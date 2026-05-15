Sức hút của Học bổng Thạc sĩ tài năng SIU

Học thạc sĩ với học bổng toàn phần và sinh hoạt phí

Tri thức luôn cần được song hành cùng những cơ hội xứng đáng. Học bổng Thạc sĩ tài năng tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hướng đến những ứng viên có thành tích nổi bật, tiềm năng nghiên cứu và khát vọng theo đuổi con đường học thuật.

Theo chương trình, học viên sẽ được miễn 100% học phí toàn khóa và nhận hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng. Cụ thể, mức hỗ trợ là 15 triệu đồng/tháng đối với cử nhân tốt nghiệp trong nước và 17 triệu đồng/tháng đối với ứng viên tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế có xếp hạng. Chính sách góp phần giúp học viên yên tâm theo đuổi học tập và nghiên cứu chuyên sâu.

Tại SIU, học viên thạc sĩ được khuyến khích phát triển năng lực nghiên cứu và hội nhập môi trường học thuật theo chuẩn quốc tế (Ảnh: SIU).

Bên cạnh đó, học viên còn được hưởng chính sách khen thưởng nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà trường nếu có công trình mang giá trị thực tiễn, với mức thưởng có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đại diện SIU chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn góp phần kiến tạo cộng đồng học giả trẻ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho giáo dục, xã hội và nền kinh tế tri thức".

Cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ tại SIU góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học (Ảnh: SIU).

Trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế tại SIU

Song hành với chính sách học bổng là hệ sinh thái học thuật mở, năng động và giàu cơ hội trải nghiệm. Học viên được tạo điều kiện để tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động chuyên môn của nhà trường như trợ giảng tại các khoa phù hợp với chuyên môn, cố vấn cho các câu lạc bộ sinh viên, tham gia các dự án nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng tài nguyên học tập số, hoặc đồng hành trong các dự án tại Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (SIU AI Lab).

Việc tham gia vào những hoạt động này giúp học viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường đại học hiện đại, đồng thời mở rộng năng lực nghiên cứu, giảng dạy, tổ chức học thuật và ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Các học viên cũng được ưu tiên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ và được khuyến khích công bố kết quả nghiên cứu.

Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (SIU AI Lab) tại SIU là nơi học viên có thể tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ (Ảnh: SIU).

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, cùng với quá trình nghiên cứu và làm việc tại trường, những học viên có năng lực nổi bật có thể được tạo điều kiện tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ trong hoặc ngoài nước, theo quy định của nhà trường.

Với định hướng đầu tư dài hạn cho con người, Học bổng Thạc sĩ tài năng tại SIU mở ra cơ hội để những người trẻ giàu năng lực và hoài bão học thuật theo đuổi con đường phát triển chuyên sâu trong một môi trường chuẩn quốc tế, ngay tại Việt Nam.

Viện Sau đại học thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) là môi trường học thuật dành cho các học giả, chuyên gia và nhà lãnh đạo tương lai, nơi kết nối nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển xã hội.

Hiện nay, Viện Sau đại học SIU đang nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình thạc sĩ các ngành: Quản trị kinh doanh (MBA), Khoa học máy tính (MCS) và Ngôn ngữ Anh (MEL).

Thông tin liên hệ:

Viện sau đại học SIU - SIU Graduate School

- 11 Tống Hữu Định, phường An Khánh, TPHCM

- 226A Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM

Website: https://siug.siu.edu.vn/

Hotline: 0933180765 - 0948749605

Điện thoại: 0283 620 3932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn