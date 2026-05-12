Chuyên gia cảnh báo dấu hiệu nhận biết dung dịch thổi bong bóng độc hại

Tối 9/5, bé N.L.P.V. (5 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng hai mắt sưng đỏ, đau nhức, chảy nước mắt liên tục.

Theo gia đình, trước đó bé chơi đồ thổi bong bóng xà phòng và không may để dung dịch bắn vào mắt. Dù người nhà nhanh chóng rửa dưới vòi nước, tình trạng kích ứng vẫn tăng dần khiến cả gia đình hoảng hốt.

Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết bệnh nhi bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính mức độ 1 do tiếp xúc hóa chất từ đồ chơi. May mắn, giác mạc chưa bị tổn thương sâu và bé đã ổn định sau 2 ngày điều trị.

Vụ việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng bởi bong bóng xà phòng là món đồ chơi phổ biến, được bán rộng rãi trước cổng trường, khu vui chơi hay vỉa hè với giá rất rẻ.

Dung dịch càng nhiều bọt, nguy cơ kích ứng càng cao

TS Vũ Thị Tần, chuyên gia hóa học cho biết, phần lớn dung dịch trong đồ chơi tạo bong bóng xà phòng hiện nay chứa nhiều chất hoạt động bề mặt nhằm tạo bọt mạnh và giữ bóng lâu vỡ.

“Các chất này có khả năng tạo nhiều bọt nhưng cũng dễ gây kích ứng da và niêm mạc, nhất là vùng mắt, môi hoặc da nhạy cảm của trẻ nhỏ”, chuyên gia nói.

Hình ảnh cháu bé thời điểm vừa nhập viện cấp cứu (Ảnh: Gia đình cháu bé cung cấp).

Theo TS Tần, khi trẻ chỉ thổi bóng thông thường, nguy cơ không quá lớn. Tuy nhiên, nếu dung dịch tiếp xúc trực tiếp với mắt, miệng hoặc trẻ vô tình nuốt phải, nguy cơ kích ứng sẽ tăng lên đáng kể.

“Những chất tạo bọt này khi chạm nhiều vào da nhạy cảm có thể gây đỏ rát, ngứa, sưng nề. Trẻ nhỏ thường dụi mắt bằng tay sau khi chơi nên nguy cơ càng cao hơn”, TS Tần phân tích.

Chuyên gia cho biết nhiều loại đồ chơi trôi nổi hiện nay không ghi rõ thành phần hóa học, nguồn gốc xuất xứ hoặc tiêu chuẩn an toàn. Một số sản phẩm có thể chứa hàm lượng cao các chất hoạt động bề mặt như SLS (Sodium Lauryl Sulfate) hoặc SLES (Sodium Laureth Sulfate).

Đây là những chất thường được dùng trong xà phòng, dầu gội, nước rửa chén để tạo bọt nhưng sử dụng ở nồng độ cao hoặc tiếp xúc trực tiếp với mắt, chúng có thể gây kích ứng mạnh.

Cách nhận diện dung dịch bong bóng nguy cơ cao

Theo TS Vũ Thị Tần, phụ huynh có thể nhận biết sơ bộ những loại dung dịch chứa nhiều chất tạo bọt thông qua một số dấu hiệu trực quan.

“Chỉ cần lắc chai dung dịch. Nếu tạo quá nhiều bọt, bọt dày và lâu tan thì chứng tỏ chứa lượng lớn chất tạo bọt”, TS Tần nói.

Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên cảnh giác với các sản phẩm có đặc điểm:

- Không nhãn mác, không ghi nơi sản xuất.

- Màu sắc quá sặc sỡ, mùi hóa học nồng.

- Giá quá rẻ, bán trôi nổi ngoài vỉa hè.

- Dung dịch tạo bọt quá dày hoặc nhớt bất thường.

- Trẻ có cảm giác ngứa, nóng rát tay chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc.

Bên cạnh đó, theo TS Tần, phụ huynh cũng không nên tự pha thêm nước rửa chén, xà phòng giặt hoặc chất tẩy rửa để “tạo nhiều bóng hơn”. Những hóa chất này có độ kích ứng cao hơn nhiều so với dung dịch đồ chơi thông thường.

Sau khi chơi bong bóng xà phòng, nên cho trẻ rửa tay bằng nước sạch và thay quần áo nếu dung dịch dính nhiều lên người.

Chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh không nên tích trữ các chai dung dịch cũ quá lâu sau khi mở nắp vì nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc biến đổi thành phần hóa học khi bảo quản ngoài trời nóng.

Trẻ bị dính dung dịch vào mắt cần làm gì?

Theo khuyến cáo của bác sĩ, khi trẻ bị dung dịch bong bóng xà phòng bắn vào mắt, phụ huynh cần ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch liên tục trong nhiều phút để làm loãng hóa chất.

Không tự ý nhỏ thuốc, đắp lá hoặc dùng mẹo dân gian lên mắt trẻ.

Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như: Đỏ mắt kéo dài, sưng mí mắt, chảy nước mắt liên tục, kêu đau rát, sợ ánh sáng, dụi mắt liên tục phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

TS Vũ Thị Tần khuyến cáo phụ huynh không nên mua các loại dung dịch thổi bong bóng không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, có mùi hóa chất nồng hoặc tạo bọt quá dày, lâu tan bất thường.

"Khi cho trẻ chơi, cần tránh để dung dịch tiếp xúc với mắt, miệng; sau khi chơi nên rửa tay bằng nước sạch.

Nếu dung dịch bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay liên tục trong ít nhất 15 phút và đưa trẻ đi khám nếu còn đỏ, đau rát, sưng mí, chảy nước mắt hoặc sợ ánh sáng", TS Tần cho hay.