Trên đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, diễn ra ngày 11/11, tại Hà Nội.

Ngoài 5 chỉ đạo đối với Đại học Kinh tế Quốc dân trong thời gian tới, Thủ tướng cũng đề nghị một số bộ ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với nhà trường phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho thời gian tới.

Theo đó, ông đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại học Kinh tế Quốc dân sớm được giao đất để xây dựng thêm cơ sở mới.

Bộ GD&ĐT cần bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định để nhà trường có đủ nguồn lực sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị các Bộ, ngành cùng nhà trường đưa mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp đi vào thực chất, tạo điều kiện để nhà trường trở thành đại học dẫn dắt của Thủ đô theo đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: Mỹ Hà).

Tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cao thành tích của nhà trường trong thời gian qua. Ông hy vọng, nhà trường sẽ có những bước tiến vượt bậc trong giai đoạn tới, sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành đa lĩnh vực.

Thủ tướng mong muốn nhà trường sớm vươn lên thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu Việt Nam và là một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh theo xếp hạng quốc tế.

Để đạt được mục tiêu, Thủ tướng chỉ đạo nhà trường 5 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, cần tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn.

“Việc đào tạo phải tập trung theo hướng những gì nhà nước cần, tích hợp trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy”, theo Thủ tướng.

Vấn đề thứ hai Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu nhà trường nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học; tập trung giải quyết những bài toán lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Ông đề nghị nhà trường sớm hình thành vườn ươm sáng tạo, quỹ đổi mới sáng tạo; các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tiến tới hình thành những trung tâm nghiên cứu có tầm khu vực; kết nối cựu sinh viên, doanh nhân, chuyên gia đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Thứ ba, nhà trường cần đổi mới mô hình, cách thức quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ; khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng Cơ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đạt chuẩn quốc tế, mở ra không gian phát triển mới bền vững.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Mỹ Hà).

Thứ tư, bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Đạo đức - Cống hiến” để khẳng định bản sắc và uy tín của nhà trường.

Theo Thủ tướng, nhà trường phải là nền móng vững chắc. Nhà giáo ngoài truyền thụ kiến thức phải là người khơi nguồn cảm hứng, khát vọng, trách nhiệm và lý tưởng sống, là những tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo.

Học viên, sinh viên phải thực sự là trung tâm, được tạo mọi điều kiện để phát triển tối đa năng lực, đồng thời không ngừng “rèn đức, luyện tài” để trưởng thành, đóng góp và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thứ năm, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trở thành địa chỉ hội tụ trí thức và nhân tài. Về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu nhà trường chuyển từ tham gia sang chủ động kết nối, cùng định hình các mạng lưới học thuật uy tín; thu hút giảng viên, nhà khoa học, sinh viên quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nhận 5 nhiệm vụ mà Thủ tướng giao.

"Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo Đại học sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để cụ thể hóa thành các chương trình hành động trên tinh thần 6 rõ, 1 xuyên suốt, và thực hiện ngay để sớm có kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ", ông Bùi Đức Thọ khẳng định.