Trường Đại học CMC hợp tác Đại học Thanh Hoa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của Trường Đại học CMC, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với Trường Thanh Hoa Thâm Quyến - Đại học Thanh Hoa.

Đại diện Trường Đại học CMC và Trường Thanh Hoa Thâm Quyến ký kết MOU (Ảnh: BTC).

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là phát triển các dự án nghiên cứu chung trong những lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành mũi nhọn, đào tạo nguồn nhân lực AI và bán dẫn, xây dựng các dự án nghiên cứu chung.

Tại buổi lễ ký kết hợp tác, GS. Zuo Jian'e - Phó hiệu trưởng Trường Thanh Hoa Thâm Quyến cho biết nhà trường hiện tập trung phát triển các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn theo mô hình liên ngành, nổi bật là khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác sâu rộng, phù hợp với định hướng đào tạo và nghiên cứu công nghệ của Trường Đại học CMC trong giai đoạn tới.

Trường Đại học CMC sẽ giới thiệu các sinh viên xuất sắc tham gia các chương trình đào tạo tại Trường Thanh Hoa Thâm Quyến. Đây được xem là cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường học thuật quốc tế chất lượng cao, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ngoài ra, hai bên cũng thúc đẩy các chương trình trao đổi ngắn hạn như học kỳ quốc tế, chương trình trao đổi kỳ hè và kỳ đông nhằm gia tăng trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên.

Đoàn công tác Trường Thanh Hoa Thâm Quyến tham quan Data Center (trung tâm dữ liệu) của Tập đoàn CMC (Ảnh: BTC).

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC khẳng định: “Hợp tác với Trường Thanh Hoa Thâm Quyến không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn là bước đi chiến lược để phát triển mô hình đại học số, đổi mới sáng tạo gắn với hệ sinh thái viện - trường - doanh nghiệp của CMC.

Thông qua hợp tác, sinh viên và giảng viên sẽ được tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, đồng thời tham gia trực tiếp các bài toán công nghệ gắn với thực tiễn doanh nghiệp. Với lợi thế từ Tập đoàn CMC, hai bên hướng tới phát triển các mô hình R&D gắn với doanh nghiệp, đặc biệt trong AI và chuyển đổi số”.

Đại học Thanh Hoa là mô hình tiêu biểu về gắn kết đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ - định hướng mà Trường Đại học CMC đang hướng tới.

Trước đó, vào tháng 4/2026, lãnh đạo Trường Đại học CMC đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Thanh Hoa Thâm Quyến tại Trung Quốc để trao đổi định hướng hợp tác, đặt nền tảng cho việc ký kết chính thức lần này.

Buổi lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giáo dục - nghiên cứu giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và công tác tại Việt Nam, Trường Thanh Hoa Thâm Quyến đã tiến hành gặp gỡ, hợp tác với 4 trường đại học tại Hà Nội, trong đó bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học CMC.