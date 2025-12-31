Trường THCS Lý Thái Tổ hướng đến mô hình học tập cá nhân hóa cho học sinh

Nhiều báo cáo cho thấy học sinh đang phải đối diện không ít áp lực từ việc học tập, thi cử, cả nỗi lo về vấn nạn bắt nạt, bạo lực học đường. Điều này khiến nhiều phụ huynh trăn trở khi chọn trường học cho con.

Chia sẻ về mong muốn của gia đình, chị Minh Phương (Giảng Võ, Hà Nội) cho biết: “Điều tôi quan tâm không chỉ là chất lượng dạy học, mà còn là việc con được đồng hành trong môi trường giáo dục nhân văn, nơi thầy cô thấu hiểu, tôn trọng cá tính và khích lệ để con tự tin phát triển toàn diện năng lực của mình”.

Đây cũng là tâm lý chung của nhiều bậc cha mẹ học sinh có con trong độ tuổi 11-15, giai đoạn trẻ bước vào tuổi dậy thì với nhiều biến đổi tâm sinh lý, rất cần môi trường học tập thấu cảm và thân thiện để giúp trẻ tự tin, chủ động, trưởng thành.

Môi trường giáo dục lý tưởng là nơi trẻ được tôn trọng, được lắng nghe, được hỗ trợ tối đa để phát triển tiềm năng (Ảnh: THCS Lý Thái Tổ).

Giáo dục cá nhân hóa: Học theo năng lực và nhịp độ riêng

Mỗi học sinh là một cá thể độc lập, với những thiên hướng và cách tiếp nhận tri thức khác nhau. Vì thế, cách học dựa trên tiềm năng cá nhân giúp học sinh khai mở năng lực, phát huy thế mạnh và phát triển các kỹ năng mềm.

Với phương pháp này, học sinh tránh được cảm giác bị so sánh hay áp đặt một khuôn mẫu chung. Thay vào đó, các em duy trì được niềm vui học tập và hình thành động lực học tập bền vững - yếu tố quan trọng trong giai đoạn THCS.

Với phương châm tôn trọng sự khác biệt, mỗi học sinh trường THCS Lý Thái Tổ được khuyến khích tự do phát triển và thể hiện thế mạnh của mình (Ảnh: THCS Lý Thái Tổ).

Mô hình giáo dục lấy học sinh làm trung tâm tại Trường THCS Lý Thái Tổ

Theo đuổi triết lý giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, trường THCS Lý Thái Tổ xây dựng chương trình học chuyên biệt với 3 hệ đào tạo, kết hợp chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tăng cường, tạo lộ trình linh hoạt, không đóng khung cố định cho mọi học sinh.

Hệ Global với chương trình tiếng Anh Oxford chuyên sâu ESL (Ngôn ngữ Anh) 14 tiết/tuần cùng định hướng hướng IELTS; bổ trợ Toán (Math) và Khoa học (Science). Bên cạnh đó, hệ Global cũng đào tạo nâng cao Toán, Ngữ văn và tăng cường Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung). Hệ Global phù hợp với học sinh có định hướng hội nhập quốc tế và phát triển học thuật toàn diện.

“Tài năng Anh ngữ” là một trong những sân chơi học thuật thu hút nhiều học sinh tham dự (Ảnh: THCS Lý Thái Tổ).

Hệ E-STEM là xu hướng giáo dục hiện đại với chương trình tiếng Anh Oxford nâng cao; định hướng chuyên sâu các môn khoa học tự nhiên Toán, Tin IC3-AI, STEM và Khoa học tự nhiên. Với 10 tiết ESL/tuần, học sinh tự tin khi giao tiếp và phát triển tư duy khoa học. E-STEM phù hợp với học sinh yêu thích công nghệ, khoa học và đổi mới sáng tạo.

Triển khai phương pháp học tập theo dự án, trường THCS Lý Thái Tổ ưu tiên trải nghiệm thực tế, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, ứng dụng linh hoạt vào thực tiễn đời sống (Ảnh: THCS Lý Thái Tổ).

Hệ Advance là lộ trình vững chắc cho số đông học sinh, được trường kết hợp chương trình chuẩn với chương trình Tiếng Anh Oxford chất lượng cao. Bằng việc củng cố nền tảng tiếng Anh 8 tiết ESL/tuần và các môn học cốt lõi, hệ Advance giúp học sinh học tập hiệu quả, không áp lực trong các bậc học tiếp theo.

Nuôi dưỡng giá trị nhân văn, ươm mầm tài năng nghệ thuật

Chia sẻ về định hướng giáo dục, bà Luyện Thanh Nga, Hiệu trưởng trường THCS Lý Thái Tổ cho hay: “Giáo dục toàn diện không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, đạo đức và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi năm, học sinh sẽ được tham gia nhiều chương trình trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, giúp các em có cơ hội rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết của công dân thế kỷ 21”.

Trường THCS Lý Thái Tổ đề cao việc nuôi dưỡng, gieo mầm những giá trị nhân văn ở thế hệ tương lai (Ảnh: THCS Lý Thái Tổ).

Trường cũng chú trọng vào việc phát triển tài năng nghệ thuật như mỹ thuật, âm nhạc, thể thao, để mỗi học sinh đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng. Em Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc lớp 7Q1.1 chia sẻ: “Ở trường chúng em có nhiều câu lạc bộ lắm. Em luôn được trường tạo điều kiện và khuyến khích tự do theo đuổi sở thích của mình”.

Đồng hành cùng học sinh trên hành trình tự tin là chính mình

Theo đại diện trường, giáo dục không nên là sự áp đặt mà là hành trình đồng hành cùng học sinh trong quá trình trưởng thành. Với định hướng giáo dục cá nhân hóa, lấy học sinh làm trung tâm, trường THCS Lý Thái Tổ là nơi mỗi học sinh được lắng nghe, được tôn trọng và được phát huy năng lực, thế mạnh riêng.

Với nhiều phụ huynh Hà Nội, đây là mô hình giáo dục toàn diện, giúp con tiến bộ trong hành trình trưởng thành, đồng thời cảm thấy hạnh phúc khi được tự tin thể hiện bản thân, tự tin là chính mình.

Phụ huynh quan tâm có thể chủ động tìm hiểu thông tin, trao đổi trực tiếp với nhà trường hoặc cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, từ đó lựa chọn môi trường học tập phù hợp. Trường THCS Lý Thái Tổ đồng hành cùng gia đình trên hành trình giúp các con trưởng thành và phát triển toàn diện.