng được trang bị súng trường.

Ghi chép cho thấy Nakano Takeko đã giết chết năm hoặc sáu người bằng naginata trước khi bị bắn hạ. Cuối cùng, trận chiến kết thúc bằng thất bại và các thành viên còn sống sót của Joshigun, cùng với quân lính nam, phải rút lui về một lâu đài.

Trong thời kỳ Mạc phủ Tokugawa, phụ nữ thuộc tầng lớp samurai được yêu cầu phải trải qua huấn luyện võ thuật với naginata để có thể tự vệ và bảo vệ gia đình, Wright lưu ý. Lượng huấn luyện mà họ nhận được khác nhau, với phụ nữ ở lãnh địa Aizu thường nhận được nhiều hơn.

Ảnh chụp năm 1870 một nữ diễn viên mặc trang phục nữ samurai trong bộ giáp (ảnh: Pictures from History/Getty Images).

Di hài của các nữ chiến binh?

Một gò chôn cất tại Numazu được cho là có thể chứa di hài của các nữ samurai từng tham chiến, theo nhận định của một số học giả.

Bên trong gò đất, các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều hộp sọ và xương người. Kết quả phân tích được công bố trên Tạp chí Nhân chủng học bằng tiếng Nhật năm 1989 cho thấy di cốt thuộc khoảng 105 người, đều qua đời khi còn trẻ, trong đó gần một phần ba là phụ nữ.

Các bộ hài cốt có niên đại từ thế kỷ XVI. Giới nghiên cứu cho rằng đây có thể là những người tử trận trong Trận Senbonhama, còn gọi là Trận Senbon Matsubara.

Thomas Conlan nhận định phát hiện này cho thấy phụ nữ trong độ tuổi chiến đấu có thể đã trực tiếp tham gia và tử trận trong các cuộc giao tranh thời bấy giờ.

Tuy nhiên, Karl Friday cho rằng cần thận trọng khi diễn giải phát hiện này, bởi chưa thể khẳng định toàn bộ những người được chôn cất đều là chiến binh. Một số có thể là dân thường thiệt mạng trong chiến sự.

Những truyền thuyết về nữ samurai

Nhiều truyền thuyết Nhật Bản nhắc đến các nữ samurai tham chiến. Nổi tiếng nhất là Tomoe Gozen, người được cho là từng phục vụ lãnh chúa Minamoto no Yoshinaka trong Chiến tranh Genpei giai đoạn 1180-1185.

Theo Truyện về Heike, Tomoe Gozen là nữ chiến binh thiện chiến, giỏi cưỡi ngựa, bắn cung và sử dụng kiếm.

Một nhân vật khác thường được nhắc đến là Ōhōri Tsuruhime. Theo các ghi chép lịch sử, bà trở thành nữ tư tế của đền Ōyamazumi Shrine sau khi cha và các anh trai thiệt mạng trong lúc bảo vệ đảo Ōmishima trước cuộc tấn công của lãnh chúa Ōuchi Yoshitaka.

Dù mới 16 tuổi, Tsuruhime được cho là đã chỉ huy lực lượng phòng thủ hòn đảo. Các truyền thuyết còn kể rằng bà nhận được sự trợ giúp từ thần linh và được ví như Joan of Arc của Nhật Bản.

Một số bộ phận áo giáp được cho là của Tsuruhime hiện vẫn được lưu giữ tại đền thờ. Bộ giáp có thiết kế phù hợp với cơ thể phụ nữ.

Tuy nhiên, Giáo sư Friday cho rằng những câu chuyện về các nữ chiến binh như Tomoe Gozen hay Tsuruhime mang nhiều yếu tố huyền thoại, nên khó kiểm chứng hoàn toàn.

Theo O'Reilly, hình tượng nữ chiến binh bắt đầu được thần thoại hóa từ thời Kamakura period và đặc biệt phổ biến trong thời Edo period thông qua các tranh khắc gỗ mô tả phụ nữ cầm naginata.

Giáo sư Friday cũng cho rằng chính việc các nữ chiến binh trở nên nổi tiếng cho thấy họ thực tế là hiện tượng hiếm gặp.

Những điều cấm kỵ với phụ nữ trên chiến trường

Theo Giáo sư Friday, phụ nữ tham chiến thời phong kiến Nhật Bản bị xem là điều cấm kỵ.

Ông dẫn một cẩm nang quân sự của gia tộc Gia tộc Hōjō, trong đó cấm chiến binh ở cùng phụ nữ trước trận chiến, không cho phụ nữ mang thai hoặc mới sinh chạm vào vũ khí, thậm chí cấm phụ nữ nhìn theo các sĩ quan ra trận.

Ông kết luận rằng dù chắc chắn từng tồn tại một số trường hợp phụ nữ tham chiến trong lịch sử Nhật Bản từ thế kỷ VIII đến XVI, nhưng không có đủ bằng chứng để cho thấy điều này phổ biến.

Dù tầng lớp samurai bị xóa bỏ từ thập niên 1870, một số hình thức huấn luyện của nữ samurai vẫn còn tồn tại. Eric Shahan cho biết trường phái Yoshin-ryu đến nay vẫn luyện tập sử dụng naginata khi mặc kimono, phản ánh khả năng phụ nữ thời xưa phải cầm vũ khí trong những tình huống khẩn cấp.