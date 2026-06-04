Màu sắc đồ bơi có thể giúp trẻ được phát hiện sớm khi gặp nạn

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước, cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Đặc biệt vào mùa hè, khi trẻ tiếp xúc với các môi trường như biển, ao hồ, kênh rạch, sông suối, thậm chí ở các bể bơi có sự giám sát của người lớn, nhiều trường hợp tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Trên thực tế, nhiều vụ đuối nước có thể được ngăn chặn nếu trẻ được phát hiện sớm khi bắt đầu chới với dưới nước. Khi chẳng may rơi xuống nước, màu sắc trang phục khác biệt rõ ràng so với màu nước có thể là “chiếc phao” cứu trẻ khỏi tình huống nguy hiểm.

Bảng so sánh màu sắc của đồ bơi ở hồ bơi đáy tối mô phỏng môi trường nước biển (ảnh trên) và dưới nước trong môi trường hồ bơi đáy sáng tiêu chuẩn (Ảnh: Alive Solutions).

Bà Lisa Zarda, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Trường dạy bơi Hoa Kỳ cho biết, đồ bơi màu neon là màu sắc dễ được phát hiện nhất trong bể bơi, ao hồ và đại dương, trong khi đồ bơi màu xanh lam, đen, trắng và xám sẽ nhanh chóng hòa vào nước.

Bà Zarda so sánh: “Hãy liên tưởng tới trang phục bảo hộ có những màu sắc như cam, xanh neon như phát sáng giúp người mặc trở nên rõ ràng hơn khi có nguồn sáng chiếu tới”.

Nhóm Alive Solutions đã thực hiện một nghiên cứu, kiểm tra độ tương phản của màu sắc đồ bơi trong ba điều kiện khác nhau: hồ bơi có đáy sáng, hồ bơi có đáy tối tương tự môi trường đại dương màu xanh đậm và trong một hồ nước ngoài trời có màu nước nâu xám.

Khi mặt nước di chuyển và phản chiếu ánh sáng mặt trời, một số màu sắc nhất định sẽ nhạt màu, thậm chí gần như biến mất dưới nước. Nhìn chung, nghiên cứu đã xác định màu cam neon nổi bật là màu dễ được nhìn thấy nhất.

Trên đáy hồ bơi tối mô phỏng màu nước biển, màu vàng neon, xanh lá cây và cam là những màu bắt mắt nhất; trong khi màu đỏ và tím (các màu được cho là rất đậm) có hiệu quả thấp hơn một chút. Trong khi đó ở hồ bơi có đáy sáng, hầu hết các màu đều nổi bật.

Tuy nhiên, ở cả hai bể, các trang phục có màu sáng như trắng, xám, xanh nhạt biến mất gần như ngay lập tức khi ở dưới nước.

Màu sắc của đồ bơi trong môi trường hồ nước ngoài trời (Ảnh: Alive Solutions).

Ở hồ nước ngoài trời với màu nước đục, các màu neon vẫn nổi bật nhất, tuy nhiên một số màu như đỏ, tím, hồng lại không dễ được phát hiện giống như ở hồ bơi.

Bà Zarda cho rằng, mặc đồ bơi màu neon là một trong những cách để phòng tránh đuối nước, tuy nhiên vẫn không thể thay thế vai trò của người giám sát như cha mẹ, huấn luyện viên bơi. Các chuyên gia cũng khuyến cáo cả trẻ em và người lớn nên bơi trong các vùng nước an toàn, tránh các địa điểm ao hồ, sông suối vắng người và bơi trong điều kiện thời tiết xấu.

Vì sao màu neon nổi bật?

Mọi màu sắc mà con người nhìn thấy đều là kết quả của ánh sáng phản xạ.

Chẳng hạn, một quả táo đỏ hấp thụ nhiều bước sóng ánh sáng khác nhau nhưng phản xạ lại các bước sóng màu đỏ. Vì vậy, mắt người nhìn thấy quả táo có màu đỏ.

Tuy nhiên, các màu huỳnh quang (fluorescent) không chỉ đơn thuần phản xạ ánh sáng nhận được như những màu sắc thông thường. Chúng còn hấp thụ tia cực tím (UV) không nhìn thấy được và một phần ánh sáng xanh trong vùng khả kiến, sau đó phát xạ lại một phần năng lượng này dưới dạng ánh sáng nhìn thấy có cường độ mạnh hơn. Đó là lý do các màu huỳnh quang thường tạo cảm giác như đang tự phát sáng.

Độ tương phản rất cao của các màu huỳnh quang khiến chúng được sử dụng phổ biến trên biển báo giao thông, trang phục bảo hộ, các thiết bị phục vụ an toàn và cứu hộ như phao. Đây cũng là lý do đồ bơi màu huỳnh quang được xem là an toàn hơn, bởi chúng dễ được nhận ra trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.