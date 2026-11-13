Các chứng nhận và biểu trưng xếp hạng được QS cấp cho UFM vào tháng 11, sau khi công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 (QS World University Rankings: Asia 2027).

Theo đó, trường nằm trong Top 300 đại học khu vực Đông Nam Á và nhóm 1.401-1.500 đại học khu vực châu Á. Sự hiện diện trong bảng xếp hạng góp phần đưa tên tuổi Trường Đại học Tài chính - Marketing đến gần hơn với cộng đồng học thuật và người học trong khu vực.

Kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt trong năm UFM kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (1976-2026), đồng thời đánh dấu bước tiến của trường trong hành trình 50 năm xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế.

Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing (Ảnh: UFM).

Trường Đại học Tài chính - Marketing là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Tài chính, định hướng phát triển các lĩnh vực đào tạo kinh tế, tài chính, marketing và quản trị, gắn với nhu cầu nhân lực của nền kinh tế.

Những năm qua, UFM tập trung đổi mới chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Mạng lưới hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp trong, ngoài nước tiếp tục được mở rộng, tạo thêm điều kiện tăng cường trao đổi học thuật và kết nối đào tạo với thực tiễn.

Với người học, định hướng phát triển này được cụ thể hóa qua các chương trình đào tạo gắn với yêu cầu nghề nghiệp, tăng cơ hội trải nghiệm và tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp. UFM chú trọng quốc tế hóa giáo dục, hướng đến trang bị cho sinh viên năng lực thích ứng với thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

Sự phát triển của UFM còn thể hiện ở việc mở rộng mạng lưới đào tạo với ba phân hiệu tại Huế, Quảng Ngãi và Đồng Nai. Việc mở rộng này tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho người học, đồng thời tăng cường liên kết vùng và đáp ứng nhu cầu nhân lực tại các địa phương.

Trên nền tảng 50 năm phát triển, UFM tiếp tục ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng và tăng cường kết nối học thuật quốc tế. Dấu ấn QS 2027 tiếp thêm động lực để trường củng cố uy tín, từng bước nâng cao vị thế trong giáo dục đại học khu vực.