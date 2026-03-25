Website DOL THPT giúp sĩ tử chinh phục kỳ thi tốt nghiệp và đánh giá năng lực

Trước những thay đổi mang tính bước ngoặt của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, DOL THPT trình làng nền tảng luyện thi trực tuyến hiện đại, hứa hẹn trở thành bạn đồng hành giúp học sinh Việt hóa giải nỗi lo thi cử bằng hệ thống học tập thông minh và khoa học.

Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT không còn là cuộc chiến đơn độc

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi cấu trúc đề thi Tốt nghiệp THPT có nhiều thay đổi lớn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh đó, các kỳ thi riêng như Đánh giá năng lực và Đánh giá tư duy ngày càng trở nên phổ biến, đòi hỏi học sinh phải có phương pháp ôn luyện toàn diện và linh hoạt hơn.

Thấu hiểu những áp lực đó, DOL THPT ra mắt tính năng luyện thi tốt nghiệp THPT và Đánh giá năng lực online, cung cấp hệ sinh thái luyện thi trực tuyến chuyên sâu, giúp việc ôn tập trở nên rõ ràng, có hệ thống và đạt hiệu quả tối ưu.

Giao diện hiện đại của DOL THPT trên máy tính (Ảnh: DOL THPT).

Kho đề thi THPT bám sát định hướng 2026

Điểm tựa vững chắc của DOL THPT là kho đề thi khổng lồ bám sát cấu trúc đề thi, đa dạng môn học. Không chỉ dừng lại ở các bộ đề chính thức hay đề thi thử từ các trường THPT, đội ngũ học thuật tại DOL còn biên soạn các bộ đề mô phỏng sát cấu trúc đề thi thực tế.

Cập nhật xu hướng: Đề thi được xây dựng dựa trên cấu trúc mới nhất của Bộ GD&ĐT từ năm 2025.

Đa dạng nguồn: Tổng hợp từ đề tham khảo, đề thi thử trên các tỉnh thành và đề độc quyền do DOL biên soạn.

Giải thích chi tiết: Mỗi câu hỏi đều đi kèm lời giải rõ ràng, giúp học sinh hiểu bản chất kiến thức và phương pháp suy luận thay vì chỉ nhớ đáp án.

Một trong những ưu thế vượt trội của DOL THPT là giao diện thi trên máy tính, mô phỏng môi trường thi trực tuyến. Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, việc thí điểm thi trên máy tính sẽ bắt đầu từ năm 2027. Việc làm quen với môi trường này ngay từ bây giờ sẽ giúp học sinh tự tin, làm chủ tốc độ và kỹ năng thao tác số.

Học sinh có thể linh hoạt lựa chọn:

Chế độ thi thử: Làm bài dưới áp lực thời gian thực như kỳ thi thật.

Chế độ luyện tập: Không giới hạn thời gian để tập trung đào sâu kiến thức.

Công cụ hỗ trợ: Tính năng Highlight (tô sáng) và Take note (ghi chú) trực tiếp trên hệ thống giúp tối ưu hóa quá trình tư duy khi làm bài.

Trợ lý ảo phân tích lộ trình tiến bộ

Không chỉ là nơi làm đề, DOL THPT đóng vai trò như một người thầy tận tâm nhờ hệ thống phân tích dữ liệu thông minh. Toàn bộ lịch sử làm bài, điểm số và thời gian đều được lưu lại, giúp học sinh:

Nhận diện điểm mạnh - điểm yếu: Hệ thống tự động thống kê các dạng bài thường sai để người học tập trung cải thiện. Ví dụ, khi luyện đề tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh , nếu học sinh liên tục sai ở dạng bài đọc hiểu suy luận (inference questions), hệ thống sẽ ghi nhận và gợi ý luyện thêm đúng dạng này thay vì làm lại toàn bộ đề.

Quản lý mục tiêu: Học sinh có thể tự đặt ra các cột mốc (số lượng đề, điểm số mục tiêu) và theo dõi tiến độ hoàn thành mỗi ngày.

Học mọi lúc mọi nơi: Ngoài việc làm bài online, người dùng có thể tải file PDF để in ra giấy và luyện tập theo cách truyền thống.

Biểu đồ phân tích kết quả học tập trên nền tảng (Ảnh: DOL THPT).

Đại diện thương hiệu cho biết, tầm nhìn của DOL THPT là tiếp tục phát triển các nội dung học tập cho khối 10 và 11, cùng các tính năng như giải bài tập sách giáo khoa đi kèm các bài giảng trực tuyến; xây dựng hệ sinh thái học tập giúp học sinh củng cố nền tảng kiến thức trong 3 năm cấp III, đồng hành biến những nỗ lực của học sinh thành kết quả xứng đáng nhất.

Thông tin liên hệ:

DOL THPT

Địa chỉ: 458/14 Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TPHCM

SĐT: 1800 96 96 39

Website: https://dolthpt.vn/.